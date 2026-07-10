تكريم المتطوعة في سياتل فيرا غونزاليس-هاوارد لما قدّمته من مساهمات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™

سبق لـ غونزاليس-هاوارد أن تطوّعت خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ أثناء خضوعها للعلاج من السرطان

منحها كابتن المنتخب الأمريكي تيم ريم كعكة مميزة مستلهَمة من الاحتفالات بيوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية

فاضت عينا المتطوعة الأمريكية والمولودة في المكسيك فيرا غونزاليس-هاوارد بالدموع وقالت "أنا لا أستحق هذا!" إثر الإشادة التي حظيت بها من قائد المنتخب الأمريكي تيم ريم الذي شكرها على كل ما قدَّمته خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وقدَّم لها كعكة مزينة بألوان العلم الأمريكي احتفالاً بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز.

وتعكس مساهمات فيرا ورد فعلها روح المتطوعين التي تمتاز دوماً بالفخر والكرم والتواضع.

فلتنظيم ناجح لبطولة كأس العالم FIFA™، تُبذل وراء الكواليس جهود جبارة على مختلف المستويات، وما من شكّ في أن مساهمات جيش هائل من المتطوعين والمتطوعات تُشكِّل عصب الحدث الكروي الأكبر بالعالم في أرجاء المدن

بطلة مجهولة حظيت بإشادة قائد المنتخب الأمريكي بفضل تفانيها في جهود التطوع 02:59

تسافر فيرا ما يصل إلى أربع ساعات يومياً من بلدتها تومووتر للانضمام إلى فريق خدمات المنتخبات المتواجد في منشأة سياتل التدريبية داخل حرم جامعة واشنطن. وبعد اختيارها ضمن برنامج FIFA للأبطال المجهولين في مدينة سياتل، تغلَّبت فيرا على المشاعر الغامرة التي اعترتها إثر التكريم، وأصرَّت على قبوله نيابة عن كافة أفراد فريق التطوع المحلي.

وقالت فيرا بينما لا يزال التأثر واضحاً في صوتها بعد الاستقبال الذي حظيت به من كابتن المنتخب الأمريكي: "يُقدم فريق خدمات المنتخبات الدعم لفرقنا المتواجدة في معسكر التدريب هذا، حيث نساندهم بكل ما يحتاجون إليه. فإن احتاجوا للماء، فإننا نمدُّهم به. كما نساعدهم في توفير كافة المعدات وإعادتها وترتيبها. وهذا من الأمور التي أحبها، أننا دوماً على أتم الجاهزية لدعمهم".

وأردفت: "كان العمل رائعاً، وبوسعي القول إن منتخبي المفضّل كان الأمريكي، ويأتي بعده منتخب (الجمهورية الإسلامية) الإيرانية، لأن (أفراده) كانوا لطيفين للغاية، وتفاعلوا معنا كثيراً".

شكَّل فتح FIFA باب التطوّع فرصة بالنسبة إلى فيرا لتجاوز صدمة العلاج من السرطان، بدءاً من نسخة العام الماضي من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™، عندما قطعت مسافة طويلة للوصول إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، وها هي تُكرِّر التجربة مع بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

وقالت فيرا عن ذلك: "تم تشخيص إصابتي بسرطان الغدد اللمفاوية، وتوجّب عليّ الخضوع للعلاج الكيميائي وكل ما يرافقه من ترتيبات، وكنتُ لا أزال في طور تلقي العلاج عند انطلاق كأس العالم للأندية، وكانت تجربتي رائعة، وقلتُ لنفسي ’إنت الأمر يستحقّ العناء‘. وحتى وإن كنتُ متعبة، سأستمر في خوض هذه التجربة، وقد كنت سعيدة حقاً".

تحظى فيرا بمحبة زملاء التطوع الكثر بفضل شخصيتها المحبوبة ودفء مشاعرها، وتواجدت شقيقتها فاطمة وزوجها آلن عندما قُدّمت لها كعكة بألوان العلم الأمريكي، ومن ثم حصلت على نسخة مصغرة من الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم FIFA

وعندما سُئلت فيرا عمّا إذا كانت تجربة التطوع مجدية، أتت إجابتها حاسمة بشكل قطعي.

"لقاء المتطوعين الآخرين هو من أجمل ما في التجربة، لأننا نتقاسم نفس الهدف المتمثل بتقديم المساعَدة، وأعتقد أن ذلك مهم للغاية. فالتطوع يمدّ يد العون للآخرين، ويجعلنا نلتقي أشخاصاً من أماكن مختلفة وخلفيات متنوعة، ويدفعنا للتعرف على بعضنا البعض، ويجعل الصداقات تدوم مدى الحياة".

وأضافت: "ما أحبه في هذه التجربة هو كيف أن بعض الأشخاص الذين نتواصل معهم يقومون بمهام مختلفة، ونتقاسم ما يقومون به، ومن ثم نقول ’فلنجتمع في مكان ما‘. نقوم بذلك مؤخراً، وهو برأيي أمر رائع".