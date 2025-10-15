مينديش والقروش الزرقاء يقفزون إلى الطرف العميق

حجز منتخب الرأس الأخضر مقعداً له في أول مشاركة له في كأس العالم FIFA™

تُعدّ سلسلة FIFA™ لعام 2026 جزءًا من استعداداته

دعم برنامج FIFA Forward مشاريع رئيسية في جميع أنحاء الدولة الجزرية

قبل عامين تقريباً، شارك منتخب الرأس الأخضر في النسخة التجريبية من سلسلة FIFA™، والتي مثّلت بداية استعدادات الفريق لتصفيات كأس العالم 2026 FIFA. وتمكّن "أسماك القرش الزرقاء"، الذين لم يسبق لهم مواجهة أي منتخب من اتحاد Concacaf، من الفوز على غويانا ثم غينيا الاستوائية.

يصعب الآن تحديد الأثر الحقيقي لهذين الانتصارين في تشكيل مستقبل منتخب الرأس الأخضر، لكن من المؤكد أنهم اكتسبوا الثقة والخبرة خلال هذه التجربة. بعد عامين، لم تعد سلسلة FIFA لعام 2026 تُستخدم لتحديد أهلية المنتخبات لتصفيات كأس العالم FIFA، بل أصبحت تُستخدم للتحضير لنهائيات كأس العالم FIFA.

وقال قائد المنتخب ريان مينديش لموقع Inside FIFA "سأحتفظ بلا شك بذكريات رائعة عن سلسلة مباريات كأس العالم في السعودية، وحملة التصفيات بأكملها، وخاصة النتيجة والفرحة العارمة التي رافقتها. كان مشوار التصفيات بأكمله أفضل تجربة كروية في حياتي. إن منح أمة بأكملها سبباً للفرح شعور لا يُضاهى. لكن علينا أن ننظر إلى هذه الخطوة كخطوة أولى، وأن نواصل العمل لضمان جاهزيتنا لليوم الكبير."

هذه هي العقلية التي يتبناها منتخب الرأس الأخضر استعدادًا لسلسلة FIFA لعام 2026. لعب مينديش ورفاقه ضد تشيلي في 27 مارس/آذار في نيوزيلندا (4-2)، قبل مواجهة فنلندا بعد ثلاثة أيام. وستجمعهم أول مباراتين لهم في كأس العالم بمنتخبات من أمريكا الجنوبية وأوروبا، وهما إسبانيا في 15 يونيو/حزيران وأوروغواي في 22 يونيو/حزيران.

وقال جناح كوجالي سبور التركي "هاتان مباراتان حاسمتان ضمن استعداداتنا. ستمنحنا أيضًا فرصة إشراك بعض الوجوه الجديدة. المباراتان على أعلى مستوى، مما يجبرنا على التركيز والحفاظ على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تعزيز فريقنا قبل كأس العالم."

يذكر مينديش كلمتين باستمرار، "كأس العالم"، فهو مهووس بهذا الحدث. وهذا ليس مفاجئاً، إذ ستُشارك الرأس الأخضر في هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في تاريخها، بعد أقل من 100 يوم. يقول "أحلم بهذا منذ اليوم الذي تأهلنا فيه. من الطبيعي أن يزداد حماسنا كلما اقترب اليوم الموعود. أحاول الحفاظ على هدوئي قدر الإمكان، والأهم من ذلك، الحفاظ على لياقتي البدنية."

يبلغ مينديش الآن 36 عاماً، بعد أن أمضى ما يقارب 20 سنة في أعلى المستويات، لذا فإن هذا القلق طبيعي تماماً. استُدعي مينديش لأول مرة للمنتخب الوطني عام 2010، وهو الآن اللاعب الأكثر مشاركة (94 مباراة) في تاريخ كرة القدم الدولية في الرأس الأخضر، بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي للمنتخب (22 هدفاً). وهو يدرك أكثر من أي شخص آخر مدى صعوبة الطريق إلى كأس العالم لهذه الجزر النائية في المحيط الأطلسي.

وأوضح "إنه بلا شك أعظم إنجازاتنا. إنه حلم طفولتي الذي تحقق. وبصفتي قائداً ولاعباً مخضرماً، أشعر بفخر كبير بما حقّقناه حتى الآن. نشعر أننا أنجزنا شيئاً عظيماً. هذا النجاح هو ثمرة سنوات طويلة من العمل الجاد من قبل الفريق بأكمله، وجميع العاملين، والاتحاد الوطني، والبلاد بأسرها."

وإلى جانب إنجازات "الأسماك الزرقاء" على أرض الملعب، تم ضخ استثمارات ضخمة في تطوير كرة القدم في الرأس الأخضر. ومن خلال برنامج FIFA Forward، قدّم FIFA الدعم للبلاد في هذا المجال. وكان لهذا التمويل أثر بالغ في دعم العمليات اليومية للمنتخب الوطني. إضافة إلى ذلك، ساهم بناء ملاعب صناعية في سانتا كروز بجزيرة سانتياغو في دعم الفرق المحلية، ومنح اللاعبين الشباب فرصاً أكبر للمشاركة في اللعبة.

وصرّح ريان مينديش "نحن نُدرك تماماً أثر هذا الدعم، ونُقدّر أهميته البالغة. فهو لا يُسهم فقط في تطوير كرة القدم، بل أعتقد أنه يُعطي دفعة قوية لجميع الرياضات في الرأس الأخضر. تزخر الرأس الأخضر بالمواهب في مختلف الرياضات، والتي تُستغلّ على أكمل وجه، كما يتضح من تأهل المنتخب لكأس العالم!"