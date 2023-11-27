إسبانيا تتغلب على فرنسا في نصف النهائي وتُسدل الستار على مباريات دالاس في كأس العالم FIFA 2026

استضاف ملعب دالاس مباراة نصف النهائي التي شهدت تغلّب إسبانيا على فرنسا وبلوغ نهائي كأس العالم FIFA 2026

كانت تلك تاسع مواجهة تجري في دالاس التي استضافت أكبر عدد من المباريات مقارنة بأي من المدن المضيفة الـ16

كان الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد النجوم الذين كسروا أرقاماً قياسية في دالاس

أتت مباراة نصف النهائي الندية بين المنتخبين الفرنسي والإسباني لتُسدل الستار على مساهمة استثنائية لملعب دالاس في استضافة منافسات بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

وكانت مواجهة المربع الذهبي المثيرة هذه، التي انتهت بفوز كتيبة لا روخا على منتخب الديكة بهدفين دون رد وتأهل أبطال أوروبا لنهائي كأس العالم FIFA™ للمرة الثانية في تاريخهم، تاسع مباراة تجري بين جنبات هذا الملعب في العرس الكروي العالمي، وهو أكبر عدد من المباريات التي يستضيفها أي من ملاعب هذه النسخة.

“وبعد أن أصبح المنتخب الأزرق هو الخامس عشر الذي يلعب في دالاس، قالت مونيكا بول، رئيسة اللجنة المنظمة لكأس العالم في شمال تكساس: "استضافة تسع مباريات كأس عالم FIFA في غضون 31 يوماً فقط كانت بمثابة ماراتون، وتطلّبت مستوى استثنائياً من التخطيط والتنسيق والالتزام، ولم يكن تحقيق ذلك ممكناً لولا عدد لا يُحصى من الأشخاص والمنظمات التي تضافرت جهودها جميعاً".

وأردفت: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ملأ المشجعون من كافة أرجاء المعمورة ملاعبنا وحدائقنا ومطاعمنا وأحياءنا، وقلوبنا. كما تم التواصل بلغات عدة، ورُفعت أعلام مختلفة، وهدرت الحناجر بهتافات متنوعة. وكان هناك قاسم مشترك واحد بين الجميع تمثَّل بالشغف باللعبة الجميلة، وقناعة بأن كرة القدم قادرة على توحيدنا. فلطالما اشتهرت دالاس بطموحاتها الكبيرة. وفي صيف هذا العام، لم يكن طموحنا كبيراً فحسب، بل رحبنا بالعالم بطريقة عكست أفضل ما نتحلّى به".

وكان مشوار دالاس مع إثارة بطولة كأس العالم FIFA 2026™ قد بدأ بتاريخ 14 يونيو/حزيران عندما عادل الياباني دايتشي كامادا في الدقيقة 88 نتيجة المباراة الأولى في المجموعة السادسة أمام هولندا لينتهي اللقاء بهدفين لمثلهما، ولكن محاربي الساموراي عادوا إلى هذا الصرح الرياضي في مباراتهم الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمواجهة السويد والخروج مجدداً بنقطة من تعادل بهدف لمثله مع السويد، وهو ما كان كافياً للفريقين للعبور إلى دور الـ 32.

أما حملة المنتخب الإنجليزي في البطولة والتي أوصلته إلى نصف النهائي، فكانت أولى محطاتها في هذا الملعب بفوز مستحق بنتيجة 4-2 على كرواتيا وصيفة نسخة 2018، وفي هذا اللقاء أصبح لوكا مودريتش أول لاعب يُشارك في خمس نسخ من كأس العالم FIFA.

أما النجم ليونيل ميسي، فكان على موعد مع إنجاز تاريخي جديد في الظهور الأول من أصل اثنين للألبيسيليستي في دالاس، ورغم أنه فشل في التهديف من ضربة جزاء، إلا أن اللاعب الأسطوري صاحب القميص رقم 10 في كتيبة التانغو التي سبق وتربّعت على العرش الكروي العالمي ثلاث مرات، هزّ الشباك مرتين لاحقاً في فوز بثنائية نظيفة على حساب النمسا متقدماً بذلك على الألماني ميروسلاف كلوزه على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البطولة.

وعاد البرغوث إلى نغمة التهديف مجدداً في آخر مباريات المجموعة العاشرة مساهماً في فوز حاملي اللقب على النشامى بنتيجة 3-1 الذين يُشهد للاعبهم موسى التعمري بأنه أهدى فريقه هدفاً ليصبح الأردن المنتخب الوحيد من بين المنتخبات الأربعة المشاركة للمرة الأولى في البطولة الذي تمكّن من هزّ الشباك في المباريات الثلاث من مرحلة المجموعات.

وبخوض ساحل العاج مباراتها في دور الـ 32 أمام النرويج ارتفع عدد الاتحادات القارية التي خاضت منتخباتها المنافسات على ملعب دالاس إلى أربعة. ورغم أن أماد ديالو اقتنص أول هدف للأفيال في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم FIFA، إلا أن إرلينغ هالاند حسم الموقف في الدقيقة 86 ومنح بهدفه تذكرة عبور النرويج للدور ثُمن النهائي.

وكان بانتظار المنتخب الأفريقي الثاني الذي يحلّ على دالاس في دور الـ 32 نصيب أفضل، إذ نجحت مصر في تجاوز أستراليا بفضل الفوز بركلات الترجيح في نهاية مباراة مثيرة كانت الأولى بتاريخ البطولة التي تجمع في الأدوار الإقصائية بين منتخبين يمثلان الاتحادين القاريين الآسيوي والأفريقي.

كما شهد ملعب دالاس إنجازاً جديداً في تاريخ البطولة عندما كسر الحارس أوناي سيمون الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي والتر زينغا. ففي لقاء ثُمن النهائي الذي انتهى بفوز الإسبانيين بهدف دون رد، حافظ حامي عرينهم على شباكه ساكنة في ست مباريات متتالية. يُذكر أن هذا اللقاء، الذي كان طرفاه الجاران الأوروبيان المشارِكان في استضافة النسخة المقبلة، بيعت جميع تذاكره وحضره 70649 شخصاً في المدرجات، ليرفع ذلك العدد الإجمالي للحضور في تاريخ كأس العالم FIFA إلى أكثر من 50 مليون متفرج.