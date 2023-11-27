النجمان العالميان شاكيرا وبورنا بوي يقدمان أغنية Dai Dai إلى الجمهور العالمي بعرضها الأول خلال حفل افتتاح كأس العالم FIFA 2026™ في مكسيكو سيتي

ستؤدي شاكيرا وبورنا بوي للمرة الأولى أغنية Dai Dai في حفل الافتتاح بمكسيكو سيتي

سيشارك في إحياء الحفل نخبة من النجوم من بينهم أليخاندرو فرنانديز وبليندا وداني أوشن وجي بالفين وليلا داونز وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وفرقة مانا والفنانة تيلا

أول أغنية ستتم تأديتها في البطولة وستُلهب حماس المليارات حول العالم عبر اللعبة الأكثر شعبية

مع دخول العد التنازلي للصافرة الأولى في كأس العالم FIFA 2026™ مراحله الأخيرة، أضاف FIFA مزيداً من البريق إلى قائمة المشاركين في حفل الافتتاح الذي سيُقام في مكسيكو سيتي يوم الخميس 11 يونيو/حزيران، حيث ستؤدي شاكيرا وبورنا بوي أغنية Dai Dai، الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA 2026™ الداعمة لصندوق FIFA Global Citizen التعليمي.وسيكون هذا الأداء المنتظَر بمثابة شرارة الانطلاق لبطولة لا تُنسى تجمع الجماهير من أرجاء العالَم في احتفال بكرة القدم والموسيقى والثقافة.

وكما تم الإعلان مسبقاً، سيشهد حفل الافتتاح في ملعبمكسيكو سيتي، الذي ينطلق قبل 90 دقيقة من صافرة البداية، مشارَكة كوكبة نجوم من عالَم الموسيقى الذين سيؤدون أغاني الألبوم الرسمي للبطولة، ومن بينهم أليخاندرو فرنانديز وبليندا وبورنا بوي وداني أوشن وجي بالفين وليلا داونز ولوس أنجلوس أزوليس ومانا وشاكيرا وتيلا.

كما ستلعب الجماهير في الملعب دوراً محورياً في الاحتفال، ولذلك نتوجّه بدعوة المشجعين للوصول مبكراً إلى الملعب، لأن حفل الافتتاح سينطلق في تمام الحادية عشرة والنصف تماماً بالتوقيت المحلي. كما ستُفتح بوابات الملعب قبل أربع ساعات من صافرة البداية، حيث ستكون بانتظار الجماهير أنشطة مسلية وجوائز وفعاليات ترفيهية تسبق انطلاق المباراة.

وباستضافتها الحدث الافتتاحي للبطولة، ستدشن المكسيك سلسلة من ثلاث حفلات افتتاح ستتواصل في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، على أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن مواهب إضافية ستشارِك في هذه الفعالية.

Dai Dai هي الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA 2026™ الداعمة لصندوق FIFA Global Citizen التعليمي، الذي يسعى إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية البطولة، لتوفير فرص التعليم الجيد وممارسة كرة القدم للأطفال حول العالم. ستُشارك شاكيرا في إحياء عرض ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم FIFA 2026™ يوم الأحد 19 يوليو/تموز.

ويمكن الحصول على تذاكر المباريات وباقات الضيافة الخاصة بالبطولة، شريطة توافرها، عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets. ويذكّر FIFA الجماهير بأن الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets هو المصدر الرسمي والمفضل للحصول على تذاكر كأس العالم FIFA 2026، ويوصي بمتابعة الموقع بانتظام للاطلاع على التذاكر الإضافية المتاحة باستمرار. كما تتوفر منصة إعادة بيع التذاكر وتبادلها الرسمية على FIFA.com/tickets لحاملي التذاكر المؤهلين.