مدرسة واحدة، أمة واحدة تجتاح سيشل بقوة

برنامج ’أكثر من مجرد كرة قدم‘ مبتكر يشرك شباب سيشيل ويعزز الوعي الثقافي والتنوع وكرة القدم الشاطئية

نجح برنامج ”مدرسة واحدة، أمة واحدة“ في إشراك طلاب المدارس في سيشيل 2025

الطلاب يشجعون الفرق المعتمدة في استاد بارادايس

لا شك أن المليارات من مشجعي كرة القدم حول العالم قد بدأوا بلا شك شغفاً مدى الحياة باللعبة الجميلة خلال كأس العالم لكرة القدم. سيكون هذا هو الحال بالتأكيد لفترة طويلة في المستقبل بالنسبة لشباب سيشيل نظراً لمستوى المشاركة الحار خلال بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ - ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى مبادرة ”مدرسة واحدة، أمة واحدة“ التي حققت نجاحاً باهراً.

أخذت الدولة الواقعة في المحيط الهندي البطولة إلى قلبها، سواء في المدرجات أو بعيداً عن ملعب بارادايس أرينا في المدارس والمراكز الاجتماعية في العاصمة فيكتوريا.

ويعود جزء من هذه المشاركة إلى النجاح الذي حققه برنامج ”مدرسة واحدة، أمة واحدة“ - وهي مبادرة قدمتها اللجنة المنظمة المحلية (LOC) وبدعم من FIFA - قبل البطولة وخلالها.

ويقع الإرث طويل الأمد في صميم البرنامج من خلال إلهام حب كرة القدم الشاطئية وزيادة المشاركة في كرة القدم بين الأهداف.

شاركت ست عشرة مدرسة ثانوية محلية بطرق عديدة. فقد شاركت كل مدرسة في قرعة لتحديد الدولة التي ستمثلها، ومن ثم حصلت كل مدرسة على مجموعة أدوات ترحيبية تضمنت معلومات عن الدولة التي تبنتها وتاريخها وثقافتها وجغرافيتها وإرثها في كرة القدم الشاطئية.

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واستقبلت مدرسة براسلين الثانوية منتخب البرازيل بطل الشاطئ ست مرات، وقد تمكن الطلاب من التعرف على ثقافة وتقاليد هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وقالت الطالبة ليزا أرنيفي من براسلين: ”لقد تعلمت أن البرازيل من أشهر المنتخبات في جميع كؤوس العالم“.

وبالإضافة إلى تعلم العبارات الأساسية والمشاركة في أنشطة الرقص والطبخ، أتاح البرنامج لطلاب المدرسة تعزيز علاقة خاصة مع المنتخبات من خلال الترحيب بهم في المطار وإظهار الدعم الملون في المدرجات لمنتخب بلادهم الذي تبنوه.

وقالت ليزا: ”كانت التجربة في الملعب رائعة. لقد كانت فرصة العمر، وقد استمتع الطلاب حقًا.“

وقد لاحظ العديد من المعلمين مدى إثارة هذا المشروع للتجربة التعليمية لطلابهم، مما دفعهم إلى التواصل بقوة مع البطولة.

قال إيان رايلي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية: ”هذا البرنامج يتعلق بما هو أكثر من كرة القدم - إنه يتعلق بالتعليم والتبادل الثقافي وبناء شعور المجتمع العالمي“. وأضاف: ”نحن سعداء بإشراك شبابنا بهذه الطريقة الهادفة بينما تستعد سيشيل لاستضافة هذا الحدث التاريخي“.

كما أضافت إيمي كاساليتي-بواليا، مديرة التسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة: ”نحن سعداء بتفاعل كل مدرسة وكل تلميذ مع البرنامج، وتوسيع آفاقهم وتعلمهم عن ثقافات وبلدان جديدة - وحضورهم إلى ملعب بارادايس أرينا لتشجيع منتخبات بلدانهم الجديدة“.

من المأمول أن يوفر البرنامج معياراً مع طريقة إضافية لإشراك وتثقيف وترفيه المجتمعات المستقبلية في جميع أنحاء العالم في بطولات FIFA المستقبلية.

وأضافت ليزا: ”لقد استمتع الطلاب حقًا، لقد كانت فرصة العمر.“

تُختتم بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ في 10 و11 مايو/أيار، حيث ستقام مباريات نصف النهائي وتصفيات المركز الثالث والنهائي.