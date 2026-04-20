أسطورة FIFA ألين بيليغرينو تكمل التشكيلة التنفيذية القيادية لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

تعيين قائدة المنتخب البرازيلي السابقة مديرة تنفيذية لشؤون الإرث والجهات الفاعلة

بيليغرينو: البطولة ستكون "أكثر من مجرد حدث رياضي"

تشغل النساء ثلاثة من أصل أربعة مناصب تنفيذية عليا، كما يشكلن 70% من موظفي فرع FIFA في البرازيل

انضمت إحدى أساطير كرة القدم إلى التشكيلة القيادية لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™. فقد تم تعيين ألين بيليغرينو، القائدة السابقة للمنتخب البرازيلي، ووصيفة كأس العالم للسيدات FIFA™، والحائزة على ميدالية أولمبية في أثينا 2004، مديرة تنفيذية لشؤون الإرث والجهات الفاعلة في FIFA27.

وبهذه المناسبة، قالت ألين بيليغرينو: "طوال مسيرتي كلاعبة وكإدارية، واجهتُ تحديات لم تؤدِّ إلا إلى ترسيخ قناعتي بأن الرياضة قادرة على إلهام التحول".

وأضافت: "إن المساهمة في الأثر الذي يمكن أن يُحدثه هذا الحدث على النساء في البرازيل، وفي أمريكا الجنوبية، وفي مختلف أنحاء العالم، تجعلني أكثر يقيناً بأن القرار الذي اتخذتُه في طفولتي، بينما كانت كرة القدم في البرازيل لا تزال في بداياتها، كان هو القرار الصحيح".

هذا وقد شغلت بيليغرينو عدداً من المناصب القيادية والإدارية، من بينها منصب مديرة كرة قدم السيدات في اتحاد ساو باولو لكرة القدم، والمشرفة الفنية في كورينثيانز أوداكس. ومنذ عام 2020، تشغل منصب مديرة مسابقات السيدات في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وهو الدور الذي ستواصل الاضطلاع به إلى جانب منصبها الجديد في FIFA، على أن ينصب التركيز بالأساس على كأس العالم للسيدات FIFA. كما أنها عضو في برنامج أساطير FIFA وسفيرة لدى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، حيث تُسهم في الترويج لكرة قدم السيدات وتطويرها.

وأضافت في هذا الصدد: "أتمنى أن تكون نسخة 2027 أكثر من مجرد حدث رياضي كبير. وأؤمن بأنها ستكون أيضاً محطة [RMA1] فارقة في إظهار التقدير والاحترام للمرأة في كرة القدم. وينبغي أن تترك إرثاً يتجاوز حدود الملعب ويؤثر في الأجيال المقبلة".

وتكتمل الإدارة العليا في فرع FIFA بالبرازيل بكل من غال باراداس، المديرة التنفيذية للعائدات والتسويق، وباتريسيا إيسبانيا، المديرة التنفيذية للإدارة، وتياغو جانوتسي، المدير التنفيذي للعمليات. ويبلغ العدد الإجمالي الحالي لموظفي مكتب FIFA في ريو دي جانيرو والموظفين العاملين في المدن المضيفة السبع الأخرى 128 موظفاً، تشكل النساء 70% منهم.

وتُعد جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بكرة قدم السيدات، من الأصوات البارزة في العمل على إيجاد المزيد من المسارات والفرص للنساء في جميع مجالات اللعبة. وهي واثقة من أن وجود قيادة شاملة وقوية في البرازيل سيصنع إرثاً يمتد إلى ما هو أبعد من المستطيل الأخضر.

وقالت إيليس في هذا الإطار: "ستكتسب النساء اللواتي ينخرطن في تنظيم هذا الحدث الخبرة والثقة وشبكة علاقات أقوى ستؤثر في أدوارهن وقراراتهن مستقبلاً، ناهيك عن الذكريات التي ستلازمهن مدى الحياة نتيجة قيادة نسخة من بطولة كأس العالم للسيدات على أرض الوطن. وهنا تحديداً يحدث التغيير الحقيقي. فهذه البطولة ستصنع قدوات ليس فقط على أرض الملعب، بل داخل مجالس إدارتنا أيضاً".

وتتمتع غال باراداس، المديرة التنفيذية للعائدات والتسويق في FIFA27، بخبرة تزيد على 20 عاماً في قيادة كبار المعلنين وفرق العمل الكبيرة في بيئات متعددة الجنسيات. كما تربطها بكرة القدم علاقة شخصية أيضاً. فملعب باراداو في سالفادور، إحدى المدن المضيفة الثماني للبطولة، يحمل اسم جدها مانويل باراداس، الذي كان رئيساً للنادي المحلي فيتوريا في أربعينات القرن الماضي.

وعن ذلك، قالت باراداس: "حين تفوز امرأة، نفوز جميعاً".

وأضافت: "كلما أظهرت كرة القدم تقدماً تحققه النساء، انطلقت موجة هائلة من التحول في أماكن أخرى. ومع حدث بحجم كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، تتاح لنا فرصة إحداث تغييرات في جميع المجالات المرتبطة بالمرأة".

أما باتريسيا إيسبانيا، المديرة التنفيذية للإدارة في FIFA27، فهي مسؤولة تنفيذية دولية رفيعة المستوى تتمتع بخبرة واسعة في قيادة أعمال معقدة ومتشعبة ومشاريع كبرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية وكندا وآسيا. كما أنها عاينت عن قرب التغيرات الإيجابية المرتبطة بتمكين المرأة.

وقالت: "في بداية مسيرتي المهنية، نادراً ما كنتُ أحضر اجتماعات تكون فيها امرأة أخرى حاضرة. أما في فرع FIFA (الخاص ببطولة كأس العالم للسيداتFIFA 2027)، فلدينا حضور نسائي مهم للغاية، إذ يشمل ذلك حتى المستوى الإداري، في ظل وجود مديرات ورئيسات أقسام".

من جانبه، قال تياغو جانوتسي، المدير التنفيذي للعمليات في FIFA27، وهو مسؤول سابق في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وكان أيضاً ضمن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم FIFA البرازيل 2014™: "يمنحنا ذلك فرصة ممتازة لإبراز قيمة المرأة وقوتها في قطاعي الرياضة وكرة القدم، وكذلك في سوق العمل".