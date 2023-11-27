الساحر ليونيل ميسي وأرقام جماهيرية قياسية بختام رحلة كانساس سيتي في كأس العالم FIFA™

حضر إجمالي 413169 شخصاً المباريات الست التي استضافها ملعب كانساس سيتي، بمتوسط بلغ 68862 في المباراة الواحدة

• سجّل ليونيل ميسي ثلاثيته التاريخية في شباك النمسا خلال مباراته الدولية رقم 200، ليصبح أكبر لاعب يسجّل ثلاثية في تاريخ كأس العالم FIFA™

• اقتنص منتخب كوراساو أول نقطة بتاريخه في كأس العالم أمام جمهور صاخب غصّت به المدرجات

بدءاً من صافرة البداية التي أعلنت انطلاق مرحلة المجموعات، وصولاً إلى احتفالات المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بفوزه في ربع النهائي، كان ملعب كانساس سيتي، الذي يُعتبر من أبرز المنشآت الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية، على موعد مع ستة مباريات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ ستبقى محفورة في ذاكرة عشاق المستديرة الساحرة.

فعلى مدى أربعة أسابيع، استقطب عشاق عشرة منتخبات أشعلوا المدرجات بالحماس وزيّنوها بألوان منتخباتهم الوطنية وهَدَرَت هتافاتهم بين جنباته، حيث بلغت نسبة الإشغال الجماهيري 99.7% من الطاقة الاستيعابية للملعب.

وكانت بداية رحلة هذا الملعب مع البطولة بأولى مباريات المنتخب الأرجنتيني بتاريخ 16 يونيو/حزيران أمام الجزائر وبمدرجات ممتلئة عن آخرها بإجمالي 69045 مشجّعاً كان على موعد مع أبطال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ يتقدّمهم النجم ليونيل ميسي.

لم يخيّب الألبيسيليستي آمال عشاقه، وخرج منتصراً بثلاثية نظيفة سجّلها البرغوث معادِلاً بذلك الرقم القياسي الذي احتفظ به ميروسلاف كلوزه على مدى عقود بأكبر عدد أهداف في كأس العالم، والبالغ 16 هدفاً، وهو رصيد عززه ميسي في المباريات اللاحقة. وبفضل إنجازه في اللقاء أمام ثعالب الصحراء، أصبح ابن الـ 38 عاماً أكبر لاعب يسجّل ثلاثية شخصية في تاريخ كأس العالم، متخطياً كريستيانو رونالدو وثلاثيته بشباك إسبانيا في دور المجموعات من نسخة 2018.

وبعد ذلك بأربعة أيام، حقق منتخب كوراساو في ملعب كانساس سيتي مفاجأة بفرض التعادل السلبي على الإكوادوريين، مثبتاً في هذه النسخة الموسعة الأولى من البطولة قدرة المنتخبات المغمورة على إثبات علوّ كعبها أمام أخرى متمرِّسة.

وكانت نقطة التعادل تلك هي الأولى لكوراساو في تاريخ كأس العالم، وتحوَّلت إلى مصدر فخر وسعادة لا يوصفان بالنسبة لمواطني هذه الدولة الكاريبية التي شاركت في البطولة للمرة الأولى، ولا سيما لحارسها إيلوي روم الذي تألق في سلسلة تصديات رائعة، وتحوَّل بسرعة إلى بطل وطني وأحد أبرز الأسماء المكتَشفة في البطولة.

شهد الملعب بعدها تغلُّب هولندا على تونس بنتيجة 3-1، ومن ثم مواجهة نارية بين الجزائر والنمسا انتهت بتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

وكان اللافت في تلك المباراة تمكُّن طرفيها من هز الشباك في الوقت بدل الضائع، ونجاحهما في حجز تذكرة العبور للأدوار الإقصائية. وبعد أن اقتنص رياض محرز هدفاً في الدقيقة 93، وبدا أن الأمور حُسمت لصالح ثعالب الصحراء، باغت ساسا كالادزيتش الجميع بهزّ الشباك وعادل النتيجة قبيل ثواني من انتهاء المباراة.

أما أولى مباريات ملعب كانساس سيتي في الأدوار الإقصائية، فكانت تلك التي جمعت بين كولومبيا وغانا بتاريخ 3 يوليو/تموز وانتهت بفوز ممثلي أمريكا اللاتينية بهدف يتيم سجّله جون أرياس في الشوط الأول ليُهدي منتخبه تذكرة التأهل لدور الـ16 في إنجاز ألهب حماس جماهير الفريق التي شجّعت من المدرجات فريقها بقميصه الأصفر الشهير.

أما مسك ختام مباريات هذا الملعب الواقع في منطقة الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية، فكانت موقعة ربع النهائي التي شهدت عودة ميسي ورفاقه إلى هذا الصرح الكروي لملاقاة المنتخب السويسري. وبعد مواجهة قوية، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، إلا أن كتيبة المدرب المخضرم ليونيل سكالوني، خرجت منتصرة بعد الشوطين الإضافيين بفضل هدف رائع سجّله خوليان ألفاريز وآخر أتى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني عبر لاوتارو مارتينيز ليقضي ذلك على آمال السويسريين الذين صمدوا بوجه منتخب التانغو رغم النقص العددي إثر طرد بريل إمبولو في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

من جهته، قال القائد السابق للمنتخب الأرجنتيني، خافيير زانيتّي إن ملعب كانساس سيتي شكَّل وجهة مثالية لأحدث مغامرات الألبيسيليستي.

“وقال أسطورة FIFA عن ذلك: "أحبّ (هذه) المدينة، وقد جلب العدد الكبير من الأرجنتينيين معهم تقاليدنا الكروية، بالإضافة إلى الأجواء الأمريكية الجنوبية والشغف باللعبة، وهو ما يُناسب تماماً هذه المدينة الجميلة".