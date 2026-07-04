برنامج التعليم الرقمي الرائد التابع لمؤسسة FIFA يؤتي ثماره في بليز

مشروع رائد يستخدم التعلم القائم على كرة القدم لبناء الثقة والإبداع في الأمريكتين
جزء من البرنامج العالمي لمؤسسة FIFA لدعم الأطفال حول العالم من خلال توفير التكنولوجيا والتعلم العملي عبر البرمجة والروبوتات
يُجسد هذا البرنامج التزام FIFA بتنمية المهارات، والذي يتم الترويج له كجزء من حملة "متحدون من أجل التعليم" يُمثل ضمان تزويد المتعلمين الصغار اليوم بالمهارات اللازمة لعالم الغد الرقمي المتطور باستمرار جوهر برنامج التعليم الرقمي لمؤسسة FIFA، والذي يستخدم كرة القدم كبوابة فعّالة لتقديم التكنولوجيا والتعلم العملي لطلاب المرحلة الابتدائية. كانت بليز من أوائل الدول التي تم اختيارها لتجربة هذه المبادرة إلى جانب بوتان وموريتانيا وباراغواي. وفي هذه الدول الأربع، يسير البرنامج بخطى ثابتة نحو الوصول إلى أكثر من 130,000 شاب.
في بليز، يُزوّد البرنامج أكثر من 10,000 طفل في 40 مدرسة بالمهارات الرقمية والحياتية من خلال كرة القدم، ومن بين المدارس المشاركة في البرنامج مدرسة إيدن السبتية في سانت إيلينا. وأوضح أوفني تزول، أحد معلمي المدرسة: "من أكبر التحديات التي نواجهها في مجتمعنا قلة المراكز التي توفر أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية جاهزة للاستخدام من قِبل الطلاب. وقد أطلقت مؤسسة FIFA مشروعًا لتوفير مجموعات الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض، حتى نتمكن من العمل مع الطلاب على حل مشكلات واقعية." شارك الأطفال تجاربهم مع البرنامج ضمن حملة "متحدون من أجل التعليم"، التي أُقيمت خلال مباريات دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي في كأس العالم FIFA 2026™. ويُذكّر هذا البرنامج بتأثير التعليم في تغيير حياة الناس، وبقدرة كرة القدم على خلق فرص للتعلم من خلال اللعب.
“أوضحت جودي، الطالبة في مدرسة إيدن السبتية: "عندما أعرض أعمالي على الآخرين، أشعر بفخر كبير لأنها ليست فرصة متاحة للجميع". وقالت زميلتها إليزابيث: "أحب هذه الحصص. إنها تُنمّي عقلي وتُساعدني على فهم شكل المستقبل وكيفية عمل التكنولوجيا". يستغل البرنامج جاذبية كرة القدم العالمية لمساعدة الطلاب على التفاعل مع المواد الدراسية الأساسية: الرياضيات، والعلوم الاجتماعية والطبيعية، واللغة. ومن خلال أدوات عملية مثل البرمجة والروبوتات وغيرها من التقنيات الرقمية، يتعلم الطلاب بالممارسة، ويطورون مهارات أساسية مثل حل المشكلات والإبداع والتعاون والتواصل والثقة بالنفس، إلى جانب تعلمهم الصفي المعتاد.
يحظى المعلمون بدعم متواصل طوال رحلتهم التعليمية من خلال تدريب متخصص، وموارد عملية، وتوجيه مستمر، مما يمكّنهم من دمج التعليم الرقمي بثقة في دروسهم اليومية. ومن خلال التعلم القائم على كرة القدم، يساعد البرنامج الطلاب على بناء مهارات تتجاوز حدود الفصل الدراسي، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم والمستقبل.