إسدال الستار على كأس العالم FIFA 2026™ في سياتل

احتضن ملعب سياتل ست مباريات في كأس العالم FIFA 2026

تابع أكثر من 400 ألف مشجع المباريات، بمدرجات ممتلئة عن آخرها

صنعت الجماهير أجواءً لا تُنسى في أحد أبرز المنشآت الرياضية في أمريكا الشمالية

ودّعت سياتل كأس العالم FIFA 2026™ بعد شهر حافل بالمتعة الكروية والفعاليات الترفيهية، تخللته برامج ثقافية واحتفالات جماهيرية وست مباريات استقطبت ما مجموعه 401500 مشجع.

وقدَّم المنتخب البلجيكي عرضاً قوياً في آخر المباريات التي احتضنها هذا الملعب، حيث هزم الشياطين الحمر الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، بنتيجة 4-1 ليتأهلوا إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخهم.

وأقيمت المباريات على ملعب سياتل، أحد أبرز المنشآت الرياضية في أمريكا الشمالية، والمعروف بأرقامه القياسية من حيث التفاعل الجماهيري والأجواء الصاخبة، وهو الذي يُعد معقلاً عريقاً لنادي سياتل ساوندرز الذي يلعب في دوري الولايات المتحدة لمحترفي كرة القدم، وريين إف سي الذي ينافس في دوري الولايات المتحدة لكرة قدم السيدات، وسياتل سيهوكس فريق كرة القدم الأمريكية.

واتخذ المنتخب البلجيكي من منطقة سياتل معسكراً أساسياً له، حيث استفاد من منشآت نادي سياتل ساوندرز الحديثة، والتي كانت مقراً لتدريباته. وفي هذا الصدد، قال فينسنت مانايرت، المدير الرياضي للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم: "نحن على ثقة بأن البيئة الاحترافية في سياتل ستوفر الظروف المثالية للاعبينا وأفراد جهازنا الفني للتركيز وتقديم أفضل ما لديهم وتمثيل بلجيكا بكل فخر واعتزاز على الساحة العالمية". وقد ثبتت صحة هذه الثقة تماماً.

وإلى جانب استضافة بلجيكا، حظيت الولايات المتحدة بدعم جماهيري حماسي في سياتل، حيث خاض منتخبها مباراتين هناك. وبهذه المناسبة، قال الدولي الأمريكي السابق كلينت ديمبسي: "في سياتل، يحضر الناس دائماً ويؤازرون. فبفضل تصميم هذا الملعب، الذي يقع في قلب المدينة، تتولد تلك الطاقة الحماسية، ويقدم الناس دعماً لا مثيل له".

وشاركت في مباريات الملعب ثمانية منتخبات من أربعة اتحادات قارية، بمتوسط حضور بلغ 66900 متفرج في المباراة، بما يعكس الجاذبية الجماهيرية الكبيرة للبطولة.

وانطلقت المنافسات على هذا الملعب يوم 15 يونيو/حزيران بمواجهة بلجيكا ومصر، التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث قال عنها حارس مرمى الولايات المتحدة السابق كايسي كيلر: "كانت الأجواء في ملعب سياتل مذهلة. قد يظن المرء أن منتخبين كهذين لا يحظيان بحضور جماهيري كبير في سياتل، لكن الجميع تفاعل مع المباراة، وكانت التجربة ممتعة للغاية".

وبعد أربعة أيام، امتلأت المدرجات في أجواء صاخبة عندما تقابلت الولايات المتحدة وأستراليا، بعدما كانت قد استهلت مشوارها بالفوز على باراغواي 4-1. وقال لاعب وسط الولايات المتحدة كريستيان رولدان: "أتوقع تماماً أن يكون هذا الجمهور صاخباً للغاية، وأن يمنح مجموعتنا دفعة قوية. إنه أحد أكثر الملاعب صخباً في العالم، سواء في مباريات سيهوكس أو ساوندرز". هذا وقد فازت الولايات المتحدة 2-0 لتضمن التأهل إلى دور الـ32، فيما خاض ماثيو ليكي مباراته الحادية عشرة مع أستراليا في كأس العالم FIFA™.

وجمعت المباراة التالية البوسنة والهرسك وقطر، واستقطبت بدورها مدرجات مكتملة العدد. وخاض إدين دجيكو، صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية والهداف التاريخي لمنتخب البوسنة والهرسك، مباراته الدولية رقم 150 في فوز فريقه 3-1. وكان من بين المسجلين كريم ألايبيغوفيتش، البالغ من العمر 18 عاماً والذي يصغر دجيكو بنحو 22 عاماً.

وشهدت المباراة الرابعة لحظة تاريخية، إذ تأهلت مصر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، بعدما ضمنت مكانها بالتعادل 1-1 مع إيران.

أما المباراة التالية في دور الـ32، فجاءت مثيرة، بعدما قلبت بلجيكا تأخرها 2-0 قبل خمس دقائق من النهاية إلى فوز 3-2 على السنغال بعد التمديد، مكررةً عودتها المذهلة أمام اليابان قبل ثمانية أعوام، علماً أن السنغال بات أول منتخب يدفع بلاعبَين اثنين في الثامنة عشرة من عمرهما خلال مباراة إقصائية ضمن منافسات كأس العالم FIFA™، ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم مباي (18 عاماً و158 يوماً) وبارا سابوكو نداي (18 عاماً و182 يوماً).