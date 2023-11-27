عند حلول الساعة الثالثة: FIFA يُطلق في محطة غراند سنترال بنيويورك العد التنازلي الدولي لنهائي كأس العالم FIFA 2026™

فعلى مدى أكثر من قرن، ظلت الساعة الشهيرة ذات الوجوه الأربعة في غراند سنترال ترمز إلى الزمن والحركة والتواصل، مستقبلةً ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم. وبالمثل، يمثل نهائي كأس العالم FIFA 2026™ لحظة فريدة توحّد مليارات الأشخاص في كل قارات العالم، وتخلق ذكريات تبقى راسخة في كل الأذهان.

ولإضفاء مزيد من الرمزية على هذه اللفتة الجميلة، جرت برمجة لوحات المغادرة في غراند سنترال خصيصاً لعرض توقيت انطلاق النهائي في مدن من جميع الدول الـ48 التي شاركت في كأس العالم FIFA 2026™. ولا يقتصر ذلك على الاعتراف بالمساهمة البارزة التي قدمتها كل دولة في هذه البطولة المفصلية، بل يُظهر أيضاً أن العالم سيعيش معاً النهائي في لحظة واحدة بينما تنطلق صافرة البداية في نيويورك نيوجيرسي. فمن مدريد إلى بوينس آيرس، ومن طوكيو إلى الرباط، ومن تورونتو إلى بورت أو برنس، ومن أوكلاند إلى مكسيكو سيتي، سيربط نهائي كأس العالم FIFA 2026 بين كل دولة شاركت في البطولة وكافة الاتحادات الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA.