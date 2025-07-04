النمو السريع الذي تشهده منصات FIFA الرقمية يعكس الاهتمام الكبير بكأس العالم للأندية FIFA 2025

16 مليون زائر لموقع FIFA.com في يونيو/حزيران، أكثر من الأشهر الخمسة السابقة في عام 2025

6 ملايين متابع إضافي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق البطولة، وتنزيل تطبيقات FIFA مليون مرّة

حضور قويّ للشركاء التجاريين، ومبيعات مرتفعة لباقات الضيافة تسببت موجة الحماسة والإثارة الناتجة عن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بارتفاع في عدد زوار حسابات FIFA على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مع بلوغ بطولة الأندية الأكثر شمولية مرحلة الربع النهائي.

وقد شهد موقع FIFA.com أكثر من 16 مليون زيارة في شهر يونيو/حزيران فقط، وهو رقم يتخطى عدد الزوار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وقد ظهرت هذه النزعة أيضاً على جميع منصات FIFA الرقمية، إذ حقّقت حسابات FIFA على مواقع التواصل الاجتماعي بنهايةدور الـ 16 حوالي ستّة ملايين متابعٍ جديد.

كما حصدت القناة الجديدة المخصصة للبطولة على تطبيق واتساب أكثر من مليون متابع في الفترة نفسها، ووصل الآن عدد متابعيها إلى 4.4 مليون، رغم إطلاقها منذ بداية هذا العام فقط، وقد تمّ تحميل تطبيقات FIFA مليون مرّة في شهر يونيو/حزيران، طالت معظمها تطبيق كأس العالم للأندية FIFA™.

كذلك تفاعل المشجعون مع المحتوى المبتكر والتفاعلي أكثر من 2.7 مليار مرّة عبر جميع المنصات، حيث كانت حصة الأسد من نصيب الفيديو القصير الذي يلخّص تحرّكات وسط ميدان فريق إنتر ميامي الأسطوري، سيرخيو بوسكيتس، الذي شوهد أكثر من 90 مليون مرّة وحصد أكثر من 6 ملايين تفاعل على منصات تيك توك، وإنستغرام، وفيسبوك، وإكس.

بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت عمليات البحث على عبارة "FIFA Club World Cup" أكثر من 10 مرات منذ 14 يونيو/حزيران وباتت العبارة الرياضية المتعلقة بالبطولة الأكثر استخداماً بحسب مؤشرات غوغل، كما شهد التركيز العالمي على البطولة ارتفاعاً ملحوظاً بفضل التغطية الكاملة للأحداث من قبل منصة DAZN التي تبثّ المباريات الـ 63 مجاناً بعد العقد الرائد الذي أبرمه FIFA مع المنصّة.

وميدانياً، كان المشجعون في مباراة فلامينغو والترجي التونسي الأكثر صخباً على الإطلاق، حيث وصل قياس ارتفاع الصوت إلى 127 ديسيبل قبل انطلاق المباراة في ملعب لينكون فاينانشال فيلد في فيلادلفيا.

أمّا إعلامياً، فقد شارك أكثر من 1500 مذيع في نقل 1900 ساعة من البث غير المباشر لأحداث البطولة، وتمّت طباعة أكثر من 2000 تصريح إعلامي وتقديم 224 بيانٍ إعلامي.

وقد تجلّت الطبيعة الشمولية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025، بتوزّع حاملي التصاريح الـ 68526 العاملين في البطولة والمكلّفين بمساعدة أكثر من مليوني مشجّع وتزوديهم بالمعلومات، على 184 جنسية مختلفة.

ومن بين هؤلاء المشجعين، اشترى أكثر من 46300 منهم باقات الضيافة، التي ذهبت نسبة 44.2% منها إلى مشجعين من حول العالم وبخاصة من المملكة المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والبرازيل وإسبانيا والصين ومصر والمكسيك.

وبالإضافة إلى ذلك، نظّم قسم FIFA المعني بخدمات الفرق، والمسؤول عن الشؤون اللوجستية للفرق الـ 32 المشاركة، 416 حصة تدريبية للفرق في البطولة بينما وزّعت شركة adidas حوالي 4000 كرة رسمية على الأندية والملاعب وغيرها من المواقع الأساسية المخصصة للبطولة. كذلك نقل قسم خدمات الفرق، بالشراكة مع قسم النقل، 3546 قطعة من حقائب الفرق ومعدّاتهم فور وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يكن شركاء FIFA التجاريون الآخرون بمنأى عن كلّ هذه الأنشطة. فقد توزّع حوالي مليون منتج من Coca-Cola وأكثر من 320 ثلّاجة على أكثر من 70 موقعاً أساسياً في البطولة، وباعت المتاجر الـ 57 المرخصة والموزّعة على الملاعب الـ12 المستضيفة للبطولة 118906 وحدة، أكثرها من القمصان والأوشحة.

أمّا بالنسبة إلى شركة Lenovo المموّنة للتكنولوجيا، فقد وزّعت أكثر من 9000 جهاز وأكسسوار في الملاعب ومواقع البطولة، كما عُرضت الأحداث على أكثر من 1500 شاشة Hisense أثناء دور المجموعات.