برنامج التعليم الرقمي الرائد التابع لمؤسسة FIFA يؤتي ثماره في بليز

يُجسد هذا البرنامج التزام FIFA بتنمية المهارات، والذي يتم الترويج له كجزء من حملة "متحدون من أجل التعليم" يُمثل ضمان تزويد المتعلمين الصغار اليوم بالمهارات اللازمة لعالم الغد الرقمي المتطور باستمرار جوهر برنامج التعليم الرقمي لمؤسسة FIFA، والذي يستخدم كرة القدم كبوابة فعّالة لتقديم التكنولوجيا والتعلم العملي لطلاب المرحلة الابتدائية. كانت بليز من أوائل الدول التي تم اختيارها لتجربة هذه المبادرة إلى جانب بوتان وموريتانيا وباراغواي. وفي هذه الدول الأربع، يسير البرنامج بخطى ثابتة نحو الوصول إلى أكثر من 130,000 شاب.

في بليز، يُزوّد ​​البرنامج أكثر من 10,000 طفل في 40 مدرسة بالمهارات الرقمية والحياتية من خلال كرة القدم، ومن بين المدارس المشاركة في البرنامج مدرسة إيدن السبتية في سانت إيلينا. وأوضح أوفني تزول، أحد معلمي المدرسة: "من أكبر التحديات التي نواجهها في مجتمعنا قلة المراكز التي توفر أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية جاهزة للاستخدام من قِبل الطلاب. وقد أطلقت مؤسسة FIFA مشروعًا لتوفير مجموعات الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض، حتى نتمكن من العمل مع الطلاب على حل مشكلات واقعية." شارك الأطفال تجاربهم مع البرنامج ضمن حملة "متحدون من أجل التعليم"، التي أُقيمت خلال مباريات دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي في كأس العالم FIFA 2026™. ويُذكّر هذا البرنامج بتأثير التعليم في تغيير حياة الناس، وبقدرة كرة القدم على خلق فرص للتعلم من خلال اللعب.