إطلاق حزم تذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مع ضمان إمكانية شراء تذاكر لكأس العالم FIFA 2026™

عرض غير مسبوق على أساس الأولوية لمن سبق، ومتاح حصراً عبر الموقع FIFA.com/tickets

أمام عشاق كرة القدم 25 يوماً لضمان شراء تذاكر فئتي الحزم أو حتى نفاذ الكمية

تشمل "حزمة تذاكر سوبر" إمكانية شراء تذكرة واحدة للنهائي المنتظر لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

للاحتفال ببطولتين كرويتين استثنائيتين ستستضيفهما الولايات المتحدة الأمريكية، يوفّر FIFA لعشاق المستديرة الساحرة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم فرصة فريدة ليكونوا جزءاً من هذين الحدثين البارزين في عالم كرة قدم الرجال. فمن خلال التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ التي تشهد تنافس 32 من نخبة أندية العالم سعياً للظفر بالكأس الذهبية بحلتها الجديدة كلياً، سيضمن عشاق اللعبة الجميلة فرصة شراء تذاكر لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ والتي ستكون النسخة الأولى من العرس الكروي العالمي التي تشهد مشاركة 48 منتخباً.

يُذكر أن حزم تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 ستكون متوافرة على شكل فئتين، ومتاحة على مدى الأيام الـ25 المقبلة، أو حتى نفاذها. وتضمن الحزم الحصرية لمونديال الأندية إمكانية الحصول على تذاكر بطولة كأس العالم FIFA 2026، شريطة توافرها وبموجب الشروط والأحكام (رابط).

حزمة تذاكر عادية: تشمل تذكرة واحدة لكل مباراة من أصل اثنتين من مباريات كأس العالم للأندية FIFA™، مع إمكانية الحصول على تذكرة واحدة لمباراة ثالثة بتكلفة إضافية. وسيستفيد الشخص الذي يشتري "حزمة تذاكر عادية" ويستخدم كافة تذاكره لحضور المباريات المشمولة بهذه الحزمة من ضمان شراء تذكرة واحدة لإحدى مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية (باستثناء المباراة النهائية).

حزمة تذاكر سوبر: تمثِّل هذه فرصة لن تتكرر بالاستمتاع بإثارة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA بحلّتها الجديدة، وتشمل تذكرة واحدة لكل مباراة من أصل 20 من مونديال الأندية (يجب أن تشمل إحدى مباراتي نصف النهائي، والمباراة الافتتاحية أو المباراة النهائية). وسيستفيد الشخص الذي يشتري "حزمة تذاكر عادية" ويستخدم كافة تذاكره لحضور المباريات المشمولة بهذه الحزمة من ضمان شراء تذكرة واحدة لإحدى مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية (باستثناء المباراة النهائية). وللتعرّف على المزيد من التفاصيل عن جمع مباريات البطولتين، والشروط المطبقة، وأحكام شراء تذاكر بطولة كأس العالم FIFA 2026، ندعو الجماهير لزيارة منصة التذاكر.

ينطبق هذا العرض الخاص حصراً على حزم التذاكر المباعة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets وليس على أي عروض تذاكر أخرى خاصة ببطولة كأس العالم FIFA 2025™. وجدير بالذكر أن أفراد الجمهور هم المسؤولون عن إتمام ترتيبات السفر، بما في ذلك الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

بطولة عالمية للأندية هي الأكبر والأكثر شمولاً

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 إجمالي 32 من أفضل الأندية في العالم ومن قارات العالم الست، وتستضيف ميامي المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران. وتجري المباريات الـ63 في 12 ملعباً، وسيتم تتويج بطل كأس العالم للأندية في ملعب ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2026.