الكشف عن العلامة التجارية الجديدة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA قبل نسخة المغرب 2025

علامة تجارية عصرية وديناميكية تجمع بين الماضي والمستقبل

تجري نسخة عام 2025 بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و8 نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة 24 منتخباً

سيتمّ تأكيد مواعيد المباريات هذا الأسبوع، بعد القرعة في 4 يونيو/حزيران

رُفِع الستار عن العلامة التجارية المحدّثة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ التي ستُعتمد في النسخ الخمس القادمة التي ستجري أحداثها في المغرب. وستكون نسخة عام 2025 تاريخية إذ يشارك فيها للمرة الأولى 24 منتخباً، وستكون العلامة التجارية الجديدة رمزاً يمثّل هذا التطور.

تظهر الكأس في التصميم الجديد داخل حرف U الذي يمثّل فئة "تحت 17 سنة". ويُجسِّد هذا التصميم الجديد التعاون بين FIFA والدولة المستضيفة الرامي إلى تسليط الضوء على المواهب التي تزخر بها السيدات اللواتي تجرّأن على كسر الحواجز لتحقيق أحلامهنّ. وكانت ثمرة هذا التعاون رمزاً ديناميكياً يحتفي بإرث كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA ويُعدّ العدّة لمستقبل اللعبة.

ستظهر هذه الهوية البصرية في المغرب طوال السنوات الخمس القادمة، بعد اختيار المملكة لاستضافة البطولة حتّى سنة 2029. هذا وتُشكّل البطولة مرحلة أساسية للجيل القادم من لاعبات كرة القدم، وقد وقع الاختيار على المغرب ليكون الدولة المستضيفة تقديراً لاستثماراته المتواصلة في تطوير كرة القدم النسائية، وهو ما سيكون العالم بأسره شاهداً عليه.