حفل ختام كأس العالم FIFA 2026™ يحتفي ببطولة تاريخية قبل النهائي

يحتضن ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز حفلاً مذهلاً في ختام أكبر نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™، وذلك انطلاقاً من الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي

يشارك في العرض نجوم عالميون من بينهم توم كروز ولاورا باوزيني ونيكول شيرزينغر وروبي ويليامز وIShowSpeed وغيرهم

تؤدي النجمة العالمية الحائزة على العديد من الجوائز جينيفر هدسون النشيد الوطني للولايات المتحدة قبل نهائي كأس العالم FIFA 2026™

مع اقتراب أكبر حدث رياضي في التاريخ من محطته الختامية، سيشكّل حفل ختام كأس العالم FIFA 2026™، الذي يُقام قبل النهائي في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز، احتفاءً بالرحلة التي لا تُنسى للمنتخبات الـ48 عبر البلدان الثلاثة والمدن المضيفة الـ16 طوال البطولة.

وسيضم العرض الزاخر بالنجوم فقرات تؤديها كل من لاورا باوزيني ونيكول شيرزينغر وروبي ويليامز وIShowSpeed، إلى جانب إطلالة خاصة لتوم كروز، في احتفال لا يُنسى يجمع بعضاً من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى والترفيه قبل انطلاق المباراة.

وستقدّم النجمة العالمية جينيفر هدسون، الحائزة على جوائز إيمي وغرامي وأوسكار وتوني، أداءً خاصاً للنشيد الوطني للولايات المتحدة قبيل نهائي كأس العالم FIFA 2026™. وبوصفها واحدة من أبرز مؤديات العروض الفنية في العالم، سيمهّد أداؤها القوي الطريق لأكبر مباراة في كرة القدم، وللحظة التي يترقبها الجميع منذ انطلاق البطولة.

يُذكر أن حفل الختام سيكون من إنتاج إبداعي مشترك مع Balich Wonder Studio، وسيحتفي بالشغف والمشاعر والروح العالمية التي طبعت النسخة الـ23 من كأس العالم FIFA، باعتبارها علامة فارقة في تاريخ البطولة، حيث تشهد مشاركة 48 منتخباً، كما حطّمت مجموعة من الأرقام القياسية وألهمت جيلاً جديداً من الفتيات والفتيان حول العالم على إطلاق العنان لأحلامهم، على أن يُعلن عن المزيد من الفنانين والضيوف البارزين خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال هايمو شيرغي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم FIFA 2026: "على غرار روح حفلات الافتتاح التي رحّبت بالعالم على أهم منبر كروي على الإطلاق في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، سيُكمل حفل الختام مسار كأس العالم FIFA 2026™، حيث سيجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، وذلك تمهيداً للمباراة المرتقبة التي ستتوّج أبطال هذه النسخة الرائدة من البطولة".