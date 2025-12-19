FIFA وRoblox يوسِّعان نطاق شراكتهما ويُقدِّمان لعبة FIFA Super Soccer مع الشريك الجديد Gamefam

تم تجديد الشراكة القائمة منذ عدة سنوات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والمنصة الرائدة في الألعاب الغامرة Roblox، والتي تحظى بأكثر من 151 مليون مستخدِم نشط يومياً

بالشراكة مع شركة Gamefam الإعلامية الرائدة في مجال العالَم الافتراضي، تم إطلاق لعبة FIFA Super Soccer التي ستُصبح تجربة FIFA الرسمية للألعاب على منصة Roblox

تندرج هذه الاتفاقية ضمن التزام FIFA المستمر بتطوير تجارب جديدة ومتنوعة للمشجعين الشباب في مجال كرة القدم التفاعلية، وذلك من خلال الابتكارات التكنولوجية الناشئة

أعلن FIFA وRoblox اليوم عن تجديد شراكتهما من خلال إطلاق لعبة رسمية جديدة تحمل اسم FIFA Super Soccer، وذلك بفضل إبرام شراكة جديدة مع شركة Gamefam الإعلامية الرائدة في مجال العالَم الافتراضي (الميتافيرس).

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي FIFA إلى توسيع نطاق بصمته في قطاع الألعاب، إذ من شأنها أن تضمن استمرار FIFA في عمله مع المنصات الرائدة في هذا المجال بهدف رفع مستوى الحماس والشغف لدى الجيل القادم من عشاق كرة القدم وتعزيز التفاعل معهم في مختلف أرجاء العالم.

فمنذ الإعلان عن شراكتها الأولى مع FIFA عام 2022، واصلت Roblox النمو بوتيرة غير مسبوقة معززة مكانتها بين أبرز المنصات على صعيد كافة الألعاب الرياضية والعلامات التجارية، وهي التي تحظى حالياً بأكثر من 151 مليون مستخدِم نشط يومياً، يقضون فيها ما متوسطه ثلاث ساعات في اليوم الواحد، علماً أن ما تحظى به Roblox من مكانة متنامية في مجال الرياضة والترفيه، وما تسهم به في مجال الابتكار على نحو مستمر، يتماشى تماماً مع التزام FIFA الاستراتيجي بتوسيع نطاق انتشاره في مجال الألعاب وتعزيز تفاعله مع عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

يُذكر أن Gamefam كانت قد أطلقت لعبة Super League Soccer التي بلغ متوسط مستخدميها النشطين 9.5 ملايين شهرياً، مقابل 1.5 مليون جلسة لعب يومياً بمعدل 11 دقيقة لكل جلسة، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى FIFA Super Soccer ويُعاد إطلاق علامتها التجارية لتُصبح تجربة FIFA الرسمية الجديدة على المنصة.

توسع FIFA وRoblox شراكتهما، وتقدمان لعبة FIFA Super Soccer 00:43

هذا وتُتيح لعبة FIFA الرسمية الجديدة للاعبين إمكانية التنافس باستخدام المنتخبات الوطنية الرسمية وأندية تحظى بشعبية جماهيرية عالمية، والمشاركة في فعاليات منسجمة مع كبريات الدوريات العالمية، والاحتفاء باللعبة في الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026™، وإطلاق عناصر حصرية خاصة بكل من FIFA وكأس العالم FIFA™ الحصرية لاستخدامها في إطلالة شخصياتهم داخل اللعبة. كما سيُتيح هذا الإصدار المبتكر فرصاً قيِّمة لشركاء FIFA مثل adidas وغيرها من العلامات التجارية. فاعتباراً من اليوم، يمكن للمتنافسين في لعبة FIFA Super Soccer استخدام 14 من أندية كرة القدم المرتبطة بشراكة مع adidas، وذلك من خلال المشاركة في منافسة تم إطلاقها حديثاً تحت اسم مهرجان adidas لكرة القدم، وهي عبارة عن نشاط يستمر لمدة أربعة أسابيع ويشمل أندية كبيرة مثل فلامنغو وبوكا جونيورز وأميركا كلوب وأونيون برلين والنصر وغيرها.

