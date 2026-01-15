بث النسخة الأولى من كأس للأندية البطلة للسيدات FIFA™ للجمهور حول العالم عبر منصات بث مرموقة في صفحة جديدة بتاريخ كرة القدم للسيدات

سيتم نقل المنافسات عبر مزيج من خدمة بث مجانية وجهات بث محلية مرموقة

ستبث منصة DAZN البطولة في معظم دول العالم، بينما ستنقلها قناة Sky Sports في المملكة المتحدة وإيرلندا وCazéTV في البرازيل، وهو ما من شأنه أن يضمن توسيع نطاق بث منافسات كرة القدم للسيدات

تتوافر تذاكر مباريات البطولة التي تجري بين الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني والأحد 1 فبراير/شباط 2026 عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets

أعلن FIFA اليوم عن منح حقوق بث منافسات كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ حول العالم، وهو ما يُشكل خطوة هامة في إطار إتاحة النسخة التاريخية الأولى من البطولة للجماهير أينما كانوا في أرجاء المعمورة من خلال خدمة بث مجانية عالمية، بالإضافة إلى جهات بث محلية رفيعة المستوى.

في إطار الجهود المبذولة للنهوض بكرة القدم للسيدات حول العالم وإتاحة بثّ بطولاتها، ستقوم منصة DAZN ببث أبرز المباريات والمواجهات الحاسمة من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ مجاناً للجماهير حول العالم، باستثناء الدول الأربع التي تأهلت أنديتها للدور نصف النهائي بالإضافة إلى الصين، وهو ما يؤكد الالتزام الذي تتقاسمه المنصة مع FIFA بكسر حواجز متابعة بطولات السيدات، وإلهام جيل جديد من الجماهير، علماً أن منصة DAZN حصلت كذلك على حقوق بث مباراتي نصف النهائي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبفضل هذا، ستتمكّن جماهير المستديرة الساحرة في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا من متابعة منافسات المرحلة النهائية من البطولة عبر قناة Sky Sports، وفي البرازيل من خلال CazéTV. وسيتم قريباً الإعلان عن جهات البث المحلية الخاصة بالمباريات الأربع للدور النهائي في المغرب، ومباراة تحديد صاحبات المركز الثالث، والنهائي في الولايات المتحدة.

يُذكر أن المرحلة النهائية من النسخة الأولى لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ ستجري في العاصمة البريطانية لندن يومي الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني والأحد 1 فبراير/شباط 2026. وتُقام مباراتا نصف النهائي على ملعب برينتفورد، بينما يستضيف ملعب آرسنال مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي، الذي سيحسم هوية الفريق المتوَّج لأول مرة بلقب أفضل نادٍ بين قارات العالم.

وبمناسبة هذا الإعلان، قالت جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم "بمشاركة لاعبات من الطراز العالمي وحضور أندية عالمية وتوفير منصة عالمية، تتحوّل (بطولة) كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات إلى علامة فارقة في عالم أندية كرة القدم للسيدات. ويسرّنا التشارك مع جهاث بث مرموقة ستضطلع بدور محوري في إيصال هذه البطولة الجديدة للعالم، بطولة تعكس رؤية وتتمتّع بالطموح وعلى تواصل وثيق مع المشجعات والمشجعين والمجتمعات المحلية حول العالم."

يُذكر أن كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ هي بطولة سنوية رائدة تجمع ستة أندية حصدت لقب قاراتها بين كل نسختين من كأس العالم لأندية السيدات FIFA™، وهو ما من شأنه أن يزيد الفعاليات الكروية الدولية لنخبة أندية السيدات. وتشمل البطولة مرحلتين إقصائيتين، ومرحلة نهائية تشارك فيها أربعة أندية.

والأندية التي تأهلت إلى المرحلة النهائية هي نادي آرسنال للسيدات (إنجلترا) حامل لقب دوري بطلات أوروبا، وغوثام (الولايات المتحدة الأمريكية) بطل دوري أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي للسيدات، وكورينثيانز (البرازيل) بطل دوري أمريكا الجنوبية للسيدات، والجيش الملكي المغربي للسيدات (المغرب) صاحب لقب دوري بطلات أفريقيا. أما ناديا أوكلاند يونايتد النيوزيلندي ووهان شيغو جيانغدا الصيني، فقد تم إقصاؤهما من المنافسات في الدورين 1 و2 على التوالي.