ينظم FIFA فعالية خاصة للعد التنازلي في محطة غراند سنترال، بالتزامن مع موعد انطلاق نهائي كأس العالم FIFA 2026™
ستجري إعادة برمجة لوحات المغادرة الأيقونية لعرض توقيت انطلاق المباراة في مدن من جميع الدول الـ48 المشاركة حول العالم
لفتة رمزية تُجسّد لحظة كروية واحدة ستجمع نيويورك نيوجيرسي والعالم في توقيت واحد
في تمام الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد 19 يوليو/تموز، ستُعلن صافرة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيش انطلاق نهائي كأس العالم FIFA 2026™، الذي سيكون أكبر موعد كروي في التاريخ.
وللاحتفاء بتلك اللحظة، تعاون FIFA مع محطة غراند سنترال الأيقونية في نيويورك لإطلاق مبادرة بصرية لافتة تُجسد العد التنازلي لانطلاق المباراة المرتقبة وتحتفي بالطابع العالمي للبطولة، وكذلك بالمنطقة المضيفة للنهائي.
فعلى مدى أكثر من قرن، ظلت الساعة الشهيرة ذات الوجوه الأربعة في غراند سنترال ترمز إلى الزمن والحركة والتواصل، مستقبلةً ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم. وبالمثل، يمثل نهائي كأس العالم FIFA 2026™ لحظة فريدة توحّد مليارات الأشخاص في كل قارات العالم، وتخلق ذكريات تبقى راسخة في كل الأذهان.
عند حلول الساعة الثالثة: FIFA يُطلق في محطة غراند سنترال بنيويورك العد التنازلي الدولي لنهائي كأس العالم FIFA 2026™
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FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final
02/06
FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final
ولإضفاء مزيد من الرمزية على هذه اللفتة الجميلة، جرت برمجة لوحات المغادرة في غراند سنترال خصيصاً لعرض توقيت انطلاق النهائي في مدن من جميع الدول الـ48 التي شاركت في كأس العالم FIFA 2026™. ولا يقتصر ذلك على الاعتراف بالمساهمة البارزة التي قدمتها كل دولة في هذه البطولة المفصلية، بل يُظهر أيضاً أن العالم سيعيش معاً النهائي في لحظة واحدة بينما تنطلق صافرة البداية في نيويورك نيوجيرسي. فمن مدريد إلى بوينس آيرس، ومن طوكيو إلى الرباط، ومن تورونتو إلى بورت أو برنس، ومن أوكلاند إلى مكسيكو سيتي، سيربط نهائي كأس العالم FIFA 2026 بين كل دولة شاركت في البطولة وكافة الاتحادات الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA.