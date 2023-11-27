بطلة مجهولة بكأس العالم FIFA 2026™ تُشكل مصدر إلهام لجياني إنفانتينو

رئيس FIFA متحدثاً عن أليسيا كوميسو بعد المباراة التي انتهت بفوز كرواتيا على بنما في تورنتو: "ابتسامتها شمسنا المشرقة"

قدّم لها إنفانتينو نسخة مصغّرة طبق الأصل من كأس العالم FIFA™، بالإضافة إلى كرة Trionda الرسمية من adidas لكأس العالم FIFA 2026™

تشارك طالبة إدارة الفعاليات البالغة من العمر 23 سنة في فريق التطوع بكأس العالم FIFA 2026™ في ملعب تورنتو

لا تُخفي البطلة المجهولة في العرس الكروي العالمي أليسيا كوميسو أن شغفها الرياضي الأول كان منصباً على كرة السلة، لكن يبدو أن استضافة بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في مدينتها كسرت المعادلة وأصبح هناك منافِس جديد أمام نادي كرة السلة المفضل لديها، تورنتو رابتورز.

وفي تعليقها على الأجواء الكروية المثيرة في ملعب تورنتو الذي تتواجد فيه كمتطوعة كأس عالم FIFA™، قالت أليسيا: "إنها (أجواء) حماسية للغاية". وأضافت: "أتواجد هنا مع كافة المشجعين حيث يساند كل شخص منتخبه. يرتدي كل شخص زياً مميزاً وتوجد طبول ويصدح المشجعون بأناشيد مختلفة. من المثير للغاية مشاهدة الطرق المختلفة التي يُشجِّع فيها الأشخاص فريقهم، لأن كلاً منهم يساند منتخبه المفضل بشكل مختلف، وهذه تجربة مذهلة فعلاً. وكشخص يُعاني من إعاقة بصرية، فإني شديدة الانتباه للمؤثرات السمعية، وأصغي لكل صوت، ومستوى الإثارة والحماس في الأجواء عظيم فعلاً".

تستخدم ابنة الثالثة والعشرين كرسياً متحركاً نتيجة إصابتها باضطراب ناتج عن خلل في وظيفة عُضية غِشائية تنتج الطاقة للخلية، وهو ما تسبب بفقدانها للبصر منذ أن كانت مراهقة، ولذلك فهي تواجه تحديات يومية. إلا أن ذلك لم يُشكّل عائقاً على الإطلاق أمام هذه الشابة المتألقة، التي كانت تجربتها بالتطوع في المباريات التي استضافتها مدينة تورنتو الكندية مثمرة على مستويات متعددة.

وقالت الطالبة الجامعية التي تدرس إدارة الفعاليات: "أساعد الجماهير خلال أيام المباريات، من خلال إرشادهم في حال احتياجهم لأية معلومة، أو كانوا يحاولون معرفة بواباتهم أو الوصول إلى متجر FIFA، إذ أتواجد هنا لأقدم لهم يد العون في كل ما يحتاجونه".

وأردفت: "قلتُ لنفسي عندما عرفتُ بإمكانية التطوّع مع FIFA ’آه، هذه فرصة مثالية. وهذه فعالية حقيقية‘. ونظراً لكوني أحب الرياضة، قلتُ لنفسي ’بين خلفيتي في إدارة الفعاليات وشغفي بالرياضة، فلأجرّب الأمر!"

وإلى جانب أمها صونيا وصديقة العمر آنا بولاك، تحوَّلت أليسيا إلى الوجه الباسم الأشهر لفريق تطوّع FIFA الذي تبنّى عقيدة العزم على إنجاز المهمة بأكمل وجه.

