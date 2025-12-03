تعيين نُخبة من أساطير عالم الرياضة لمساعدة ريو فرديناند في القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™

سيتولّى أسطورة FIFA وقائد منتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 عملية سحب قرعة أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً في تاريخ الحدث الكروي الأبرز، حيث سترافقه سامانثا جونسون صانعة المحتوى الرياضي الحائزة على عدة جوائز دولية

سيُساعدهما في السحب عدد من أساطير عالم الرياضة، مثل توم برادي وشاكيل أونيل وواين غريتزكي وآرون جادج

سيتولى إيلي مانينغ، بطل الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مرتين، تقديم الفقرات المتعلقة باستقبال الضيوف على السجادة الحمراء

من المُنتظر أن تُحوِّل القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™ العاصمة الأمريكية واشنطن إلى مركز للرياضة العالمية يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، عندما تتجه أنظار العالم إلى مركز جون ف. كينيدي للفنون الاستعراضية، حيث سيمزج الحفل بين الرياضة والترفيه والعروض الفنية على نحو غير مسبوق في تاريخ قرعة الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، والتي ستكشف معالم مباريات مرحلة المجموعات لأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً في تاريخ كأس العالم FIFA™، إذ ستُشكل نهائيات العام المقبل بداية حقبة جديدة للعبة الأكثر شعبية في العالم.

وقد أعلن FIFA عن تشكيلة استثنائية من أساطير عالم الرياضة والفن والإعلام، الذين يُشاركون في مختلف فقرات هذا الحدث المميَّز، إذ سيُشرف على عملية السحب أسطورة FIFA وقائد منتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند، الذي يُعدّ من أشهر المدافعين في جيله، وسترافقه سامانثا جونسون صانعة المحتوى الرياضي الحائزة على عدة جوائز دولية، حيث سيعملان معاً على كشف معالم المواجهات التي ستشهدها البطولة، وذلك من خلال مراسم غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم FIFA، وفقاً لما تنص عليه الإجراءات الرسمية للقرعة النهائية.

وبهذه المناسبة، قال ريو فرديناند "إن تولي مهمة الإشراف على هذه القرعة التاريخية يجعلني أشعر بفخر لا يوصف. فخلال مسيرتي كلاعب، كنتُ أطمح لعيش لحظات كهذه على المسارح العالمية، وها أنا الآن أحظى بشرف لعب دور مختلف تماماً ومميز للغاية جنباً إلى جنب مع ثُلة رائعة [من النجوم والأساطير] لإماطة اللثام عن المجموعات الـ12 التي تضم كل منها أربعة منتخبات، والتي ينتظرها العالم أجمع على أحر من الجمر."

ومن المقرَّر أن ينضم إلى فرديناند وسامانثا على خشبة المسرح عدد من أساطير عالم الرياضة، الذين يُعدون من أشهر رموز كرة القدم الأميركية وكرة السلة والبيسبول وهوكي الجليد، وهو ما من شأنه أن يضفي طابعاً متنوعاً غير مسبوق في تاريخ مراسم القرعة النهائية للحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، إذ سيُشارك في عملية السحب أيضاً كل من توم برادي المتوَّج سبع مرات بلقب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، فضلاً عن شاكيل أونيل الذي يُعد ضمن نادي مشاهير الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة وبطل الدوري الوطني الأمريكي لكرة السلة أربع مرات، وواين غريتزكي الذي يُعد ضمن نادي مشاهير الدوري الوطني الأمريكي للهوكي والفائز بدرع بطولة كأس ستانلي، إلى جانب آرون جادج نجم نادي نيويورك يانكيز الذي يُعد من عمالقة الرابطة الوطنية الأمريكية للبيسبول.

وقال برادي بهذه المناسبة "المُشارَكة في القرعة النهائية لكأس العالم FIFA إنما هو شرف عظيم لي، فهي منصة عالمية يحلم بها كل رياضي. وأنا متحمس للمُساعدة في تمهيد الطريق لبطولة تجمع العالم معاً بشكل لا مثيل له. عندما يرتدي المرء قميص منتخب بلاده، يدرك أهمية لحظات مثل هذه. كأس العالم هو أحد أكبر الأحداث الرياضية، وأنا فخور جداً بالمشاركة في القرعة النهائية. إنها لحظة استثنائية للاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم، وأنا فخور بالمشاركة فيها."

أما جادج، فقال من ناحيته "أتابع كرة القدم عن كثب، لذا فإن المشاركة في قرعة البطولة هو أمر مميز للغاية. ومع اختيار نيويورك ونيوجيرسي مكاناً لإقامة النهائي - حيث ألعب – أشعر بحماس بالغ لمعرفة المنتخبات التي ستتنافس على اللقب في مدينتنا."

وقال واين غريتزكي في هذا الصدد "تزخر كرة القدم بقوة فريدة لتوحيد الناس من مختلف أنحاء العالم وإحداث تأثير إيجابي، وأنا أتطلع بفارغ الصبر لرؤية هذا الحدث المرتقب في أميركا الشمالية العام المقبل عندما نستضيف أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ المسابقة، كما أتطلع بشوق للأحداث الكروية اللاحقة، إذ يُسعدني أن أكون جزءاً من مراسم القرعة التي ستحدد مسارات المنتخبات المشارِكة وسط موجة من المشاعر الجياشة في مختلف أنحاء العالم، ولا شك أنها ستكون لحظة لا تُنسى بالنسبة لي شخصياً."

ولا تتوقف قائمة أساطير عالم الرياضة المشاركين في مراسم القرعة النهائية عند هذا الحد، إذ من المقرَّر أن يتولى إيلي مانينغ بطل الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مرتين تقديم الفقرات المتعلقة بفعالية استقبال الضيوف على السجادة الحمراء.

