كوكبة من النجوم في القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™

يتشارك النجمان العالميان هايدي كلوم وكيفن هارت استضافة القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™ في العاصمة الأمريكية واشنطن

سيتفاعل الممثل والمنتج داني راميرز مع نجوم كرة القدم، لإضفاء طابع هوليودي على المناسبة

عروض حيّة مع المايسترو الأسطوري أندريا بوتشيلّلي، وفرقة فيليج بيبل، ونجم البوب العالمي روبي ويليامز، بالإضافة إلى نيكول شيرزنغر صاحبة المواهب والجوائز المتعددة

رفع FIFA الستارة اليوم عن مجموعة باهرة من نجوم سيتواجدون في فعالية القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™ يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول عند الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت الشرقي (18:00 بتوقيت وسط أوروبا) في مركز جون ف. كينيدي التاريخي لفنون الأداء في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المتوقّع أن تجذب هذه الفعالية ملايين المشاهدين من حول العالم، بالإضافة إلى أشهر الأسماء في عالم الترفيه للمشاركة في هذه الفعالية المحوَرية استعداداً للحدث الأبرز في عالم كرة القدم.

وسيشارك في تقديم العرض عارضة الأزياء والمنتجة والشخصية التلفزيونية الحائزة على جائزة إيمي هايدي كلوم؛ وكيفن هارت، أحد أنجح الكوميديين والممثلين في جيله؛ والممثل والمنتج داني راميريز، الذي سيضفي الدفء والذوق الهوليودي على هذا الحدث المرتقب بشدة على الطريق إلى عام 2026.

وفي هذه المناسبة، قالت كلوم التي سبق لها أن شاركت في القرعة النهائية لكأس العالم FIFA ألمانيا 2006: "من المذهل استضافة القرعة النهائية لكأس العالم مجدداً بعد مرور 20 سنة على استضافتي للفعالية في بلدي". "لا مثيل لكأس العالم في جَمع الناس من كلّ أنحاء العالم، وإنّه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا السحر مجدداً على الساحة الأكبر التي تجمع ثلاثة بلدان مستضيفة و48 منتحباً".

أمّا راميزر فقال: "كشخص يعلب كرة القدم منذ الصغر، كنتُ دائماً أحلم بلقاء أساطير كأس العالم ومقابلتهم في حفل قرعة بهذا الحجم. وهذه البطولة مميزة أكثر بالنسبة إليّ لأنّها تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية حيث وُلدت، وفي المكسيك، حيث جذوري، وأنا متحمس للغاية لأكون جزءاً منها".

هذا، وسيتمتع الحضور بعروض مباشرة، إذ سيعتلي المايسترو أندريا بوتشيللي، أحد أعظم الأصوات الكلاسيكية في التاريخ، خشبة المسرح إلى جانب النجم العالمي روبي ويليام، وسيغنّيان مع الفنانة الأمريكية نيكول شيرزنغر، صاحبة المواهب والجوائز المتعددة. وبمجرد انتهاء مراسم القرعة، ستقدم فرقة فيليج بيبل عرضاً لأغنيتها الشهيرة Y.M.C.A. التي تُعتبر نشيدها العالمي.

رُفعت الستارة اليوم عن النجوم الترفيهيين الذين سيشاركون في القرعة النهائية، أمّا الأسماء التي ستكون مسؤولة عن الإشراف على أحداث القرعة ومعاونيهم، فسيتمّ الإعلان عنها لاحقاً.

يتوفّر البثّ المباشر للقرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026 على موقع FIFA.com وعلى شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لـ FIFA. كما سيقوم شركاء FIFA الإعلاميون ببثّ مجريات القرعة حول العالم.

نبذة عن النجوم:

المايسترو أندريا بوتشيللي أندريا بوتشيللي، مغنّي التينور الإيطالي المشهور عالمياً، الذي باع أكثر من 90 مليون ألبوم منذ تحقيقه الشهرة في مهرجان سان ريمو الموسيقي في فئة النجم الصاعد عام 1994، واشتهر لأدائه أشهر المعزوفات الكلاسيكية بإدارة أساطير قيادة الأوركسترا مثل لورين مازل، وسايجي أوزاوا، وزوبين ميهتا، وقد حصد ستّ جوائز غرامي وترشّح لستّ جوائز لاتين غرامي، كما يملك نجمة على ممشى المشاهير في هوليود. وقد أدّى بوتشيللي أمام قادة العالم والباباوات وأحيى فعاليات عالمية مثل الألعاب الأولمبية والمعارض العالمية، كما أنشأ مؤسسة أندريا بوتشيللي للترويج للتعليم والصحة حول العالم. وقد أصبح البثّ المباشر لأدائه بمناسبة عيد الفصح عام 2020 في كاتدرائية ميلان واحداً من الأكثر مشاهدة في التاريخ.

كيفن هارت كيفن هارت ممثل أمريكي، وكوميدي، ومنتج، ونجم ترفيهي عالمي، اشتُهر لطاقته العالية التي تنعكس في حسّ الفكاهة لديه بالإضافة إلى حضوره الممتع على المسرح وشاشات التلفزة. بدأ هارت مسيرته في أندية الكوميديا المحلية في فيلادلفيا ووصل منها إلى العالمية، حيث نظّم جولات كوميدية جذبت جماهير قياسية وشارك في أفلام ناجحة مثل Ride Along وJumanji: Welcome to the Jungle وCentral Intelligence، إذ شملت مسيرته المهنية مجالات عدة توزّعت على الأفلام والتلفزة والرياضة والمقاولة. وقد أصبح هارت بدهائه السريع وشخصيته المرحة التي يتميّز بها، أحد أشهر النجوم في عالم الترفيه حول العالم.

