انطلاق مرحلة البيع الحصرية بأصحاب بطاقات Visa لتذاكر كأس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

يمكن لأصحاب بطاقات Visa شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets بدءاً من 24 مارس/آذار في تمام الساعة 11 صباحاً بتوقيت سيشيل (3 بعد الظهر بالتوقيت العالمي الموحد)

هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها البطولة على التراب الأفريقي

كرة القدم الشاطئية هي نسخة حماسية من المستديرة الساحرة وحافلة بالأهداف والمتعة للجماهير من كافة الأعمار

بالنسبة لجمهور كرة القدم الذي يتطلّع لإثارة وحماس بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2025™ وسط أجواء استوائية ساحرة في سيشيل، فإن الفرصة متاحة أمامهم الآن لحجز تذاكرهم في فترة البيع الحصرية بأصحاب بطاقات Visa.

وبفضل Visa، الشريك العالمي لـFIFA، سيستفيد أصحاب بطاقات Visa من فرصة البيع الحصرية هذه، والتي تنطلق في تمام الساعة 11 صباحاً بتوقيت سيشيل (3 بعد الظهر بالتوقيت العالمي الموحد) بتاريخ الإثنين24 مارس/آذار، وتستمر حتى الساعة 11:59 ليلاً من يوم الإثنين 31 مارس/آذار. وخلال هذه الفترة، ستكون بطاقات Visa هي طريقة الدفع الوحيدة المتاحة.

أما أسعار التذاكر فتبدأ من 10 دولارات أمريكية فقط، وهو ما يمنح العائلات والجماهير فرصة فريدة للاستمتاع سوياً بنجوم كرة القدم الشاطئية وسط أجواء استثنائية. أما مرحلة البيع المفتوحة أمام عامة الجمهور، فتنطلق بتاريخ 31 مارس/آذار.

سيُشارك في البطولة المنتخب البرازيلي المتربّع على العرش والذي سبق له الفوز باللقب ست مرات، ونظيره البرتغالي الذي اعتلى منصة التتويج مرتين، والمنتخب الإيطالي وصيف بطل النسخة السابقة. أما تشيلي وغواتيمالا وموريتانيا وسيشيل، فستخوض غمار البطولة للمرة الأولى، مع العلم أنها باكورة مشاركات الدولة المستضيفة في أي بطولة من تنظيم FIFA.

يُذكر أن كرة القدم الشاطئية هي نسخة كرة القدم الأكثر تسجيلاً للأهداف، وتتطلّب مهارات استثنائية وفنيات عالية، بحيث سيكون حضور منافسات البطولة بمثابة حدث حافل بالإثارة والمتعة لكافة أفراد العائلة سواء كانوا من عشاق اللعبة أم أولئك الذين يكتشفونها حديثاً.

هذا وتقام البطولة بين 1 و11 مايو/أيار في أفريقيا للمرة الأولى، بينما لم يسبق لـ FIFA أن نظّم أي بطولة قبل هذه في سيشيل، هذه الدولة الرائعة الواقعة في المحيط الهندي.

ومع ختام النسخة المقبلة من هذا الحدث الكروي، وفي أعقاب الدورات الناجحة السابقة التي استضافتها آسيا (دبي) وأوروبا (روسيا والبرتغال) وأوقيانوسيا (تاهيتي) وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الباهاماس) وأمريكا الجنوبية (باراغواي)، يكون FIFA قد نظّم البطولة في الاتحادات القارية الستة خلال 12 سنة فقط، وهو ما يؤكد على مساعيه بجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق.

يُذكر أننا تعرّفنا على هوية 13 من المنتخبات الـ 16

التي ستخوض البطولة الأهم في عالم كرة القدم الشاطئية.

ويأتي انطلاق مبيعات التذاكر في إطار التحضيرات التي تجري على قدم وساق لانطلاق البطولة، إذ تم الكشف عن الكرة الرسمية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والملصق الرسمي للبطولة في ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى التميمة TiKay™ في وقت سابق من الشهر الحالي، وهي عبارة عن سلحفاة تعشق كرة القدم الشاطئية.