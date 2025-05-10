الجزائر تفتتح ملاعب FIFA Arena في أفريقيا بملعبين صغيرين جديدين

الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) يصبح أول اتحاد إفريقي عضو في الفيفا يفتتح ملاعب FIFA Arena المصغرة

سيستفيد أكثر من 1500 تلميذ من أرضيتين اصطناعيتين جديدتين قرب الجزائر العاصمة

رئيس FAF ووزير الرياضة الجزائري وليد صادي يشكر FIFA على "دورها المركزي" في تطوير كرة القدم في شمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم

سيحظى أكثر من 1500 طفل بفرصة أكبر للعب كرة القدم بعد أن أصبحت الجزائر أول اتحاد إفريقي عضو في FIFA يطلق مشروع FIFA Arena بافتتاح ملعبين صغيرين جديدين في الجزائر العاصمة.

وسيكون تلاميذ مدرستي مالك حداد وابن جبير، الواقعتين شرق وغرب العاصمة الجزائرية، من بين المستفيدين بشكل فوري من الأرضيات الاصطناعية التي تم وضعها مؤخرًا.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) هو أحد الاتحادات الـ 11 من الاتحادات 211 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA التي أطلقت مشروع FIFA Arena، والذي يهدف إلى إنشاء ما لا يقل عن 1000 ملعب صغير جديد على مستوى العالم.

“"تهانينا للاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيسه وليد صادي لوجودكم في تشكيلتنا الأساسية، وهي أول 11 دولة تفتتح فيها رسميًا ملاعب FIFA Arena المصغرة. وقال رئيس FIFA في رسالة فيديو تم عرضها خلال حفل الافتتاح: "أنتم بهذا تشاركون في بداية مشروع يمكنه تغيير حياة الملايين من الأطفال".

"يستحق كل ولد وكل بنت فرصة لعب كرة القدم إذا رغب في ذلك. يستحق كل طفل مساحة آمنة تسمح له بالتعلم واللعب والنمو. "هذا هو جوهر مشروع FIFA Arena، وهذا بالضبط ما قدمتموه لأطفال الجزائر".

FIFA أرينا: افتتاح ملعبين صغيرين جديدين في الجزائر Previous 01 / 08 Algeria became the first African FIFA Member Association to launch the FIFA Arena project 02 / 08 More than 1,500 schoolchildren will benefit from two new artificial surfaces installed near Algiers 03 / 08 Pupils at the Collège Malek Haddad and the Ibn Joubair school, respectively located to the east and west of the Algerian capital, will be among those to immediately benefit from the freshly installed artificial surfaces 04 / 08 FIFA Regional Director Africa and Deputy Chief Member Associations Officer Gelson Fernandes attended the ceremonies along with Algerian Football Federation President Walid Sadi 05 / 08 More than 1,500 schoolchildren will benefit from two new artificial surfaces installed near Algiers 06 / 08 Pupils at the Collège Malek Haddad and the Ibn Joubair school, respectively located to the east and west of the Algerian capital, will be among those to immediately benefit from the freshly installed artificial surfaces 07 / 08 The Algerian Football Federation (FAF) became the first African FIFA Member Association to open FIFA Arena mini-pitches 08 / 08 Over 1,500 schoolchildren will have more opportunities to play football after Algeria became the first African FIFA Member Association to launch the FIFA Arena project Next

وحضر السيد جيلسون فرنانديز، المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا ونائب مدير الاتحادات الأعضاء في FIFA مراسم التوقيع إلى جانب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ووزير الرياضة وليد صادي.

أشاد السيد صادي بجهود FIFA في تطوير اللعبة عالميا من خلال مبادرات مثل FIFA Arena، ودعمها من خلال برنامج FIFA Forward. يوفر برنامج FIFA Forward، بصفته صندوق FIFA للتنمية، ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي لكل اتحاد عضو لدعم مشاريع التنمية وتغطية التكاليف الأخرى المتعلقة بكرة القدم حتى عام 2027.

“قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم: "نحن سعداء بالدعم المتواصل الذي تقدمه FIFA لتطوير كرة القدم في الجزائر. ويُظهر إنشاء ملعبين صغيرين من ملاعب FIFA Arena التزام FIFA بتطوير كرة القدم في المدارس. وأضاف أن "الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تولي أيضا اهتماما كبيرا لكرة القدم المدرسية التي تعد مخزونا حقيقيا للمواهب وركيزة أساسية في لعبتنا الوطنية".

"إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ملتزم بشكل كامل بمجموعة من برامج التطوير التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا سيما من خلال برنامج FIFA Forward، الذي سهّل بناء المركز التقني في تلمسان، ودورات تدريب الحكام، وإدخال تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، وتنظيم بطولة FIFA Series الدولية في عام 2024.