هايدي كلوم هايدي كلوم عارضة أزياء عالمية، ومنتِجة، وشخصية تلفزيونية حاصلة على جائزة إيمي، وقد تركت بصمتها على عالم الموضة العالمية والترفيه طوال 25 سنة. وصلت هايدي كلوم إلى العالمية عن طريق غلافات المجلات مثل VogueوElle وMarie Claire، كما احتلّت غلاف مجلّة Sports Illustrated الشهيرة، ونالت لقب "ملاك فيكتوريا سيكريت" الأيقوني. وفي إطار دورها كمقدّمة وكاتبة ومنتجة تنفيذية لبرنامج Project Runway على مرّ 16 موسماً، ساعدت هايدي كلوم البرنامج على الترشح لجائزة إيمي 14 مرة متواصلة، وقد عادت لتقدّم الموسم 21 في عام 2025. كما كانت كلوم أيضاً حَكَمة في برنامج America’s Got Talent لأكثر من عقد من الزمن، ولا تزال تتولّى قيادة برنامج Germany’s Next Top Model الذي يشهد نجاحاً متواصلاً طوال 20 موسماً. وبخلاف الموضة والتلفزيون، تقوم كلوم أيضاً بأعمال خيرية كثيرة، وتدعم منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف)، ومستشفى الأطفال في لوس أنجلوس، ومؤسسة God’s Love We Deliver، ومؤسسة أبحاث الإيدز.

داني راميرز داني راميزر ممثّل حيويّ صاعد إلى النجومية بسرعة، وقد اشتهر لتعدّد مهاراته في السينما وشاشات التلفزة. وقد استعاد مؤخراً دوره في عالم مارفل، بشخصية خواكين توريس، في فيلم Captain America: Brave New World كما ظهر في مسلسل The Last of Us الذي يُعرض على HBO، وحلّ ضيفاً في برنامج Black Mirror المعروض على نتفليكس. ولكنّ العمل الذي أوصله إلى الشهرة العالمية فكان Top Gun: Maverickالذي ترشّح لعدد كبير من الجوائز الكبرى، وهو الآن يسعدّ لدوره الأول كمخرج لفيلم Baton، وهو عمل درامي يتناول كرة القدم كان قد كتبه وسوف يمثّل فيه. وُلد راميرز في شيكاغو وترعرع في ميامي، وهو من أصول كولومبية ومكسيكية، وقد تابع دراسته الجامعية في جامعة نيويورك حيث مارس كرة القدم قبل حصول على إجازة من جامعة Tisch School of the Arts.

نيكول شيرزنغر بعد فوزها بجائزة توني هذا العام لدورها المذهل في Sunset Blvd، وصفت صحيفةواشنطن بوستالمغنية نيكول شيرزنغر المرشحة لجائزة غرامي وصاحبة المواهب المتعددة بالقوة الطبيعية المذهلة. اشتهرت نيكول شيرزنغر في فرقة البوب العالمية The Pussycat Dolls، التي تصدّرت معها القوائم العالمية بفضل الأغاني الناجحة مثل "Don’t Cha" و"Buttons"، بالإضافة إلى أغنية "Heartbeat" التي أطلقتها بمفردها. كما تعددت مواهبها ولتشمل أنواعاً موسيقية مختلفة أدّتها على عدد كبير من المسارح، من الأداء برفقة أندريا بوتشيللي وصولاً إلى ترشحها لجائزة Olivier بسبب دورها في إعادة إحياء مسرحية Cats في ويست أند، كما أدّت صوت شخصية سينا في فيلمي موانا وموانا 2من إنتاج ديزني.كذلك كانت شيرزنغر نجمة بعض المسلسلات التلفزيونية العالمية مثل The X Factor (المملكة المتحدة) وAustralia’s Got Talent، والمسلسل الشهير الذي يُعرض على قنوات FOX بعنوان The Masked Singerوبرنامج Building the Bandعلى نتفليكس.

روبي ويليامز روبي ويليامز هو سفير FIFA الموسيقي وواحد من أشهر المغنيّين حول العالم، وقد باع أكثر من 90 مليون ألبوم، وحصل على عدد قياسي من جوائز BRIT وصل إلى 18، بالإضافة إلى تساويه مع فرقة البيتلز في عدد الألبومات التي تصدّرت القوائم الموسيقية في المملكة المتحدة. وقد عُرض فيلم Better Man الذي يتناول قصة حياته حول العالم عام 2024 ونال شهرة عالمية، وقد أطلق بعده أغاني الفيلم الأصلية. كما وصل الوثائقي المؤلف من أربعة أجزاء الذي يقدّمه على منصة نتفليكس إلى العالمية عام 2023، وقد احتلّ المرتبة الأولى في 22 بلداً. وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلن روبي عن ألبوم جديد بعنوان BRITPOP (الذي سيصدر بتاريخ 6 فبراير/شباط 2026)، وأعقبه بجولة ناجحة على الملاعب والمسارح، حضرها حتّى الآن أكثر من 1.2 مليون معجب في المملكة المتحدة وأوروبا. وبعد المشاركة في إنشاء برنامج Soccer Aid لليونيسيف عام 2006، ساعد على جمع 121 مليون جنيه إسترليني لقضايا خيرية حول العالم.