وعن مساهمة أليسيا، قالت سارة تشارنوك، مديرة المتطوعين في ملعب تورنتو، والتي تشرف على جهود حوالي 2500 شخص يدعمون كل كبيرة وصغيرة في مجموعة متنوعة من الأدوار في الملعب وحول المدينة: "وجود أليسيا في فريق التطوع كان أمراً رائعاً. نرحّب بالمتطوعين والمتطوعات من كافة الخلفيات والأعمار ومراحل الحياة، سواء كانوا من عشاق كرة القدم أم لا. يسرنا جداً عندما يأتي الأشخاص للتعرّف على ما يدور وراء الكواليس، وخصوصاً بالنظر لكونها تدرس إدارة الفعاليات. إنه أمر رائع جداً".

وأردفت: "يوجد ضمن فريقنا عدد من المتطوعين من ذوي الإعاقات المختلفة. ولكن تركيز نهج FIFA هو على ما يمكن للمرء تقديمه، لا على ما هو غير قادر على القيام به، ومحاولة جعل التطوع متاحاً للجميع قدر ما نستطيع".

وبالنسبة إلى إليسيا، من المهم للغاية أن تنخرط في البطولة وأن تساهم في الحدث.

وقالت عن ذلك: "التواجد في مباراة FIFA هو بمثابة (تجربة) نادراً ما تتكرر في عمر الإنسان. ولذلك فإن وجودي هنا كان أمراً مميزاً وفريداً للغاية، وأشعر أن الرياضة توحّد الجميع، وأنه بغض النظر عن استخدامي لكرسي متحرّك ومعاناتي من إعاقة بصرية، فإن ذلك لا يجعلني مختلفة في أي شيء. فالرياضة توحِّد الناس، وأن أكون الآن جزءاً من شيء أحبه، أي الرياضة، إنما هو أمر مذهل".

وقد اضطلعت أليسيا بمهمتها التطوعية خلال مباراة المجموعة الثانية عشرة التي جمعت بين كرواتيا وبنما، وشهدت تكريماً رسمياً لجهودها بصفتها بطلة تورنتو المجهولة في كأس العالم FIFA 2026™، إذ تلقّت دعوة لمتابعة المباراة من قرب أرضية اللعب بعد أن كانت هي من ترشد المشجعين إلى مقاعدهم.

وانضمّت إليها والدتها، والتقيتا بكبار الشخصيات التي حضرت المباريات، يتقدّمهم رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، ووزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، ورئيس FIFA جياني إنفانتينو.

وقال إنفانتينو خلال حديثه مع أليسيا بعد أن قدّم لها نسخة مصغرة من كأس بطولة كأس العالم FIFA، بالإضافة إلى كرة Trionda الرسمية لنسخة هذا العام: "أليسيا لا تُقهر، وتواجه عدة تحديات في حياتها اليومية، ولكنها تتعامل معها بابتسامة تعلو وجهها، تماماً كما تحيي وتساعد المشجعين القادمين لمشاهدة كأس العالم FIFA بهذه المدينة الرائعة".

وأضاف رئيس FIFA: "ابتسامة أليسيا هي شمسنا المشرقة، فهي تجسِّد كل الخصال التي تجعل من متطوعينا القلب النابض للبطولة: الذكاء والمرونة والرغبة الدؤوبة في أن يستمتع الناس بأعظم حدث على وجه الكوكب. شكراً لكِ!"

شكَّل هذا مصدر دهشة عارم بالنسبة لإليسيا التي قالت: "لا تسعفني الكلمات. إنه أمر عظيم، يبدو أنهم سعيدون لرؤيتي. وأنا أشعر أني شخص عادي، في الشارع وفي حياتي اليومية".

بينما قالت والدتها: "أشعرنا هذا بالتواضع. قلب إليسيا طيب جداً، وحياتها ثرية بالخبرات، وتمكنت دوماً من تجاوز كافة التحديات التي اعترضت سبيلها. وهي لا تسمح بأي من تلك العقبات أن تعيقها، وها هي تتبادل أطراف الحديث مع رئيس FIFA ورئيس الوزراء الكرواتي ووزير المالية الكندي، الذين قدّموا لها كل هذه الهدايا. يا له من أمر رائع".