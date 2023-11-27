Bank of America وFIFA يتعاون مع مؤسسة تذاكر المحاربين القدامى (Vet Tix) لتقديم آلاف التذاكر لكأس العالم FIFA 2026™ لفائدة المحاربين القدامى والعسكريين في الخدمة حاليًا وفِرق المستجيبين الأوائل.

تبرع Bank of America، وهو البنك الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، بمبلغ مليوني دولار أمريكي لشراء تذاكر للمحاربين القدامى والعسكريين في الخدمة حاليًا وفِرق المستجيبين الأوائل وعائلاتهم.

ستتوفر التذاكر من Vet Tix للمباريات في جميع المدن الـ11 المستضيفة في الولايات المتحدة طوال فترة البطولة.

سيساهم كل من Bank of America وVet Tix وFIFAفي جمع ما قيمته 2.25 مليون دولار من آلاف التذاكر المجانية لتكريم المجتمع العسكري وتخليد الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تعهّد Bank of America (BofA) ومؤسسة تذاكر المحاربين القدامى (Vet Tix) بتوفير 4547 تذكرة للمحاربين القدامى في الجيش الأمريكي، والعسكريين في الخدمة حاليًا، وفِرق المستجيبين الأوائل وعائلاتهم لضمان استمتاعهم ببطولة كأس العالم FIFA 2026™ القادمة. ستشهد البطولة، التي تضم 48 منتخبًا وطنيًا، إجراء ما مجموعه 104 مباراة على ملاعب كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وسيكون نصيب الولايات المتحدة من المباريات 78 مباراة تبدأ يوم الجمعة 12 يونيو 2026 في لوس أنجلوس وتنتهي يوم الأحد 19 يوليو 2026 بالمباراة النهائية في نيويورك نيوجيرسي.

“ وفي هذا الإطار، صرّح رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "نحن في FIFA نؤمن أنّ كرة القدم أكثر من مجرّد لعبة، إنها قوّة عظمى لصنع الخير". "وبمناسبة احتفال الولايات المتحدة بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيسها خلال هذه البطولة التاريخية، فإننا فخورون بالتعاون مع Bank of America، البنك الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026، وشركة Vet Tix للمساعدة في ضمان مشاركة المحاربين القدامى وعائلاتهم في جميع أنحاء البلاد في أعظم بطولة رياضية عالمية."

وكجزء من هذه المبادرة، يساهم Bank of America وVet Tix وFIFAبمبلغ 2,5 مليون دولار أمريكي لتوزيع تذاكر المباريات في جميع المدن الـ11 المستضيفة للبطولة في الولايات المتحدة. ستخص التذاكر جميع مراحل كأس العالم FIFA 2026، من دور المجموعات إلى النهائي، مع تخصيص 250 تذكرة لمباريات المنتخب الأمريكي للرجال خلال البطولة احتفالاً بالذكرى 250 لتأسيس أمريكا. وستتوفر تذاكر جميع المباريات التي ستقام في الولايات المتحدة من خلال Vet Tixلاحقًا خلال هذا الأسبوع.

تبني هذه المبادرة على التعاون الناجح بين FIFA وVet Tix في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، حيث تم توزيع أكثر من 53000 تذكرة على أفراد الخدمة العسكرية العاملين والمحاربين القدامى وعائلاتهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

“وقال لاري دي ريتا، رئيس السياسات العامة العالمية ورئيس منطقة واشنطن العاصمة الكبرى في Bank of America: "أردنا أن نضمن حصول جنودنا وفِرق المستجيبين الأوائل وعائلاتهم على فرصة الاحتفال بأكبر حدث رياضي في العالم خلال الذكرى الـ 250 لتأسيس بلادنا، ويشرفنا العمل مع Vet Tix لتوفير هذه الفرصة الفريدة لفائدة من ضحوا وخدموا وطننا" أما مايكل أ. فوكاريتو الثالث، مؤسس شركة Vet Tix ورئيسها التنفيذي، وأحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية، فقال: "ستكون كأس العالم أكبر حدث رياضي في التاريخ، وستشهد منطقة مشجعي كأس العالم FIFA 2026 هنا في واشنطن العاصمة هي لحظة عظيمة أخرى لعاصمة أمتنا.

منذ عام 2008، وزعت Vet Tix أكثر من 30.2مليون تذكرة مجانية لأفراد المجتمع العسكري الأمريكي، مما ساعد المحاربين القدامى وأفراد الخدمة على حضور الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية وتجارب الترفيه الحي في جميع أنحاء البلاد.

نحن سعداء لشراكتنا مع Bank of America وFIFA للمساعدة في جعل كأس العالم FIFA في متناول أفراد وعائلات المحاربين القدامى والعسكريين وفِرق المستجيبين الأوائل الذين نخدمهم بكل فخر." "إن فرصة أعضاء منظمتنا وعائلاتهم لتجربة الطاقة والفخر والاحتفال العالمي المحيط بكأس العالم في جميع المدن الـ11 المستضيفة في الولايات المتحدة تمثل أكثر بكثير من مجرد حضور حدث رياضي. إنها فرصة لخلق ذكريات عائلية لا تُنسى وتكريم أبطالنا الذين يواصلون خدمة أمتنا ومجتمعاتنا كل يوم".