المكسيك تفتتح أول ملعب مصغر لها من طراز FIFA Arena قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™

أُقيم الحدث في بلدية لاباز، بولاية المكسيك، عشية انطلاق بطولة كأس العالم FIFA في ملعب مكسيكو سيتي

أول ملعب من أصل ثمانية ملاعب مصغرة ضمن مشروع FIFA Arena، وذلك في إطار شراكة بين FIFA وبنك التنمية للبلدان الأمريكية والاتحاد المكسيكي لكرة القدم

يعتزم FIFA والاتحاد المكسيكي لكرة القدم بناء ملعبين مصغرين آخرين وفقًا لمعايير FIFA Arena

مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™، تم افتتاح أول ملعب مصغر ضمن مشروع FIFA Arena في المكسيك رسميًا أمس. أُقيم الحدث في مدرسة أوكتافيو باز ببلدية لاباز، التي تبعد حوالي 30 كيلومترًا عن ملعب مكسيكو سيتي، حيث تنطلق اليوم النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم FIFA™. هذا هو أول ملعب من أصل ثمانية ملاعب مصغرة ضمن مشروع FIFA Arena، وذلك نتيجة للشراكة بين FIFA وبنك التنمية للبلدان الأمريكية والاتحاد المكسيكي لكرة القدم. ويخطط FIFA والاتحاد المكسيكي لكرة القدم لبناء ملعبين مصغرين آخرين وفقًا لمعايير FIFA Arena. وهذا يعني أن المكسيك ستستفيد من عشرة مرافق لكرة القدم يسهل الوصول إليها وتركز على المجتمع، مصممة لتكون بمثابة مراكز للبرامج الاجتماعية القائمة على الرياضة في المناطق المحرومة في جميع أنحاء البلاد.

كان من بين الحضور في حفل الافتتاح كل من إيلخان محمدوف، رئيس قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA؛ وجاير بيرتوني، المدير الإقليمي لـ FIFA في الأمريكتين؛ وإيفار سيسنييغا كامبل، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم المكسيكي؛ وأندريه سواريس، رئيس ديوان رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية؛ وأساطير FIFA خريستو ستويتشكوف وفرناندو هييرو. وقال محمدوف: "يمثل اليوم علامة فارقة أخرى في التزام FIFA بجعل كرة القدم رياضة عالمية متاحة للجميع. إن افتتاح ملعب FIFA Arena في لاباز ليس مجرد تدشين لملعب كرة قدم، بل هو إنشاء بيئة آمنة يجتمع فيها الأطفال والشباب والمجتمع بأسره من خلال قوة كرة القدم". وأضاف: "نحن فخورون برؤية هذا المشروع يتحقق في المكسيك، ونعلم أنه سيترك أثراً إيجابياً دائماً على الأجيال القادمة. أود أن أعرب عن خالص شكري لاتحاد كرة القدم المكسيكي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية على تعاونهما القيّم والتزامهما المشترك بتوسيع الفرص من خلال كرة القدم".

شارك نحو 200 طفل في حفل الافتتاح، واستمتعوا باللعب مع ستويتشكوف وهييرو، اللذين وقّعا لهم بكل سرور. وربط سيسنيغا كامبل افتتاح الملعب المصغر بالسياق الأوسع لكأس العالم FIFA، قائلاً: "هذه لحظة تاريخية لبلدنا وللكرة المكسيكية، لكن النجاح الحقيقي لهذه البطولة لن يُقاس فقط بما يحدث على أرض الملعب أو في الملاعب، بل الأهم هو الإرث الذي سنتركه من خلال تأثيره على المدارس والأحياء والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. ويُعدّ ملعب FIFA Arena هذا جزءًا من هذا الإرث". وأضاف: "هذه المبادرة الجديدة في لاباز ما هي إلا لمحة عما نأمل تحقيقه في المستقبل. فمع المزيد من الملاعب، ستتعزز الروابط بين المزيد من المدارس والمجتمعات من خلال كرة القدم. باختصار، نريد أن تكون الرياضة أداة للتعليم والدمج والوحدة للعائلات المكسيكية".