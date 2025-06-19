الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بالأرقام

دخل 44 هدفاً الشباك، بمعدّل 2.75 أهداف في كلّ مباراة، سجّلها لاعبون من 17 دولة مختلفة بعد خمسة من أرقى أشكال كرة القدم و16 مباراة لُعبت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حان الوقت لإسدال الستارة على الجولة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™, تخطّت الجولة الافتتاحية من البطولة جميع التوقعات، إذ سجّل لاعبون من 17 دولة مختلفة 44 هدفاً في شباك الخصم، وترك كبار النجوم بصماتهم على البطولة، بالإضافة إلى الأجواء المذهلة التي شهدتها البطولة سواء في المدرّجات أو المدن المستضيفة.