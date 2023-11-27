احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي قبل المباريات تضفي مزيداً من الإثارة على أجواء كأس العالم FIFA 2026™

احتفاءً بعيد الاستقلال الأمريكي والذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، سيحيي FIFA هذه المناسبة ببرامج خاصة قبل مباراتي دور الـ16 من كأس العالم FIFA 2026™ المقررتين يوم السبت، واللتين ستقامان في فيلادلفيا وهيوستن.

ستُحيي احتفالات ما قبل المباراة في ملعب هيوستن عيد الاستقلال في مشهد احتفالي يزهو بالأحمر والأبيض والأزرق، ليعيش الحاضرون أجواء المناسبة فيما تتصدر مدينة هيوستن، إحدى المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 2026™، المشهد العالمي في هذا اليوم التاريخي للولايات المتحدة.

وتشمل أبرز الفقرات فرد لافتة كبيرة على أرضية الملعب، مستوحاة من حيوية الألعاب النارية، يتبعها أداء حماسي للنشيد الوطني تقدمه الموسيقية مايا رودريغيز من فرقة البحرية الأمريكية.

وتأتي الاحتفالات في مدينة فيلادلفيا، مهد الولايات المتحدة ومكان اعتماد إعلان الاستقلال في 4 يوليو/تموز 1776، لتخلّد تاريخ المدينة العريق وإرثها المتواصل.

وستشمل أبرز العروض التي تسبق المباراة في ملعب فيلادلفيا ما يلي:

تأدية النشيد الوطني الأمريكي بصوت إيدينا مينزيل ، الحائزة على جائزة توني

أداء نسخة خاصة من أغنية America the Beautiful من قبل فرقة Philadelphia Boys Choir & Chorale

عرض موسيقي لفرقة الهيب هوب The Roots ، الحائزة على عدة جوائز غرامي والتي تأسست في فيلادلفيا

مراسم احتفالية وفقرات إضافية بمشاركة فرقة Philadelphia Boys Choir & Chorale و ملكة جمال بنسيلفانيا، ستيفاني سكينر

إتاحة الفرصة للمشجعين في ملعب فيلادلفيا للمشاركة في عرض بطاقات تيفو في المدرجات

عرض جوي تقدمه طائرات من السربين VFA-11 وVFA-81 التابعين لقاعدة أوشيانا الجوية البحرية في فيرجينيا بيتش

كما ستشهد المباراة في فيلادلفيا عرضاً ترفيهياً بين شَوْطَي المباراة يقدمه نجم آخر حائز على جائزة غرامي DJ Jazzy Jeff، ابن هذه المدينة التي تحمل لقب "مدينة الحب الأخوي".

وسيحيي الملعبان أيضاً عيد الاستقلال والدور الذي تؤديه المدينتان خلال كأس العالم FIFA 2026™. كما ستتضمن الاحتفالات عناصر وفعاليات إضافية، من بينها مؤثرات نارية ورسائل مرئية ذات طابع احتفالي على الشاشات العملاقة.