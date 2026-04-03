بورتوريكو، انتصار في سلسلة FIFA وشراكة مثمرة مع FIFA

استضافت بورتوريكو حدثًا من تنظيم FIFA للمرة الأولى، متفوقةً على مجموعة ضمت ساموا الأمريكية وغوام وجزر العذراء الأمريكية

في عهد الرئيس إيفان ريفيرا، استخدم الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم تمويل برنامجي FIFA Forward وFIFA Recovery Program لتعزيز اللعبة في جميع أنحاء الجزيرة

تُعدّ سلسلة FIFA™ إحدى النجاحات العديدة التي حققتها بورتوريكو مؤخرًا، بما في ذلك التأهل لكأس العالم للسيدات تحت 17 2026 FIFA™ كان أسبوعًا استثنائيًا ومُظفّرًا لكرة القدم البورتوريكية، قد يستدعي بناء خزانة جوائز أكبر في المقر الجديد للاتحاد البورتوريكي لكرة القدم في قلب سان خوان. في 22 مارس/آذار في كوستاريكا، حجز المنتخب الوطني البورتوريكي للسيدات تحت 17 سنة مقعدًا في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2026 FIFA™، التي ستستضيفها المغرب في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. ستكون هذه هي المرة الأولى منذ انضمام الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم إلى الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية في عام 1960 التي تشارك فيها بورتوريكو في نهائيات بطولة كأس العالم FIFA.

صنع منتخب بورتوريكو التاريخ مجدداً بعد ثلاثة أيام فقط على أرضه في بايامون، حيث انطلقت منافسات سلسلة FIFA 2026™ على ملعب خوان رامون لوبرييل. هناك، انضمت منتخبات الرجال الوطنية لساموا الأمريكية وغوام وجزر العذراء الأمريكية إلى المنتخب المضيف في سلسلة مباريات دولية مثيرة رفيعة المستوى، أتاحت لكل مشارك فرصة فريدة لمواجهة خصوم غير مألوفين تحت أضواء FIFA. بعد فوزه على غوام 4-0 في الجولة الأولى، أسعد منتخب بورتوريكو، الملقب بـ"إل هوراكان أزول"، جماهيره بفوزه 2-0 على جزر العذراء الأمريكية في المباراة النهائية التي أقيمت في 28 مارس.

قد تجد كأس سلسلة FIFA™ الذهبية والفضية المصممة خصيصًا، واللوحة التذكارية المُقدمة إلى الاتحاد البورتوريكي (FPF) بصفته الجهة المضيفة للحدث، واللوحة التذكارية التي رفعتها لاعبات منتخب كوستاريكا تحت 17 عامًا، مكانًا مميزًا في مقر الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم، وهو منشأة حديثة افتُتحت عام 2025 بفضل تمويل يزيد عن 1.3 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward. تُمثل هذه القطع مجتمعةً شهر مارس تاريخيًا لا يُنسى، كما تُجسد ما يُمكن تحقيقه عندما تعمل مؤسسة طموحة ومُتفانية بتعاون وثيق مع FIFA لتطوير اللعبة.

“و صرّح رئيس الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم، إيفان ريفيرا "يملؤنا الفخر باستضافة سلسلة FIFA™، كونها أول فعالية تابعة لـ FIFA تُقام في بورتوريكو. إنها تجربة رائعة لكل من يعمل على تخطيط وتنظيم هذا الحدث، فالحدث العالمي يختلف تمامًا عن الحدث الإقليمي. لقد ساهم كل برنامج من برامج FIFA في وضع الخطوات التالية وتطوير كرة القدم في الجزيرة". وقد رحّب ريفيرا والاتحاد البورتوريكي لكرة القدم بمجموعة المبادرات الرائعة والدعم الشامل الذي يقدمه FIFA لأعضائه، وقد أثمر هذا التعاون نتائج ملموسة. ويتضح التقدم جليًا على المستويين الإداري والقيادي، كما أظهرت سلسلة FIFA™، وعلى مستوى القاعدة الشعبية.

