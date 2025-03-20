اليابان تحجز أولى بطاقات التأهل إلى نسخة استثنائية من كأس العالم FIFA™

بفضل فوزهم على البحرين، حجز محاربو الساموراي مكانهم في الحدث الرياضي الأكبر بالعالم

انضمت اليابان إلى الدول المستضيفة الثلاث، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، التي تأهلت منتخباتها للنهائيات بشكل تلقائي

سيضمن واحد من أصل أربعة منتخبات أوقيانوسية متبقية في السباق بطاقة العبور خلال فترة المباريات الدولية الحالية، بينما يمكن لخمسة دول أخرى أن تقتنص تذكرة التأهل المباشر

أصبحت اليابان أول دولة تحجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم FIFA 2026™ عبر التصفيات القارية، وذلك إثر فوزها المقنع بنتيجة 2-0 على البحرين. وبذلك أكد محاربو الساموراي على مكانتهم كقوة ضاربة في المشهد الكروي الآسيوي، وانضموا إلى نسخة البطولة الأكثر إثارة والأوسع تمثيلاً على الإطلاق.

“وتعليقاً على هذا التأهل، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "أوميديتو [تهانينا] لليابان على كونها أول دولة تتأهل إلى بطولة كأس العالم FIFA 2026 إلى جانب الدول المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. لقد حصدتم هذا التأهل بجدارة. نتذكر جميعاً المشاعر التي اعترتنا في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم في قطر، وتفاعل العالم بأسره معكم خلال مرحلة التأهل المثيرة، وتجاوز مرحلة المجموعات. كما نتذكر جميعاً مشاركتكم في الاستضافة الرائعة لنسخة عام 2002. ملقانا معكم في أمريكا الشمالية عام 2026".

ومن المؤكد أن تشهد فترة المباريات الدولية الحالية معرفة هوية متأهل آخر إلى كأس العالم FIFA 2026™، وقد يلحق به ما يصل إلى خمسة منتخبات إضافية، إذ يشهد يوم الاثنين 24 مارس/آذار كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الأوقيانوسية، حيث تجري المباراة النهائية للمرحلة الثالثة من تصفيات أوقيانوسيا والتي تجمع بين الفائز بمباراة نيوزيلندا وفيجي من جهة والفائز بمباراة تاهيتي وكاليدونيا من جهة ثانية، بحيث يحصل المنتصر في تلك المواجهة الفاصلة على أول بطاقة تأهل مباشر إلى المونديال بتاريخ القارة، بينما يستفيد الخاسر من فرصة العبور إلى بطولة الملحق التي ستجري منافساتها في مارس/آذار 2026.

وبعدها بيوم واحد، تعود الأنظار إلى القارة الآسيوية، حيث يمكن لمنتخبات إيران والعراق وكوريا الجنوبية وأوزبكستان اقتناص تذاكر التأهل المباشر. أما الأرجنتين، فبوسعها الانضمام لركب المتأهلين والدفاع عن لقب نسخة 2022 بحسب نتيجة مباراتيها المقبلتين، حيث تحل ضيفة على أوروغواي غداً الجمعة، بينما تستضيف الغريم التقليدي منتخب البرازيل يوم الثلاثاء، علما أن حجز بطاقة العبور إلى مونديال أمريكا الشمالية يبقى مرهوناً بنتائج مواجهات أخرى في القارة.

التصفيات حول العالم

بعد فترة استراحة دامت تسعة أشهر، استُئنفت تصفيات أفريقيا، ولكن لن تُحسم هوية أي متأهل عن القارة قبل سبتمبر/أيلول، وهو نفس الشهر الذي تُستأنف فيه تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، حيث لا يزال السيناريو مفتوحاً على كافة الاحتمالات. وتبدو فترة المباريات الدولية لهذا الشهر حافلة بالإثارة، نظراً لتنظيم تصفيات أوروبا، إذ تنطلق الجولة الأولى غداً بنفس النمط المعتاد: 12 مجموعة تضمّ كل منها أربعة أو خمسة منتخبات، بحيث يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة كأس العالم المقبلة.