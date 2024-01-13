رئيس FIFA يستمع إلى خطط طموحة لكرة القدم الغينية من الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم الغيني

جياني إنفانتينو يناقش استراتيجية تطوير كرة القدم مع أبو بكر سامبيل

رئيس FIFA يشيد بـ"الخطط الواضحة" للاتحاد الغيني ويتعهد بتقديم الدعم له

الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم الغيني يقول إن "الحوكمة والتنافسية وتطوير البنية التحتية" هي ركائز استراتيجية رئيسية لعمل الاتحاد.

اجتمع رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم الغيني أبو بكر سامبيل واستمع منه إلى الخطط الطموحة لدفع كرة القدم إلى الأمام في غينيا. وكان قد تم انتخاب سامبيل، وهو شخصية راسخة في كرة القدم الغينية، رئيسًا للاتحاد الغيني في أوائل يناير/كانون الثاني 2024. وقال سامبيل إن هدفه هو إضافة زخم لتطوير اللعبة في الدولة الإفريقية، التي شهدت إطلاق برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس في أبريل/نيسان، وهو نفس الشهر الذي فازت فيه البلاد ببطولة المدارس الأفريقية.

كرة القدم للمدارس في غينيا Previous 01 / 06 Football for Schools Launch in Guinea 02 / 06 Football for Schools Launch in Guinea 03 / 06 Football for Schools Launch in Guinea 04 / 06 Football for Schools Launch in Guinea 05 / 06 Football for Schools Launch in Guinea 06 / 06 Football for Schools Launch in Guinea Next

وقال إنفانتينو، الذي التقى بالسيد سامبيل في العاصمة الإيفوارية قبل المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023: "لقد سعدت بلقاء رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم أبو بكر سامبيل في أبيدجان. وهو لديه خطط واضحة للاتجاه الذي يريد هو وفريقه أن يسيروا فيه لتطوير كرة القدم في غينيا. إنه يحظى بدعمي ودعم FIFA الكامل في العمل على تحقيق هذه الأهداف".

وأضاف: "غينيا، مثل العديد من الدول الإفريقية، دولة محبة لكرة القدم ولديها الكثير من الإمكانات التي يجب منحها الفرصة للتطور. هذا ما يود FIFA رؤيته في جميع أنحاء العالم، وأنا متأكد من أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس سامبيل في كرة القدم الغينية ستمكنه من القيام بذلك في بلاده، ونشر متعة لعبتنا الجميلة بين الفتيات والفتيان على كافة المستويات."

ويخطط الرئيس سامبيل لزيادة الفرص أمام المواهب الشابة، وتزويد هذه المواهب - بمساعدة FIFA - بالتسهيلات التي تمكنها من الازدهار.