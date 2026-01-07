FIFA وLenovo يكشفان عن ابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026™

شهد حفل Lenovo السنوي لعالم الابتكار التكنولوجي الكشف عن Football AI Pro (مساعِد يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي) وأفاتارات لاعبين ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إطلاق نسخة جديدة من نظام بث اللقطات من كاميرا حَكم المباراة

مجموعة من ابتكارات "الذكاء الاصطناعي لكرة القدم" تستغل الذكاء الاصطناعي المتقدم لتعزيز تقنيات التحكيم، بالإضافة إلى تحسين قدرات تحليل المباريات وزيادة تفاعل الجماهير

تعكس أداة "Football AI" التزام FIFA وLenovo المشترك بتحديث كرة القدم ونشرها وإتاحتها على نطاق واسع من خلال استغلال قوة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي

كشفت FIFA وشركة Lenovo عن سلسلة من الابتكارات التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي من شأنها تعزيز تقنيات التحكيم وقدرات تحليل المباريات والأداء، ودفع مشاركة المشجعين قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي ستغير قواعد اللعبة بمشاركة 48 فريقًا.

وخلال مراسم حفل Lenovo السنوي لعالم الابتكار التكنولوجي (Lenovo Tech World 2026)، الذي أقيم في اليوم الافتتاحي لمعرض معرض CES في منشأة Sphere في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، كشف رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس مجلس إدارة شركة Lenovo ورئيسها التنفيذي يانغ يوانكينغ، عن مجموعة من الابتكارات الكروية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل Football AI Pro وأفاتارات لاعبين ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إطلاق نسخة جديدة من نظام بث اللقطات من كاميرا حَكم المباراة. وتأتي هذه الابتكارات التكنولوجية لتؤكد تركيز FIFA الاستراتيجي على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع ما تنص عليه "الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027".

وفي هذا الصدد، ستشهد بطولة كأس العالم FIFA 2026™ عدة ابتكارات رائدة، من أبرزها Football AI Pro، وهو عبارة عن مساعِد معرفي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تم تطويره لدعم كافة المنتخبات الـ 48 المشارِكة في الحدث الكروي المرتقب الذي ستستضيفه كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إذ تعكس هذه الأداة طموحاً مشتركاً لاستغلال الابتكار التكنولوجي في سبيل تعزيز الأداء على مستوى النخبة من جهة، والمساعدة في توفير فرص متكافئة على صعيد لعبة أصبحت تعتمد على البيانات أكثر من أي وقت مضى.

فبينما أضحى الوصول إلى وسائل التحليل المتطورة في أعلى مستويات اللعبة يعتمد في الغالب على الموارد المالية والتقنية المتاحة للفِرق، فإن إطلاق Football AI Pro جاء بهدف معالجة هذا الخلل، حيث من المقرر أن تستفيد جميع المنتخبات الـ 48 المشارِكة في الحدث الكروي الأبرز على الصعيد العالمي من نفس القدرات التحليلية المتقدمة سواء قبل المباريات أو بعدها.

FIFA وشركة Lenovo يكشفان عن العديد من الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل انطلاق كأس العالم FIFA 2026™ 03:11

فبدعم من قدرات الذكاء الاصطناعي التي تزخر بها شركة Lenovo، وبناءً على نموذج لغة كرة القدم المُعتمَدة لدى FIFA، سيعمل المساعِد Football AI Pro على تحليل مئات الملايين من نقاط بيانات كرة القدم التي يمتلكها FIFA وينظمها، وذلك بهدف توليد رؤى مدقَّقة على شكل نصوص ومقاطع فيديو ورسوم بيانية ولقطات ثلاثية الأبعاد، علماً أنه يمكن توليد مدخَلات بلغات متعددة، مما يتيح توفير معلومات متسقة في كل مباراة من مباريات البطولة استناداً إلى ملايين البيانات الكروية، حيث يمكن استخدام الأداة الجديدة قبل المباريات وبعدها لتحليل مجريات اللعب، بينما لا يُسمح في المقابل باستعمالها أثناء اللعب.

