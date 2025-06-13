إطلاق لعبة FIFA Rivals على مستوى العالم، لتصبح اللعبة الإلكترونية المنتمية إلى ألعاب اللامحاكاة متوفرة للهواتف المحمولة

إصدار عالمي يقدم ميزات جديدة، وأسلوب لعب لاعب ضد لاعب، وملكية رقمية عبر المنصة الأسطورية

يمكن للاعبين بناء فريق أحلامهم لكرة القدم من نجومهم وفرقهم ودورياتهم المفضلة

يُعدّ هذا الإطلاق جزءاً من هدف FIFA الأوسع المتمثل في جعل الرياضات الإلكترونية والألعاب أكثر سهولة

أعلن اليوم FIFA، الهيئة العالمية الناظمة لشؤون كرة القدم، برفقة Mythical Games، استوديو تكنولوجيا الألعاب من الجيل القادم، عن إطلاق لعبة FIFA Rivals في كلّ أنحاء العالم، وهي لعبة لكرة القدم الإلكترونية من فئة اللامحاكاة حائزة على ترخيص رسمي، وقد أصبحت الآن متوفرة للهواتف الجوالة سواءًا على متجر Apple أو Google Play.

يأتي إطلاق FIFA Rivals ضمن إطار هدف FIFA الأسمى الساعي إلى جعل الألعاب الرياضية الإلكترونية متاحة على مستوى أكبر، وتقديم مجموعة واسعة من تجارب كرة القدم الرقمية للمشجعين حول العالم. وفي هذا الإطار، يُعتبر إطلاق لعبة FIFA Rivals في جميع أنحاء العالم وإتاحتها مجاناً للهواتف المحمولة، اللمسة النهائية من أجل إتمام هذه الرحلة.

تحظى لعبة FIFA Rivals بدعمٍ من برنامج FIFA للترخيص العالمي ومن منصة Mythical Games العالية التطور، وتقدّم للمشجعين تجربة لكرة القدم تحاكي صالة الألعاب، حيث يبني اللاعبون فريق أحلامهم ويحاولون الإطاحة بخصومهم في فعاليات مباشرة ودوريات فردية. وبعد النجاح الذي حققته اللعبة إثر إطلاقها على المستوى المحلّي، يأتي إطلاقها على المستوى العالمي ليضيف إليها بعض الخصائص المبتكرة، كأسلوب اللعب الجماعي ذي الوتيرة السريعة، وأسلوب اللعب المدعّم، والملكية الرقمية، ما يقدّم للاعبين تجربة مختلفة وعصرية على لعبة كرة القدم التنافسية.

وفي هذا الإطار، قال جون ليندن، الرئيس التنفيذي لشركة Mythical Games: "كرة القدم لعبة عالمية بحقّ، ويسرّنا أن نقدّم للمليارات من المشجعين حول العالم تجربة تجسّد الشغف بهذه اللعبة ونجعلها متوفرة على الهواتف المحمولة. فبواسطة FIFA Rivals، ندمج اللعب الحماسي الذي نشهده في صالة الألعاب مع استراتيجية بناء الفريق وحتى فرصة التملّك في هذه اللعبة. وهذا ليس سوى غيض ممّا سيصبح عنواناً ومرجعاً في عالم الألعاب الإلكترونية."

في لعبة FIFA Rivals، يتمكّن اللاعبون من بناء فريق الأحلام في كرة القدم المؤلّف من مجموعة النجوم، والفرق، والدوريات المفضلة لديهم، والتنافس مباشرة ضد لاعبين آخرين في نزالات فردية، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات مباشرة من أجل احتلال أعلى المراكز في جدول الترتيب العالمي. يسمح أسلوب اللعب الديناميكي وأدوات التحكم السهلة المصممة لمجمل اللاعبين الذين يستخدمون الهواتف الجوالة، بتنفيذ حركات ومهارات فنيّة ولقطات مميزة خاصة باللاعبين المفضلين لديهم، بحيث تشكلّ هذه الأخيرة أصولاً رقمية يمكن التداول بها على Mythical Marketplace.

تتضمن أبرز نقاط عملية الإطلاق:

منافسة فردية سريعة الوتيرة مصممة للاعبين الذين يستخدمون الهواتف الجوالة حول العالم

تطوّر مبني على مستوى المهارات، بالإضافة إلى فعاليات مباشرة ودوريات تنافسية

السماح للاعبين بامتلاك أصول والتداول بها من خلال تقنية الكتل المتسلسلة (blockchain)، من دون الحاجة إلى أي معرفة مسبقة بتقنية ويب 3.

سيناريوهات اللاعب ضد الكمبيوتر، من أجل تحسين المهارات واستحضار أبرز اللقطات من أشهر المباريات.

إمكانية الوصول إلى Mythical Marketplace، ما يسمح للاعبين بالتداول والبيع والشراء بهدف تشكيل أعظم فريق كرة قدم على الإطلاق.