الجزائر تفتتح ملاعب FIFA Arena في أفريقيا بملعبين صغيرين جديدين

الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) يصبح أول اتحاد إفريقي عضو في الفيفا يفتتح ملاعب FIFA Arena المصغرة
سيستفيد أكثر من 1500 تلميذ من أرضيتين اصطناعيتين جديدتين قرب الجزائر العاصمة
رئيس FAF ووزير الرياضة الجزائري وليد صادي يشكر FIFA على "دورها المركزي" في تطوير كرة القدم في شمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم
سيحظى أكثر من 1500 طفل بفرصة أكبر للعب كرة القدم بعد أن أصبحت الجزائر أول اتحاد إفريقي عضو في FIFA يطلق مشروع FIFA Arena بافتتاح ملعبين صغيرين جديدين في الجزائر العاصمة.
وسيكون تلاميذ مدرستي مالك حداد وابن جبير، الواقعتين شرق وغرب العاصمة الجزائرية، من بين المستفيدين بشكل فوري من الأرضيات الاصطناعية التي تم وضعها مؤخرًا.
الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) هو أحد الاتحادات الـ 11 من الاتحادات 211 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA التي أطلقت مشروع FIFA Arena، والذي يهدف إلى إنشاء ما لا يقل عن 1000 ملعب صغير جديد على مستوى العالم.
“"تهانينا للاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيسه وليد صادي لوجودكم في تشكيلتنا الأساسية، وهي أول 11 دولة تفتتح فيها رسميًا ملاعب FIFA Arena المصغرة. وقال رئيس FIFA في رسالة فيديو تم عرضها خلال حفل الافتتاح: "أنتم بهذا تشاركون في بداية مشروع يمكنه تغيير حياة الملايين من الأطفال".
"يستحق كل ولد وكل بنت فرصة لعب كرة القدم إذا رغب في ذلك. يستحق كل طفل مساحة آمنة تسمح له بالتعلم واللعب والنمو. "هذا هو جوهر مشروع FIFA Arena، وهذا بالضبط ما قدمتموه لأطفال الجزائر".
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وحضر السيد جيلسون فرنانديز، المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا ونائب مدير الاتحادات الأعضاء في FIFA مراسم التوقيع إلى جانب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ووزير الرياضة وليد صادي.
أشاد السيد صادي بجهود FIFA في تطوير اللعبة عالميا من خلال مبادرات مثل FIFA Arena، ودعمها من خلال برنامج FIFA Forward. يوفر برنامج FIFA Forward، بصفته صندوق FIFA للتنمية، ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي لكل اتحاد عضو لدعم مشاريع التنمية وتغطية التكاليف الأخرى المتعلقة بكرة القدم حتى عام 2027.
“قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم: "نحن سعداء بالدعم المتواصل الذي تقدمه FIFA لتطوير كرة القدم في الجزائر. ويُظهر إنشاء ملعبين صغيرين من ملاعب FIFA Arena التزام FIFA بتطوير كرة القدم في المدارس. وأضاف أن "الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تولي أيضا اهتماما كبيرا لكرة القدم المدرسية التي تعد مخزونا حقيقيا للمواهب وركيزة أساسية في لعبتنا الوطنية".
"إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ملتزم بشكل كامل بمجموعة من برامج التطوير التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا سيما من خلال برنامج FIFA Forward، الذي سهّل بناء المركز التقني في تلمسان، ودورات تدريب الحكام، وإدخال تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، وتنظيم بطولة FIFA Series الدولية في عام 2024.
"تلعب FIFA دورًا محوريًا في الترويج لكرة القدم وتطويرها في جميع أنحاء العالم. إن المبادرات التي استفادت منها الجزائر تنسجم بشكل كامل مع هذا الدور، وتشكل تجسيدا مثاليا له. وفي هذا الصدد، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، على التزامه الصادق ودعمه المستمر لاتحادنا".