هاري كين من بين النجوم "المتحمسين للغاية" لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

هاري كين ولاوتارو مارتينيز وسيرجيو راموس يتحدثون عن البطولة الجديدة

ستتنافس فرق من جميع الاتحادات القارية الستة في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو إلى 13 يوليو للتتويج بأول أبطال العالم الرسميين للأندية.

سيشارك لاعبون من حوالي 90 دولة وفرق من جميع القارات الست في أكثر بطولة عالمية شاملة للأندية على الإطلاق.

انضم هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى مجموعة من النجوم العالميين المتحمسين لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة والرائدة في الولايات المتحدة هذا الصيف.

ستغير بطولة كأس العالم للأندية FIFA وجه كرة القدم للأندية إلى الأبد. سيتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة وحوالي 90 دولة من خلال 32 فريقاً ولاعبيهم الذين سيتنافسون في 12 ملعباً في 11 مدينة أمريكية - أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك ونيوجيرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة - على حق التتويج بأول بطولة رسمية للأندية العالمية في FIFA.

تتميز بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بمجموعة من الفرق الفائزة بالألقاب القارية والفرق التي قدمت أداءً رائعاً في البطولة الأولى في اتحادها القاري على مدار فترة التصفيات التي تمتد لأربع سنوات، وهي أكثر بطولة عالمية للأندية قائمة على الجدارة على الإطلاق، وكين من بين اللاعبين الكبار الذين لا يطيقون الانتظار حتى انطلاقها.

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"سيكون الأمر فريداً من نوعه، ولعب هذا النوع من البطولات الكبرى مع ناديك سيكون مختلفاً عما كان يحدث في الماضي، لكنني أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة.” يقول اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي يواجه فريقه نادي أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) وبنفيكا (البرتغال) وبوكا جونيورز (الأرجنتين) في المجموعة الثالثة.

وأضاف: "الذهاب إلى الولايات المتحدة أيضاً، قبل عام من كأس العالم FIFA نفسها سيكون فرصة رائعة للتعرف على بعض الملاعب والتعرف على الجماهير هناك. ستكون بطولة رائعة حقاً. كما هو الحال دائماً، عندما تكون البطولة الأولى من أي نوع من البطولات، يتساءل الناس كيف ستسير الأمور ولكنني متحمس جداً لها. "

كما سيكون لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ تأثير عالمي يتجاوز البطولة نفسها - بالإضافة إلى جائزة المليار دولار أمريكي للأندية الـ32 - تم تحديد مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لصندوق التضامن للفرق غير المشاركة، مما يعني أن جميع الإيرادات التي ستحققها البطولة سيعاد استثمارها في اللعبة.

سيتمكن المشجعون حول العالم من مشاهدة كل مباراة من المباريات الـ 63 مجاناً بفضل الاتفاقية التاريخية التي وقعها FIFA مع DAZN، أكبر منصة بث رياضي في العالم، بدءاً من المباراة الافتتاحية بين النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في ملعب هارد روك يوم السبت 14 يونيو، وصولاً إلى المباراة النهائية في ملعب ميتلايف يوم الأحد 13 يوليو، عندما يرفع بطل العالم للأندية كأس البطولة الجديد المصمم خصيصاً.

وقال سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق المخضرم الذي يشارك الآن ضمن تشكيلة نادي مونتيري المكسيكي التي ستواجه في المجموعة الثامنة كلاً من إف سي إنترناسيونالي ميلانو (إيطاليا) وريفر بليت (الأرجنتين) وأوراوا ريد دايموندز (اليابان): ”لطالما كنت متحمساً للعب ضد أفضل الأندية، وهنا سنشهد منافسة جميلة ولكن تنافسية للغاية“.

"إن اللعب في هذا النوع من المنافسات يجلب لي دائماً مزيداً من الحماس. هذه البطولة جديدة بسبب شكلها، لكنها تتطلب بالفعل مستوى عالٍ جداً من التركيز، لأن أصغر التفاصيل قد تكون الفارق بين البقاء في البطولة أو الخروج منها. نحن نعلم أننا سنواجه خصومًا مهمين جدًا جدًا، مع أسماء كبيرة جدًا، ولديهم تاريخ طويل، وجميعهم يتمتعون بتنافسية عالية".