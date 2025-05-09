كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

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FIFA.com
الجمعة 09 مايو 2025, 14:00
المنظمة

مدرسة واحدة، أمة واحدة تجتاح سيشل بقوة

  • برنامج ’أكثر من مجرد كرة قدم‘ مبتكر يشرك شباب سيشيل ويعزز الوعي الثقافي والتنوع وكرة القدم الشاطئية

  • نجح برنامج ”مدرسة واحدة، أمة واحدة“ في إشراك طلاب المدارس في سيشيل 2025

  • الطلاب يشجعون الفرق المعتمدة في استاد بارادايس

لا شك أن المليارات من مشجعي كرة القدم حول العالم قد بدأوا بلا شك شغفاً مدى الحياة باللعبة الجميلة خلال كأس العالم لكرة القدم. سيكون هذا هو الحال بالتأكيد لفترة طويلة في المستقبل بالنسبة لشباب سيشيل نظراً لمستوى المشاركة الحار خلال بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ - ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى مبادرة ”مدرسة واحدة، أمة واحدة“ التي حققت نجاحاً باهراً.

أخذت الدولة الواقعة في المحيط الهندي البطولة إلى قلبها، سواء في المدرجات أو بعيداً عن ملعب بارادايس أرينا في المدارس والمراكز الاجتماعية في العاصمة فيكتوريا.

ويعود جزء من هذه المشاركة إلى النجاح الذي حققه برنامج ”مدرسة واحدة، أمة واحدة“ - وهي مبادرة قدمتها اللجنة المنظمة المحلية (LOC) وبدعم من FIFA - قبل البطولة وخلالها.

Paraguay v IR Iran: FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025 Group B

ويقع الإرث طويل الأمد في صميم البرنامج من خلال إلهام حب كرة القدم الشاطئية وزيادة المشاركة في كرة القدم بين الأهداف.

شاركت ست عشرة مدرسة ثانوية محلية بطرق عديدة. فقد شاركت كل مدرسة في قرعة لتحديد الدولة التي ستمثلها، ومن ثم حصلت كل مدرسة على مجموعة أدوات ترحيبية تضمنت معلومات عن الدولة التي تبنتها وتاريخها وثقافتها وجغرافيتها وإرثها في كرة القدم الشاطئية.

برنامج مدرسة واحدة، أمة واحدة، يُنير سيشل 2025

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One School, One Nation programme - FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025

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One School, One Nation programme - FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025

واستقبلت مدرسة براسلين الثانوية منتخب البرازيل بطل الشاطئ ست مرات، وقد تمكن الطلاب من التعرف على ثقافة وتقاليد هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وقالت الطالبة ليزا أرنيفي من براسلين: ”لقد تعلمت أن البرازيل من أشهر المنتخبات في جميع كؤوس العالم“.

وبالإضافة إلى تعلم العبارات الأساسية والمشاركة في أنشطة الرقص والطبخ، أتاح البرنامج لطلاب المدرسة تعزيز علاقة خاصة مع المنتخبات من خلال الترحيب بهم في المطار وإظهار الدعم الملون في المدرجات لمنتخب بلادهم الذي تبنوه.

وقالت ليزا: ”كانت التجربة في الملعب رائعة. لقد كانت فرصة العمر، وقد استمتع الطلاب حقًا.“

Seychelles national Beach Soccer team ahead of Seychelles 2025
المنظمة
دعم FIFA يُغذي لحظة سيشيل التاريخية

وقد لاحظ العديد من المعلمين مدى إثارة هذا المشروع للتجربة التعليمية لطلابهم، مما دفعهم إلى التواصل بقوة مع البطولة.

قال إيان رايلي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية: ”هذا البرنامج يتعلق بما هو أكثر من كرة القدم - إنه يتعلق بالتعليم والتبادل الثقافي وبناء شعور المجتمع العالمي“. وأضاف: ”نحن سعداء بإشراك شبابنا بهذه الطريقة الهادفة بينما تستعد سيشيل لاستضافة هذا الحدث التاريخي“.

Japan v Seychelles: FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025 Group A

كما أضافت إيمي كاساليتي-بواليا، مديرة التسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة: ”نحن سعداء بتفاعل كل مدرسة وكل تلميذ مع البرنامج، وتوسيع آفاقهم وتعلمهم عن ثقافات وبلدان جديدة - وحضورهم إلى ملعب بارادايس أرينا لتشجيع منتخبات بلدانهم الجديدة“.

من المأمول أن يوفر البرنامج معياراً مع طريقة إضافية لإشراك وتثقيف وترفيه المجتمعات المستقبلية في جميع أنحاء العالم في بطولات FIFA المستقبلية.

وأضافت ليزا: ”لقد استمتع الطلاب حقًا، لقد كانت فرصة العمر.“

تُختتم بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ في 10 و11 مايو/أيار، حيث ستقام مباريات نصف النهائي وتصفيات المركز الثالث والنهائي.

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MAHE, SEYCHELLES - MAY 07: A general view during the FIFA x WHO Be Active Clinics on May 07, at Paradise Arena 2025 in Mahe, Seychelles. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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