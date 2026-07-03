دعا FIFA الثنائي المتطوع كريستينا وآندي باسي إلى حصة تدريبية للمنتخب الكندي

تم اختيار كريستينا وآندي بطلي فانكوفر المجهولين في كأس العالم FIFA 2026™

لاعب كريستينا المفضل، ألفونسو ديفيز، يقدّم لهما نسختين طبق الأصل من كأس العالم FIFA™

حين يدخل اللاعبون أرضية الملعب قبل كل مباراة في كأس العالم FIFA 2026™، تتجه الأنظار إلى المشهد الاحتفالي: الأعلام والرايات واللافتات. لكن خلف كل مراسم تسبق انطلاق المباراة، يقف فريق من المتطوعين الذين يعملون بجد لضمان أن يبدو كل شيء مثالياً لحظة متابعة الجماهير للمجريات على المستطيل الأخضر.

إنهم الروح النابضة في كل بطولة ينظمها FIFA. وفي فانكوفر بكندا، يساهم نحو 2500 متطوع شغوف في مساعدة FIFA على إنجاح تنظيم أعظم محفل كروي على وجه الأرض خلال كأس العالم FIFA 2026™.

واحتفاءً بالأثر الإيجابي الذي تركوه في فانكوفر، تعاون FIFA والاتحاد الكندي لكرة القدم من أجل صناعة لحظة استثنائية تكريماً لآندي وكريستينا باسي، اللذين يحملان قصة ملهمة

ألفونسو ديفيز يفاجئ أباً وابنته بجائزة البطل المجهول في كندا 03:18

فقبل 25 عاماً، تعرضت كريستينا، التي كانت تبلغ حينها 16 عاماً، لإصابة في الدماغ أدت إلى إصابتها بشلل في الجانب الأيسر من جسدها. وبفضل عزيمتها اللافتة، تعلمت المشي من جديد واستعادت قدرتها على استخدام ذراعها ويدها اليسرى، قبل أن تتعرض لنزيف ثانٍ في الدماغ أعادها إلى نقطة الصفر.

وبعد عمليات جراحية عديدة وسنوات من إعادة التأهيل، استعادت كريستينا قدرتها على المشي. ورغم أن ذراعها اليسرى لا تزال أبطأ في الاستجابة، فإنها تواصل السعي وراء أحلامها بدعم من والدها آندي.

وعقب الحصة التدريبية للمنتخب الكندي في المركز الوطني لتطوير كرة القدم يوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران، التقى جميع اللاعبين بالأب والابنة، اللذين جرى تكريمهما بصفتهما "البطلين المجهولين لكأس العالم FIFA 2026 في فانكوفر". وتسلّما نسختين طبق الأصل من كأس العالم FIFA™ من لاعب كريستينا المفضل، ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ والذي يزخر رصيده بما لا يقل عن 59 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

“وفي هذا الصدد، قالت جيني سيثامباراناثان، نائبة مديرة المتطوعين في المدينة المستضيفة: "منذ اللحظة الأولى التي التقيتهما فيها وأتيحت لي فرصة الحديث إليهما، لمستُ ما تحمله قصة كريستينا من إلهام، ومدى التشجيع الذي يقدمه والدها آندي لها. لقد بدت لي قصة جميلة حقاً".

وأضافت: "كريستينا وآندي دائماً ما يكونان أول من يصلان، ويحضران بابتسامة، مهما كان موعد بداية المناوبة مبكراً أو وقت نهايتها متأخراً. وكأن لسان حالهما يقول دائماً وبإيجابيتهما المعهودة: فلننطلق، وننجز المهمة".

كما حظي الأب وابنته بتقدير خاص من فيكتور مونتالياني، نائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبيتر مونتوبولي، كبير مسؤولي بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في كندا.

وحضر مونتالياني ومونتوبولي مباراة نيوزيلندا وبلجيكا في فانكوفر، حيث خاطبا نحو 200 متطوع مكلفين بمراسم ما قبل المباراة، قبل أن يلتقيا كريستينا وآندي قبيل أدائهما مهامهما في يوم المباراة.

وشكّل العمل التطوعي وسيلة للأب والابنة للحفاظ على صلتهما بكرة القدم، بعدما لم تعد كريستينا قادرة على ممارستها.

وقالت كريستينا: "مارستُ كرة القدم لمدة سبع سنوات، ثم بدأتُ التطوع بعد إصابتي لكي أظل جزءاً من هذه الرياضة بأي شكل ممكن. لقد تطوعتُ لسنوات طويلة جداً، وهذا يمنحني إحساساً بالانتماء المجتمعي".

وكان التطوع مع نادي فانكوفر وايتكابس المحلي، الناشط في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بوابة انطلاقة الثنائي، وقادهما لاحقاً إلى التطوع في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA كندا 2007™، وصولاً في نهاية المطاف إلى كأس العالم FIFA 2026™.

وأضافت: "إنها تجربة رائعة، ويسعدني أن أكون جزءاً من اللعبة. فالعمل التطوعي يمنحني شعوراً بالانتماء، ويجعلني أشعر بأن لي مكاناً فيها، حتى بصفتي شخصاً من ذوي الإعاقة".

“وظل منح جائزتي البطل المجهول مفاجأة، إذ لم تكن كريستينا ولا آندي يعلمان أنهما على وشك لقاء ديفيز وزملائه.

وقالت كريستينا: "شكراً جزيلاً لـFIFA. لقد فاجأني الأمر تماماً، وهو شعور غامر. وأنا ممتنة للغاية لهذه التجربة برمتها، وللطريقة الرائعة التي تعامل بها الجميع طوال هذه الرحلة التطوعية. لقد كان الأمر مذهلاً بحق".

وأضافت: "إن تلقي هذه الجائزة إلى جانب والدي يضفي على هذه التجربة مزيداً من التميّز؛ فهو من أدخلني عالم كرة القدم منذ طفولتي، ولا يزال يمارسها حتى اليوم. وليس هناك أجمل من أن نتطوع معاً ونعيش التجربة الاستثنائية ذاتها، التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر".

ورغم أن ديفيز هو من قدّم الكأسين، فإن الفريق بأكمله كان حاضراً للاحتفال بعائلة باسي، فيما حرص المدير الفني جيسي مارش على تخصيص بضع كلمات للأب والابنة.

وقال آندي في هذا الصدد: "أرادوا أن يشكرونا على عملنا التطوعي. أعني أن كل شيء يتمحور حول اللاعبين والمحترفين، لكننا ننسى أن هناك كثيرين يعملون خلف الكواليس. وبشكل ما، يشكّل المتطوعون امتداداً لفريق كرة القدم، ومن الرائع أن يعترفوا بدورنا".

وبدوره، لم يكن آندي يعلم أنه سيُكرّم، إذ كان يعتقد أن الحفل مخصص لكريستينا وحدها.

وقال: "إنني أشعر بشرف بالغ، وقد فاجأني الأمر تماماً، لأنني اعتقدت حقاً أن الأمر يخص كريستينا فقط. نحن ثنائي لأنني عادةً ما أرافق كريستينا لمساعدتها، خصوصاً وسط الحشود، حتى لا يصطدم بها أحد. ويغمرني شعور كبير لأن FIFA اعتبرني أنا أيضاً بطلاً مجهولاً".