بوست مالون يحيي حفل ختام كأس العالم FIFA 2026™

النجم العالمي بوست مالون يحيي حفل الختام قبل انطلاق النهائي في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز

ينطلق حفل الختام عند الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، احتفاءً برحلة لا تُنسى امتدت لـ39 يوماً وجمعت العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدى

سيجمع العرض، الذي يُنتَج بشراكة إبداعية مع Balich Wonder Studio، بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم على أكبر مسرح كروي في العالم

بينما يستعد العالم للمباراة الأكثر ترقباً في كرة القدم، سيقف أحد أبرز رموز الموسيقى العالمية في قلب الحدث، إذ سيحيي النجم العالمي بوست مالون حفل ختام كأس العالم FIFA 2026™، مقدّماً عرضاً استثنائياً يمهّد لانطلاق النهائي في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز.

وسيُنتَج حفل الختام بشراكة إبداعية مع Balich Wonder Studio، على أن ينطلق عند الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، أي قبل 90 دقيقة من بداية المباراة، ليجمع بين الترفيه العالمي وكرة القدم في لحظة توحّد العالم. وفي قلب هذا العرض، سيقدّم بوست مالون فقرة رئيسية تليق بحجم المناسبة. فالفنان المعروف بمزجه الأنماط الموسيقية واعتلاء أكبر المسارح العالمية، سيحضر هذه اللحظة الثقافية الفارقة قبيل المباراة التي ستشهد تتويج أبطال كرة القدم الجدد.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "في لحظة تمثل نقطة التقاء بين الرياضة والثقافة واهتمام العالم، سيقدّم بوست مالون عرضاً يحتفي بمسار البطولة ويشعل الأجواء قبل أن تتجه أنظار العالم إلى طرفي النهائي".

وأضاف: "يسعدنا أن يعتلي هذا الكم الهائل من النجوم أرضية الملعب، من عالمَي كرة القدم والترفيه، إذ سيمنح حفل الختام النغمة المناسبة لنهائي تاريخي في كأس العالم FIFA، على نحو يجمع على منصة واحدة لا تُنسى بين الشغف الذي أبداه 48 منتخباً و16 مدينة مضيفة وملايين المشجعين".

يُذكر أن بوست مالون نجم عالمي حاصل على شهادة الألماس تسع مرات، وقد دأب على إعادة صياغة التاريخ من خلال كسر الحدود بين الأنماط الموسيقية وإثارة الاهتمام مع كل خطوة جديدة. وكان قد أصدر مؤخراً أول ألبوم له في موسيقى الكانتري، F-1 Trillion، الذي تصدّر قائمة أفضل 200 ألبوم (Billboard 200). وتضم قائمته الفنية مجموعة من الأغاني الحاصلة على شهادة الألماس، من بينها rockstar وI Fall Apart وPsycho وWhite Iverson وBetter Now وCongratulations وCircles وSunflower، التي أصبحت الأغنية المنفردة الأعلى اعتماداً في تاريخ رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA).