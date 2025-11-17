FIFA يُرحب باللجنة الألمانية للرياضة والعمل التطوعي

استقبل FIFA اليوم بمقره في زيوريخ وفداً من لجنة الرياضة والعمل التطوعي التابعة للبرلمان الألماني (البوندستاغ)، حيث يندرج هذا اللقاء في إطار جهود الطرفين لإطلاق حوار مفتوح وبنّاء حول القضايا الرئيسية التي تشهدها الساحة الرياضية العالمية. وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج جولة تجريها اللجنة في سويسرا على مدى عدة أيام، حيث يجري أعضاؤها مناقشات مع مختلف الاتحادات الرياضية الدولية الكبرى وعدد من ممثلي الهيئات السياسية حول مجموعة من القضايا الراهنة التي تصب في صلب السياسة الرياضية، علماً أن الاجتماع مع كبار مسؤولي FIFA شكَّل المحطة الأولى على أجندة الوفد الألماني، حيث سلَّط الضوء على الهدف المشترك المتمثل في تعزيز تطوير كرة القدم وغيرها من الرياضات بشكل شفَّاف ومسؤول ومستدام. وترأَّس وفد البوندستاغ أيدان أوزوغوس (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) القائم بأعمال رئيس اللجنة، والذي كان مصحوباً بكل من آرتور أورنهامر ويينس ليمان (وكلاهما من الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، وتوماس كوريل (البديل من أجل ألمانيا)، ودانيال بيترمان (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، وتينا فينكلمان (ائتلاف 90/حزب الخضر وكريستيان غوركه (حزب اليسار). وبالنيابة عن FIFA، قدَّم مدير عمليات بطولات FIFA هيمو شيرجي إحاطة حول الإعداد لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ والجوانب المتعلقة بتنظيم هذه النسخة التي تتشارك في استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مسلطاً الضوء على حجم هذه المسابقة وهيكليتها والأهداف المتوخاة على مستوى الإرث، مؤكداً في الوقت ذاته على تركيزها على الشمولية والتفاعل الجماهيري وترك أثر مستدام في المجتمع. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الحوار البنَّاء المفتوح والمنتظم بين المؤسسات السياسية والهيئات الرياضية الدولية. يُذكر أن الاجتماع أكَّد على الإيمان المشترك بما تزخر به كرة القدم من قدرة على توحيد الناس وإلهامهم عبر الحدود.