يُذكر أن حفل القرعة النهائية سينطلق عند منتصف اليوم بتوقيت الساحل الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية (السادسة مساءًا بتوقيت وسط أوروبا)، وبإمكان عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم متابعة البث المباشر لمراسم السحب على موقع FIFA.com وعبر مختلف شركاء FIFA الإعلاميين. وبالإضافة إلى مقدمي القرعة ومساعديهم، تم الإعلان أمس عن قائمة من نجوم الترفيه الذين سيُشاركون في الحفل.

نبذة عن النجوم المشارِكين في مراسم القرعة:

توم برادي يُعتبر توم برادي واحداً من أكثر الرياضيين تتويجاً في التاريخ، حيث يُشهد له على نطاق واسع بقدرته الفريدة على التركيز والانضباط والاستمرارية في قمة الأداء، وهو الذي تُوِّج بلقب بطولة كرة القدم الأمريكية سبع مرات مع نيو إنجلِند باتريوتس وتامبا باي بوكانيرز، حيث يُعد أكثر لاعبي الوسط تتويجاً بالألقاب في تاريخ هذه الرياضة، وهو الذي خاض عشر مباريات نهائية في تاريخ السوبر بول، كما حقَّق 18 لقباً محلية، ليرسّخ بذلك مكانته بين أعظم الأساطير في تاريخ اللعبة. وبعد اعتزاله اللعب، صنع برادي لنفسه اسماً ناجحاً في ريادة الأعمال، كما تألَّق في تقديم البرامج التلفزيونية، وألَّف عدداً من الكُتب، ناهيك عن إطلاق عدد من المبادرات الخيرية، علماً أنه يشغل حالياً منصب المحلّل الرئيسي لمباريات كرة القدم الأمريكية على شبكة فوكس سبورتس التلفزيونية.

ريو فرديناند ريو فيرديناند لاعب كرة قدم سابق مرموق وأحد أبرز الأصوات المؤثرة في اللعبة على المستوى العالمي، علماً أنه حاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، حيث مثّل منتخب إنجلترا في 81 مباراة دولية، كما حمل شارة القيادة في عدد من الأندية الكبرى، ومن بينها مانشستر يونايتد، الذي حقَّق معه جميع الألقاب الكبرى تقريباً، مرسخاً مكانته بين أعظم لاعبي قلب الدفاع في تاريخ كرة القدم، مما أكسبه شرف الانضمام إلى نادي مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2023. ومنذ اعتزاله اللعب، أصبح ريو واحداً من أبرز الشخصيات في عالم الإعلام والبرامج التلفزيونية، كما سخّر منصّاته للمبادرات التي تتوخى التأثير بشكل إيجابي في المجتمع، ومن بينها فيلمه الوثائقي "Being Mum & Dad"، الذي حاز على عدة جوائز.

واين غريتزكي يَعتبر جل المراقبين واين غريتزكي أعظمَ لاعب في تاريخ رياضة هوكي الجليد، وهو الذي يحمل عدداً كبيراً من الأرقام القياسية في دوري الهوكي الوطني، من بينها أكبر عدد من النقاط والتمريرات الحاسمة في مسيرة فردية، حيث تُوِّج بدرع بطولة كأس ستانلي أربع مرات مع إدمونتون أوليرز كما فاز عشر مرات بلقب أفضل مُسجِّل للنقاط في الدوري، تاركاً بذلك بصمة لا تُضاهى في تاريخ هذه الرياضة، التي واصل المساهمة في تطويرها منذ اعتزاله، وذلك من خلال اضطلاعه بأدوار تدريبية وعمله في المجال الإداري والتحليل التلفزيوني، فضلاً عن انخراطه في عدد من المبادرات التنموية على الصعيد العالمي.

سامانثا جونسون سامانثا جونسون مذيعة بريطانية جامايكية حائزة على عدة جوائز، كما تعمل صحفية ومذيعة متخصِّصة في الرياضة العالمية والشؤون الدولية، حيث تزخر بما يزيد عن عقدين من الخبرة في مجال الإعلام، وهي التي قدّمت فعاليات كبرى من بينها حفل سحب القرعة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ومراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، كما أدارت جلسات نقاش في الأمم المتحدة وقدّمت برامج حوارية على قناة الجزيرة الإنجليزية، من بينها Now You Know وGame Theory.

آرون جادج يُعد آرون جادج واحداً من أشهر وأنجح النجوم في تاريخ الرابطة الوطنية الأمريكية للبيسبول، وهو معروف بخصائصه المتكاملة التي تمتزج فيها القوة الجسمانية الهائلة واللياقة البدنية العالية والروح القيادية الملهمة، حيث يحمل شارة الكابتن في فريق نيويورك يانكيز، علماً أنه اختير سبع مرات للمشاركة في مباراة كل النجوم وتُوِّج ثلاث مرات كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي، كما سجّل رقماً قياسياً من حيث عدد الضربات الكاملة (هوم ران) في موسم واحد برصيد 62 ضربة. وهو يحظى بتقدير واسع لما يتحلّى به من روح رياضية وانضباط في العمل، فضلاً عن جهوده الخيرية، ولا سيّما من خلال مؤسسته "All Rise" التي تدعم تنمية الشباب.

إيلي مانينغ على امتداد مسيرته التي استمرت 16 عاماً مع فريق نيويورك جاينتس، حظي إيلي مانينغ باعتراف واسع كواحد من أبرز لاعبي خط الوسط في رياضة كرة القدم الأمريكية، حيث يُشهد له بانضباطه في العمل وعقليته "الفولاذية" ومهاراته القيادية الهائلة، وهو الذي قاد فريقه إلى التتويج بلقب البطولة عامي 2008 و2012، محرِزاً في كلتا المناسبتين جائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر بول.