بودكاست FIFA ينطلق في 2026 بحلقة خاصة عن كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

أحدث حلقة من ”بودكاست FIFA“ تم تسجيلها على هامش نهائي كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ في ملعب آرسنال في لندن، إنجلترا

من بين الضيوف جيل إيليس، المديرة التنفيذية لكرة القدم في FIFA، وتوبين هيث، الفائزة مرتين بكأس العالم للسيدات، وميكايل سيلفستر، أسطورة FIFA، وكيا هاربر، لاعبة فريق جوثام أف سي

يُسلّط بودكاست FIFA الضوء على الأحداث الكبرى لـFIFA في الفترة التي تسبق كأس العالم 2026 FIFA™ وما بعدها

من المقرّر أن يُواصل بودكاست FIFA تقديم مقابلات وتحليلات لمشجعي كرة القدم حول البطولات والأحداث الكبرى لـFIFA في عام 2026، مع إصدار الحلقة الأولى لهذا العام على خلفية مناسبة وهي نهائي كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ التاريخي في لندن.

تم إطلاق البرنامج - من إنتاج IMG - لأول مرة قبل كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، حيث انضمت المذيعة سيمرا هانتر إلى بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم لتسليط الضوء على القصص المهمة في هذه الرياضة.

لبدء عام 2026، انضمت إلى السيدة هانتر مقدمتان خاصتان هما توبين هيث، الفائزة مرتين بكأس العالم للسيدات FIFA، ومدربتها السابقة، جيل إيليس، التي تشغل الآن منصب المديرة التنفيذية لكرة القدم في FIFA. تناقشان نمو كرة القدم للأندية للسيدات، وتأثير هذه المسابقة العالمية الجديدة، بالإضافة إلى بعض الذكريات عن الفترة التي قضتها كل منهما مع المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات.

كما يُشارك في البرنامج المدافع السابق لمنتخب فرنسا ومانشستر يونايتد وآرسنال، أسطورة FIFA ميكايل سيلفستر، الذي يستذكر أول ذكرياته عن كأس العالم FIFA، وتجربته في اللعب في كأس العالم كوريا/اليابان 2002 FIFA™، ولماذا تُعتبر سياتل المدينة المضيفة التي يرغب في زيارتها أكثر من غيرها عند انطلاق كأس العالم 2026 FIFA™.

بعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الفائزات بدوري أبطال أوروبا للسيدات، انضمت لاعبة المباراة من VISA، كياه هاربر من نادي جوثام إف سي، إلى البرنامج، قبل أن تعود توبين هيث إلى الاستوديو لتستعرض المباراة النهائية الاستثنائية التي شهدت فوز نادي أرسنال للسيدات باللقب الجديد.

يتضمن البرنامج أيضاً مقابلات مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو وكذلك لاعبي المنتخب الإنجليزي السابقين أليكس سكوت وإيان رايت، مما يوفر نظرة متعمقة على الرؤية الكامنة وراء أول بطولة عالمية للأندية للسيدات في التاريخ.