FIFA يوسّع نشاطه نحو منظومة كرة قدم رقمية متعددة الشركاء على أعتاب بطولة كأس العالم FIFA 2026™

تتضمن هذه المحفظة المتنوّعة شراكات مع Roblox، وEpic Games، وKonami، وSEGA/Sports Interactive، وGamefam، وMythical Games، وSolace Games، ما يتيح لـFIFA الوصول إلى مختلف الفئات والجماهير

من المتوقّع أن تقدّم اتفاقيات الشراكة مع نتفليكس وDelphi Interactive تجربة لمحاكاة كرة القدم تتّصف بالبديهية والسلاسة وسهولة الاستخدام، بحيث ترسي النسخة المتزامنة مع انطلاق كأس العالم FIFA™ أسس النمو في المستقبل عبر كلّ المنصّات

أماط FIFA اللثام اليوم عن استراتيجية كرة القدم الرقمية المحدَّثة والطويلة الأمد، مزوّداً المشجعين ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع بلمحة مهمة عن المجالات التي يمنحها FIFA الأولوية في منظومة ألعاب كرة القدم والرياضات الإلكترونية.

تتيح هذه الاستراتيجية لـFIFA الانتقال من نموذج الشريك الواحد ليصبح جهة ترشف على تنسيق منظومة متعددة الشركاء وذات هيكلية واضحة، ما يسمح له بمواصلة تعزيز الانتشار والملاءمة عبر فئات ومنصات وجماهير متعددة في عالم الألعاب.

FIFA يكشف النقاب عن استراتيجية كرة القدم الرقمية المحدَّثة للربط بين الشركاء والمنصات في منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية 01:57

وبموجب هذه الاستراتيجية، من المقرر أن يوسّع FIFA نطاق حضوره في مختلف فئات الألعاب. وبالإضافة إلى ذلك، ستنشئ المؤسسة مسارات جديدة للمشاركة، من اللعب فائق البساطة إلى اللعب التنافسي، مع الحرص في الوقت نفسه على بقاء منافسات FIFA والاتحادات الوطنية الأعضاء، إلى جانب شركاء الألعاب والرياضات الإلكترونية، مترابطة. تمتد هذه المقاربة لتشمل أيضاً رياضات كرة القدم الإلكترونية، حيث يواصل FIFA تطوير منظومة ذات هيكلية واضحة وقائمة على المنافسات حول علامة FIFAe التجارية، مع تقليل العوائق أمام المشاركة وضمان الاتساق العالمي والتوجه الطويل الأمد.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لـFIFA، ماتياس غرافستروم: "من خلال إرساء أسس قابلة للتطوير في مجالي الألعاب والرياضات الإلكترونية، نعمل على خلق فرص جديدة لاتحاداتنا الوطنية الأعضاء الـ211 وشركائنا التجاريين للمشاركة والتعاون، مما سيمنح المشجعين بدوره خيارات أوسع للتفاعل مع كرة القدم، "ونطمح إلى بناء منظومة مستدامة وقابلة للتكيف، تعكس الطريقة التي تُعاش بها كرة القدم اليوم وكيف ستواصل تطورها في المستقبل".

هذا وقد بدأت محفظة FIFA لكرة القدم الرقمية بالفعل في تحقيق تفاعل واسع النطاق، جغرافياً وعبر مختلف الأجيال. وبالتعاون مع Gamefam، يدير FIFA لعبة FIFA Super Soccer، وهي أكبر لعبة تحمل علامة تجارية على Roblox، إذ تصل إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط شهرياً، وسجلت أكثر من مليار مرة لعب حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، تخطّت FIFA Rivals عتبة 2.5 مليون عملية تنزيل منذ انطلاقها، وقد شارك فيها عدد من شركاء FIFA التجاريين، ومنهم adidas.

وفي مختلف منافسات FIFA لرياضات كرة القدم الإلكترونية، شارك أكثر من 120 اتحاداً وطنياً عضواً وأكثر من 16 مليون لاعب في الطريق إلى نهائيات FIFAe عبر لعبة eFootball™ من Konami، فيما يعكس تسجيل أكثر من 1.1 مليار مشاهدة العام الماضي حجم الانتشار والوصول العالمي. ونتيجة لذلك، يدير FIFA واحدة من أكبر منظومات الرياضات الإلكترونية القائمة على المنتخبات الوطنية في العالم، وذلكتحتعلامتهالتجاريةالتنافسية التي تحمل اسم FIFAe، وهي منظومة تستند بشكل فريد إلى نظامه الأساسي والشبكة العالمية لاتحاداته الوطنية الأعضاء.

وانطلاقاً من هذه الأسس، تتضمن خارطة طريق FIFA قبيل نسخة هذا العام من كأس العالم FIFA™ وما بعدها عدة إعلانات مثيرة تستند إلى الاستراتيجية الحالية لكرة القدم الرقمية، إلى جانب فرص لإشراك المشجعين الحاليين والجدد في اللعبة.

الإعلانات المقبلة