اكتمال عقد بطولتي كأس العرب FIFA قطر 2025™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ بعد سحب قرعة المسابقتين

أُجريت قرعة البطولتين في حفل خاص استضافته الدوحة يوم الأحد

اتضحت معالم المجموعات الاثنتي عشرة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ التي ستُقام خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ستُجرى المسابقة للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً

ستشهد المرحلة التأهيلية لبطولة كأس العرب FIFA 2025™ إقامة سبع مواجهات إقصائية بنظام المباراة الفاصلة الواحدة وذلك يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تُجرى المرحلة النهائية من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول

استضاف فندق رافلز في الدوحة يوم الأحد 25 مايو/أيار مراسم قرعة بطولتي كأس العرب FIFA قطر 2025™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™.

سيتنافس ما مجموعه 23 منتخباً وطنياً في نسخة 2025 من بطولة كأس العرب FIFA™ التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، حيث ستقام المرحلة التأهيلية للبطولة يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تُجرى المرحلة النهائية من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

بينما تُقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ستُجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً.

وقبل سحب قرعة البطولتين، خاطب رئيس FIFA جياني إنفانتينو الضيوف الـ 550 عبر رسالة خاصة وجَّهها عبر الفيديو، وجاء في معرض حديثه:

"حقَّقت بطولة كأس العالم FIFA قطر٢٠٢٢™ نجاحاً باهراً، حيث كانت أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA على الإطلاق، وهي التي أقيمت بعد اثني عشر شهراً من حدث تاريخي آخر في قطر: أول نسخة على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس العرب FIFA™، وأنا أعلم أن قطر سوف ترقى مرة أخرى إلى مستوى التحدي المتمثل في تنظيم مثل هذه النسخ المثيرة من بطولات FIFA، إذ يمتاز هذا البلد بحفاوة استثنائية ومَرافق فريدة، حيث سيحظى كل منتخب بأفضل الظروف للتحضير".

وتابع: "إن حضور خمسة وافدين جدد في قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ يمثل كل ما يصبو إليه FIFA: جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق ومنح الجميع الفرصة للتألق على الساحة العالمية. إنني أتطلع إلى رؤية الجيل القادم من النجوم يغتنمون فرصة مشاركتهم الأولى على الساحة العالمية، والسير على خطى العديد من اللاعبين العظماء الذين سبق لهم أن شاركوا في هذه البطولة خلال بداية مسيرتهم".

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر بطولة كأس العرب FIFA™، بعد أن نظَّمت نسخة 2021 على ملاعبها، بينما ستكون كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ هي الأولى من النسخ الخمس المتعاقبة التي ستقام في هذا البلد سنوياً حتى عام 2029.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب وعضو مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة، أن التزام قطر باستضافة البطولات الكبرى لا يقتصر على تنظيم أحداث رياضية ومباريات كرة القدم، بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد بكثير، حيث يجسد إيمان الدولة بالقوة الفاعلة لهذه الأحداث باعتبارها ملتقىً للشعوب، وأداة ملهمة تسهم في تقريب وجهات النظر، ومدّ جسور التفاهم بين مختلف المجتمعات، وتعزيز التبادل الثقافي".

وأضاف سعادته: "نتطلع مجدداً لاستضافة بطولتين مرموقتين والترحيب بالمشجعين من أنحاء العالم، حيث سنشهد في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 منصة لانطلاق العديد من النجوم في عالم الساحرة المستديرة، بينما تحتفي كأس العرب FIFA قطر 2025 بالثقافة المتنوعة للمنطقة وتراثها الكروي الغني".

هذا وقد بدأت مراسم الحفل بإجراء قرعة كأس العرب FIFA قطر 2025™، والتي ستشهد إقامة مرحلة تأهيلية تتخللها سبع مواجهات إقصائية بنظام المباراة الفاصلة الواحدة لتتّضح بعد ذلك معالم المجموعات الأربع التي تنطوي عليها المرحلة النهائية.

وتولى المذيع القطري محمد سعدون الكواري تقديم فقرات حفل القرعة، التي أشرف على إجراءاتها خايمي يارزا مدير البطولات بـ FIFA، حيث ساعده في عملية السحب كل من حسن الهيدوس ورابح ماجر وياسر القحطاني ووائل جمعة.

وبعد ذلك، اكتشف كل منتخب من المنتخبات المشارِكة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ طريقه في هذه النسخة التاريخية من البطولة التي ستُجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً، حيث اتّضحت معالم كل المجموعات والمسار المؤدي إلى المباراة النهائية.

يُذكر أن البطولة ستستغرق 25 يوماً، حيث تَعد بكثير من الإثارة والتشويق في مجمع أسباير زون المتميز، هذا المعلم الرياضي الرائد الذي أنجب نخبة من الرياضيين البارزين على مستوى العالم وتخرَّج منه عدد من نجوم كرة القدم القطرية، على أن تُقام المباراة النهائية باستاد خليفة الدولي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

هذا وقد تم توزيع المنتخبات المشارِكة إلى 12 مجموعة، حيث أشرف على إجراءات القرعة روبرتو غراسي

رئيس بطولات FIFA لفئة الشباب، وساعده في عملية السحب النجم القطري عبد العزيز السليطي، الذي مثَّل بلده في نسخة 2005 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، والألماني جوليان دراكسلر، الذي تُوّج مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 FIFA™.

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نتائج قرعة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™

المرحلة التأهيلية:

المباراة التأهيلية 1: عمان - الصومال

المباراة التأهيلية 2: البحرين - جيبوتي

المباراة التأهيلية 3: سوريا - جنوب السودان

المباراة التأهيلية 4: فلسطين - ليبيا

المباراة التأهيلية 5: لبنان - السودان

المباراة التأهيلية 6: الكويت - موريتانيا

المباراة التأهيلية 7: اليمن - جزر القمر

المرحلة النهائية:

المجموعة الأولى : قطر، تونس، المتأهل عن المباراة التأهيلية 3 (سوريا أو جنوب السودان)، المتأهل عن المباراة التأهيلية 4 (فلسطين أو ليبيا)

المجموعة الثانية: المغرب، السعودية، المتأهل عن المباراة التأهيلية 1 (عمان أو الصومال)، المتأهل عن المباراة التأهيلية 7 (اليمن أو جزر القمر)

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المتأهل عن المباراة التأهيلية 6 (الكويت أو موريتانيا)

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، المتأهل عن المباراة التأهيلية 2 (البحرين أو جيبوتي)، المتأهل عن المباراة التأهيلية 5 (لبنان أو السودان)

نتائج قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™