غوام وبورتوريكو تتبنيان مبادرات FIFA 03:03

في عام 2019، كانت بورتوريكو أول دولة تنضم إلى برنامج FIFA Football for Schools (F4S)، الذي يدمج أنشطة ودروسًا وتمارين متعلقة بكرة القدم في المناهج الدراسية. وفي أغسطس 2023، أصبحت بورتوريكو أول دولة عضو في FIFA تستضيف ورشة عمل وندوة تدريبية ثانية ضمن برنامج F4S. وأوضح ريفيرا أن البرنامج يعمل حاليًا في نحو 800 مدرسة. كما حصل صندوق بورتوريكو لكرة القدم (FPF)، عبر برنامج FIFA Forward، على التمويل اللازم لشراء قطعة أرض مساحتها 38 ألف متر مربع في كوامو، ستُصبح موقعًا لمركز تدريب المنتخبات الوطنية. وقال ريفيرا: "هذا المشروع عبارة عن فندق مخصص للمنتخبات الوطنية، بما في ذلك منتخبي الناشئين والكبار، ويضم ملعبين على الأقل. أعتقد أن هذا المشروع سيضع المعيار الذي نطمح إليه في الرياضة، ليس فقط في كرة القدم، وسيكون نموذجًا يُحتذى به على المستوى الوطني". وأضاف: "في إطار برنامج FIFA Forward، تم تخصيص مبلغ لتغطية التكاليف التشغيلية، مما مكّننا من تقديم مساهمة كبيرة في تنظيم استعدادات المنتخبات الوطنية".

بينما يعملاتحاد بورتوريكو لكرة القدم (FPF) على وضع الأسس لمستقبل مشرق، تعاون أيضًا مع FIFA لتحقيق الاستقرار في الحاضر. ففي سبتمبر 2022، ألحق إعصار فيونا دمارًا هائلًا بالجزيرة، ودمر البنية التحتية لكرة القدم فيها. وبفضل الدعم السخي من برنامج FIFA للتعافي، أعادت مؤسسة كرة القدم في بورتوريكو بناء وترميم مركز تدريب حيوي في أناسكو، وملعب إستاديو سينتروأمريكانو في ماياغويز، بالإضافة إلى العديد من المرافق الأخرى في الجنوب وحول سان خوان. وقال ريفيرا: "إنها يد العون في لحظة حاسمة للبلاد. لقد أثرت بشكل جوهري على تطور كرة القدم في بورتوريكو، سواء من خلال برنامج FIFA للتعافي، أو برامج أخرى مثل برنامج Football For Schools، كما أنها ساهمت في خلق مستوى رياضي مرموق في جميع أنحاء البلاد، مما يسمح لمؤسسة كرة القدم في بورتوريكو وFIFA بالعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع". "إذن، فهي توفر كل شيء بفضل الله، لدى FIFA برنامج لكل مجال، وقد استفدنا منه إلى أقصى حد لتلبية احتياجاتنا، ووضعنا خطة لتغطية تلك الاحتياجات" .

وقال لياندرو أنتونيتي، قائد ومهاجم منتخب بورتوريكو: "أعتقد أن هذه الأموال من FIFA بالغة الأهمية لبورتوريكو، لأن كرة القدم فيها رياضة لم تكن تحظى بشعبية كبيرة تاريخيًا، وأعتقد أن الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم قد شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهذا الدعم المالي لاتحادنا وبلدنا مهم للغاية، شريطة أن يتم توزيعه بشكل عادل وأن يصل إلى أيدٍ أمينة. وأعتقد أن هذا هو الحال". لقد تغيرت اللعبة منذ أن كان أنتونيتي، الذي يلعب حاليًا مع نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، في بداية مسيرته الكروية. فقد أصبح اهتمام الجزيرة بكرة القدم كبيرًا لدرجة أنه استقطب ليونيل ميسي ونادي إنتر ميامي، اللذين خاضا مباراة ودية في فبراير الماضي ضد نادي إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في بايامون، وقد بيعت جميع تذاكرها. وانطلقت بطولة الدوري البورتوريكي للمحترفين للرجال عام 2018. كما شهدت كرة القدم النسائية تقدمًا ملحوظًا أيضًا. يحتل المنتخب الأول حاليًا المركز الثمانين في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات، وقد حافظ على مكانته ضمن أفضل 100 منتخب خلال العامين الماضيين. تأهل المنتخب لكأس الكونكاكاف الذهبية للسيدات 2024، وحقق فوزًا تاريخيًا على بنما في دور المجموعات. ولا ننسى بالطبع المواهب الصاعدة في منتخب تحت 17 عامًا، الذين سيرفعون راية منتخب مونوستريلادا على الساحة العالمية في المغرب في وقت لاحق من هذا العام. وقد أتاحت بطولة سلسلة 2026 FIFA، التي حققت نجاحًا باهرًا داخل الملعب وخارجه، فرصةً للتأمل في هذه المسيرة والاحتفال بها على أرض الوطن.