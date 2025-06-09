جي بالفين، ودوجا كات، وتيمز يقدمون عرض استراحة بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية™FIFA ، من إنتاج Global Citizen

فعاليةٌ زاخرةٌ بالنجوم ستضيئ أكبرَ مسرحٍ لكرة القدم للأندية في حفل استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية™FIFA الافتتاحي

سيُشرف كريس مارتن، عضو فرقة كولدبلاي، على تنظيم حفل استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية FIFA™لدعم صندوق FIFA لتعليم المواطن العالمي، الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتحسين فرص الحصول على تعليمٍ جيد

من المتوقع أن تحقق كأس العالم للأندية FIFA™ أكبر انتشارٍ عالميٍّ على الإطلاق لبطولةٍ عالميةٍ للأندية

أعلن FIFA وGlobal Citizen اليوم أن جيه بالفين، ودوجا كات، وتيمز سيُحيون حفل استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية FIFA™ يوم الأحد 13 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي. سيتم بث الحفل مباشرةً ومجانًا في جميع أنحاء العالم على موقع DAZN.com. ومن المتوقع أن تحقق البطولة، التي ستُتوّج أول بطلٍ رسميٍّ لكأس العالم للأندية FIFA أكبر انتشارٍ عالميٍّ على الإطلاق لبطولةٍ عالميةٍ لكرة القدم للأندية.

وفي هذا الصدد، قال جيه بالفين "من ميديلين إلى ميتلايف، يشرفني أن أقدم أول عرض فاصل على الإطلاق لنهائي كأس العالم للأندية FIFA، إنها لحظة تاريخية، لي وللثقافة اللاتينية ولكل طفل يحلم أحلامًا كبيرة."

وأضاف تيمز"سنجمع العالم معًا في لحظة جميلة، لنحتفل بكرة القدم، ونشعر بالوحدة التي تجلبها الموسيقى، ونُحسّن حياة ملايين الأطفال من خلال صندوق FIFA لتعليم المواطن العالمي. أتطلع بشوق لرؤيتكم في نهائي كأس العالم للأندية FIFA!"

سيدعم هذا العرض صندوق FIFA لتعليم المواطن العالمي، وهي مبادرة أعلن عنها رئيس FIFA جياني إنفانتينو والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة Global Citizen، هيو إيفانز، خلال قمة Global Citizen في أبريل الماضي، وتهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتوفير تعليم عالي الجودة وكرة قدم للأطفال حول العالم. سيتم التبرع بدولار واحد من كل تذكرة مباعة لمباريات كأس العالم للأندية FIFA™ في الولايات المتحدة هذا الصيف لصندوق FIFA لتعليم المواطن العالمي.

"في أول عرض استراحة بين شوطي إحدى بطولات FIFA، نفخر بشراكتنا مع Global Citizen لجمع كوكبة من نجوم الفن العالمي - ليس فقط للترفيه في ليلة تاريخية، بل للمساعدة في تغيير العالم". وأضاف: "هذه كرة القدم والموسيقى متحدتان من أجل قضية عظيمة: منح كل طفل فرصة التعلم واللعب والحلم. مع كل تذكرة مباعة، نستثمر في مستقبلهم من خلال صندوق FIFA لتعليم المواطن العالمي. سيكون هذا العرض لا يُنسى - ليس فقط لروعته في ليلة تاريخية لكرة القدم العالمية، ولكن للتأثير الدائم الذي سيُحدثه". يقول رئيس FIFA جياني إنفانتينو.

وأضاف هيو إيفانز: ”لا يمكننا القضاء على الفقر المدقع دون ضمان حصول كل طفل على التعليم الذي يستحقه. لهذا السبب، ندعو مع شركائنا في FIFA مشجعي كرة القدم في كل مكان إلى التحرك. يجمع صندوق FIFA العالمي لتعليم المواطن العالمي بين الطاقة العالمية لكرة القدم والموسيقى لجمع 100 مليون دولار أمريكي - ومنح الأطفال في جميع أنحاء العالم فرصة حقيقية لمستقبل أفضل. ومع انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، نطلب من المشجعين أن يتقدموا ويشاركوا ويكونوا جزءاً من الحركة التي تقود التغيير الحقيقي". سيكون عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية FIFA من تقديم النجم العالمي جيه بالفين. وهو داعم قديم لـ Global Citizen، وسيكون هذا تعاونه الرابع مع المنظمة غير الربحية، حيث شارك في فعاليات خاصة خلال جائحة كوفيد-19، بما في ذلك "عالم واحد: معًا في المنزل"، و"الهدف العالمي: اتحدوا من أجل مستقبلنا"، و"فاكس لايف".

من المقرر أيضًا أن تُحيي النجمة دوجا كات، الحائزة على جائزة GRAMMY، حفل استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية FIFA، بعد أن سبق لها أن قدّمت عرضًا رئيسيًا في مهرجان المواطن العالمي 2024 في سنترال بارك، بالإضافة إلى عرض المواطن العالمي المباشر أمام برج إيفل في باريس عام 2021.

كما سيُحيي حفل استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية FIFA المغني وكاتب الأغاني ومنتج التسجيلات النيجيري تيمز، الذي قدّم عرضًا على مسرح مهرجان المواطن العالمي: في عاصمة غانا أكرا عام 2022، مُضفيًا على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عرضًا لا يُنسى في ساحة النجم الأسود الشهيرة.

امتدادًا لدوره الطويل كمنسق دولي لمهرجان المواطن العالمي، عمل كريس مارتن من فرقة كولدبلاي مع فرقة المواطن العالمي كمنتجين لعرض استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية FIFA.

ستُقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، من السبت 14 يونيو إلى الأحد 13 يوليو 2025، حيث يتنافس أفضل 32 فريقًا في العالم على التتويج في 12 ملعبًا في 11 مدينة. التذاكر وباقات الضيافة متوفرة الآن على FIFA.com/tickets.

تُنتج Global Citizen عرض استراحة كأس العالم للأنديةFIFA، بالشراكة مع Live Nation وDone+ Dusted وDPS. سيُخرجه هاميش هاميلتون، ويُشارك في الإنتاج التنفيذي كلٌ من جاي كارينغتون وهاميش هاميلتون وديف مايرز.