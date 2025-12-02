الإعلان عن النسخة المنقّحة لجدول مباريات كأس العالم 2026 FIFA™ يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول

سيُعلَن عن الجدول الكامل للمباريات ومواعيد انطلاقها والملاعب المستضيفة بعد يوم من مراسم القرعة النهائية (منتصف اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية/6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا)

سيُناقش رئيس FIFA وأساطير FIFA المواجهات المنتظرة بحضور ممثلي المنتخبات الـ 42 المتأهلة وتلك التي لا تزال تخوض التصفيات

سيتم بث الفعالية مباشرة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com، بالإضافة إلى منصات FIFA الأخرى، مع توفير رابط للبث حول العالم

سيُعلن FIFA عن النسخة المنقّحة لجدول مباريات كأس العالم 2026 FIFA™ في بث مباشر يُنقل حول العالم من العاصمة واشنطن منتصف يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول (منتصف اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية /6 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا)، وذلك بعد أربع وعشرين ساعة من إجراء القرعة النهائية المنتَظَرة التي ستُحدد تشكيلة المجموعات الـ12 في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة.

وسيَكشف عن جدول المباريات رئيس FIFA جياني إنفانتينو الذي سيتواجد على المنصة مع كوكبة من أساطير FIFA، بالإضافة لحضور ممثلي المنتخبات الـ42 المتأهلة وتلك التي لا تزال تخوض التصفيات. ومن شأن هذه الأمسية الكروية الخالصة أن تكون محطة استثنائية في الاستعدادات النهائية لانطلاق الحدث الرياضي المنتظَر. وستشمل هذه الفعالية استعراضاً لتحليلات خبراء كرويين، وإضاءات على ردود الأفعال من المنتخبات المتأهلة، بالإضافة إلى نقاش بخصوص المواجهات المنتظرة التي أفرزتها القرعة والمدن المستضيفة للبطولة التي تجري خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

ولكي يتعرّف جمهور المستديرة الساحرة على كافة تفاصيل البطولة بشكل فوري، ستُبثّ الفعالية مباشرة عبر منصات FIFA المختلفة، ولا سيّما موقع FIFA.com وقناة FIFA على YouTube، وستشهد الكشف عن الملاعب المستضيفة لكل مباراة، بالإضافة إلى توقيت انطلاقها. كما سيتمّ توفير رابط للبث المباشر لجهات البث حول العالم.

يُذكر أن القاعدة المتبعة في تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها تهدف إلى تحقيق أفضل الشروط الممكنة لكافة المنتخبات، وتمكين الجماهير في أرجاء العالَم من متابعة فرقها المفضلة عبر مناطق زمنية مختلفة حيثما كان ذلك ممكناً. يُذكر أن النسخة الأخيرة من جدول المباريات ستكون متاحة بدءاً من شهر مارس/آذار حال انتهاء منافسات الملحقين العالمي والأوروبي المؤهِّلَين للبطولة، وبالتالي تحديد هوية المنتخبات الستة المتبقية.