هذا وتمثل أفاتارات اللاعبين ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي قفزة كبيرة في التطور التكنولوجي على صعيد التقنية شبه الآلية المتقدمة لتحديد وضعيات التسلل، إذ سيتم هذا الابتكار إجراء مسح رقمي للاعبين المشاركين في الحدث العالمي القادم ومن ثم إنشاء نموذج دقيق بتقنية ثلاثية الأبعاد، علماً أن كل عملية مسح ستستغرق ثانية واحدة تقريباً، حيث ستلتقط أبعاد أجزاء الجسم بدقة فائقة، مما يُتيح للنظام تتبُّع حركات اللاعبين بشكل موثوق أثناء التنقلات السريعة أو تلك التي تتخللها معوقات.

هذا وستعمل الأفاتارات على تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بوضعية التسلل من خلال توفير تحديد هوية اللاعب وتعقبه بدقة، كما سيتم إدراج النماذج ثلاثية الأبعاد في نظام البث، مما يتيح عرض القرارات المتعلقة بوضعية التسلل التي يحددها نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) بشكل أكثر واقعية وبطريقة أكثر جاذبية سواء للمشجعين في الملاعب أو للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

وقد تم اختبار هذه التقنية بنجاح في نسخة العام الماضي من مسابقة كأس القارات للأندية FIFA™، حيث أُجري مسح رقمي للاعبي ناديي فلامنغو وبيراميدز قبل المواجهة التي جمعت الفريقين في كأس التحدي FIFA، حيث خضع النظام للتجربة طوال اللقاء، وأثبت قدرته واستعداده لدعم الحُكام خلال مباريات كأس العالم FIFA 2026™.

كما أطلق FIFA وLenovo نسخة جديدة من نظام بث اللقطات من كاميرا حَكم المباراة، بناءً على التجربة الناجحة للنسخة الأصلية التي تم اعتمادها العام الماضي من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™. فباستخدام برنامج تثبيت يعمل بالذكاء الاصطناعي، سيكون من الممكن نقل اللقطات المصورة عبر كاميرا الحَكم في الوقت الفعلي، مما يقلل من ضبابية الحركة الناجمة عن سُرعة الحركة، إذ ستوفر اللقطات الثابتة جودة أعلى وزاوية مشاهدة شخصية للجماهير في مختلف أنحاء العالم، وذلك في خطوة تُعزز الشفافية والفهم والتفاعل طوال المباراة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026™ أفضل حدث على وجه الأرض وأكبر نسخة في التاريخ، حيث سيحضر سبعة ملايين شخص المباريات الـ 104، وهو ما يعادل 104 مباريات [من منافسة] السوبر بول ــ إذ سيسافر عشرات الملايين من المشجعين إلى أميركا الشمالية لعيش أجواء كأس العالم FIFA، بينما سيشاهد البطولة ستة مليارات شخص من ديارهم، حيث ستتوقف الحركة في العالم بأسره". وتابع: "يتبنى FIFA وLenovo بشكل كامل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، "Football AI"، وذلك بهدف دعم الفِرق وحُكام المباريات، مع توفير تجربة جديدة مذهلة للمشجعين في مختلف أنحاء العالم. فمن خلال Football AI Pro، سنقوم بإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الوصول إلى البيانات، وذلك بتوفير الحُزمة التحليلية الشاملة لجميع الفِرق المتنافسة وقريباً للجماهير أيضاً".

وأضاف: "إن النسخة الجديدة من نظام بث اللقطات من كاميرا حَكم المباراة ستعرض لنا صوراً ثابتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجعل تجربة المشاهدة فريدة من نوعها - كما لو كنتَ في وسط الملعب مع اللاعبين".

واسترسل بالقول: "ستضمن الأفاتارات ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديد هوية اللاعب بالضبط وتتبعه بدقة، مما يشكل تقدماً كبيراً في تكنولوجيا التقنية شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل، وذلك من خلال توفير صور رائعة وإتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات بشكل أسرع وتمكين الجميع من فهم المجريات على نحو واضح". ثم ختم قائلاً: "لكن هذه ليست سوى البداية بالطبع، فبانتظار المشجعين في مختلف أنحاء العالم المزيد من التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي المتعلق بكرة القدم، وغير ذلك من الابتكارات ذات الصلة، حيث يعمل FIFA وLenovo على إطلاق تجارب مذهلة في الأشهر والسنوات المقبلة".