تم توزيع المنتخبات الـ 24 المتأهلة إلى أربعة أوعية يضم كل منها ستة منتخبات

سيتم السحب بالعاصمة المغربية الرباط يوم الأربعاء 4 يونيو/ حزيران 2025 في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت وسط أوروبا)

سيتم نشر الجدول النهائي لمباريات البطولة بعد السحب، حيث يتضمن تاريخ إجراء كل مباراة ومكان إقامتها

تم تأكيد إجراءات قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA المغرب 2025™، التي ستقام في الفترة الممتدة من 17 أكتوبر/تشرين الأول إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المقرر أن يتم سحب قرعة البطولة التي تضم 24 منتخباً بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء 4 يونيو/حزيران 2025 في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وسيتم بثها مباشرة ومجاناً على FIFA+.

هذا وقد تم توزيع المنتخبات الـ 24 المتأهلة إلى أربعة أوعية يضم كل منها ستة منتخبات، حيث تم فرز المنتخب المغربي ممثل الدولة المضيفة في الوعاء رقم 1، بينما خُصصت بقية الأوعية للمنتخبات الأخرى وفقاً لنظام تصنيف FIFA،

الذي يستند إلى إجمالي عدد النقاط التي حصل عليها كل منتخب خلال النسخ الخمس الأخيرة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™، والتي أقيمت أعوام 2014 و2016 و2018 و2022 و2024 على التوالي (ثلاث نقاط لكل فوز، ونقطة لكل تعادل، وصفر لكل هزيمة). وبما أن الأهمية القصوى أُعطيت لنتائج نسخة العام الماضي من البطولة، فإن قيمة النقاط المحصل عليها تقل تدريجياً مع كل نسخة سابقة.

هذا وقد خُصص الوعاء رقم 1 للمنتخبات الخمسة الأولى في الترتيب ومنتخب البلد المضيف المغرب، بينما تم فرز المنتخبات الستة التالية في الوعاء رقم 2 وهكذا دواليك. وسيتم توزيع منتخبات البطولة على ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، بواقع منتخب واحد من كل وعاء. ويتمثل مبدأ FIFA العام في الحرص على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، كلما أمكن ذلك.

تخصيص الأوعية للمنتخبات المتأهلة في قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA المغرب 2025™

الوعاء رقم 1: المغرب، إسبانيا، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا

الوعاء رقم 2: البرازيل، المكسيك، كولومبيا، كندا، نيوزيلندا، الإكوادور

الوعاء رقم 3: الصين، الكاميرون، جمهورية كوريا، إيطاليا، فرنسا، زامبيا

الوعاء رقم 4: باراغواي، كوستاريكا، هولندا، النرويج، ساحل العاج، ساموا

جدول مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA المغرب 2025™

سيتم نشر الجدول النهائي لمباريات البطولة بعد السحب، حيث يتضمن تاريخ إجراء كل مباراة ومكان إقامتها