وفي هذا الصدد، قال كريستيان فولك، مدير قسم FIFA المعني بكرة القدم الإلكترونية والألعاب: "لقد أظهرت لنا Roblox مدى قدرتها على لم شمل المشجعين وتوسيع نطاق ثقافة كرة القدم، إذ يُتيح لنا العمل مع Gamefam بناء مساحة كروية حقيقية على المنصة، علماً أن هذا التعاون يدعم توجهنا نحو مجال الألعاب على أوسع نطاق ممكن، كما يساعدنا على ابتكار تجارب جديدة وحقيقية للجماهير، بقدر ما يفتح لشركائنا مزيداً من الفرص أمام الشركاء للتفاعل بينما نتطلع إلى كأس العالم العالم 2026 FIFA".

من جهتها، قالت ليزا ويليت، مديرة الشراكات الاستراتيجية العالمية في شركة Roblox: "من شأن هذه الخطوة المتمثلة في شراكتنا المستمرة مع FIFA وإطلاق لعبة FIFA Super Soccer أن تُعزز الفرص المتنامية أمام الدوريات والعلامات التجارية للوصول إلى المشجعين الشباب في بيئات حقيقية ومستدامة. فبفضل جمهور Roblox الهائل والمعروف بتفاعله الكبير، أصبحت التجارب الرياضية تحظى بالإقبال طيلة 365 يوماً، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد لحظات مرتبطة بجدول مباريات، حيث يتجمع المشجعون هنا خلال الفترة الفاصلة بين موسم كروي وآخر، وينخرطون في العد التنازلي للأحداث الكبرى، ويحتفلون بالانتصارات ويظلون على اطلاع بالثقافة التي تحيط بالفِرق واللاعبين المفضلين، ونحن مسرورون بتوسيع هذه المنظومة، مع التطلع إلى انضمام مزيد من الشركاء في المستقبل".

هذا ويأتي التحول من Super League Soccer إلى لعبة FIFA Super Soccer بعد انضمام Super League Soccer إلى FIFA خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025 بمناسبة بطولة كأس العالم للأندية FIFA، وذلك في مبادرة أصبحت بمثابة أكبر حدث رسمي لكرة القدم في تاريخ منصة Roblox التي شهدت 20 مليون جلسة لعب و5.5 ملايين ساعة من التفاعل، حيث أكد 61% من اللاعبين الذين شملهم الاستطلاع أن المشاركة في اللعبة دفعتهم لمشاهدة كأس العالم للأندية FIFA 2025، علماً أن فعالية الكشف عن كأس بطولة كأس العالم للأندية FIFA في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فازت بجائزة "أفضل تفاعل جماهيري" في حفل جوائز SportsPro Media وثلاث جوائز أخرى في جوائز W3 للإبداع الرقمي.

وفي هذا الصدد، قال ريكاردو بريسينو، مدير الأعمال التجارية بشركة Gamefam: " Roblox هي أكبر منصة في العالم للجماهير من جيل زد وجيل ألفا، الذين لا يشاهدون الرياضة فحسب، بل يتفاعلون معها بنشاط ويخوضون تجارب ترفيهية وثقافية غنية، وإنه لمن دواعي شرفنا أن نتعاون مع FIFA للمساعدة في إطلاق الموجة القادمة من الشغف عبر لعبة FIFA Super Soccer باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية FIFA في مجال الألعاب، إذ من المهم أن تتزامن النسخة الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA مع لعبة Super Soccer FIFA التي تشكل دعامة أساسية لواحدة من أكثر المنظومات الرقمية توسعاً في العالم. فإذا كانت العلامات التجارية تبحث عن السُبل الكفيلة بالتفاعل مع كل من جيل زد وجيل ألفا، فإن Roblox هي الوجهة المثلى لذلك".