الدورات الأساسية في إدارة الأندية تعزّز التعاون الدولي من خلال زيارة مسؤولي دوري نجوم قطر لأندية مدريد

اجتمع ممثلو FIFA وقيادات من دوري نجوم قطر في ورشات عمل وزيارات ميدانية للأندية في إطار مبادرة FIFA لبناء القدرات

اجتمع ممثلو FIFA ومسؤولون من دوري نجوم قطر في إقليم مدريد بإسبانيا خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 أبريل/نيسان، للمشاركة في سلسلة من ورشات العمل والزيارات الميدانية للأندية ضمن برنامج FIFA Campus – الدورات الأساسية في إدارة الأندية، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز هياكل كرة القدم الاحترافية وبناء منظومة أكثر استدامة على مستوى الأندية.

وجاءت هذه الفعالية في إطار تعاون أوسع منبثق عن مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين FIFA والاتحاد القطري لكرة القدم/دوري نجوم قطر. ويُعد تنفيذ مبادرات تعليمية مُفصّلة حسب الاحتياجات، تحت إشراف قسم FIFA المعني بالعلاقات والتطوير في كرة القدم الاحترافية، من الركائز الأساسية لهذا الاتفاق، ومن بينها برنامج FIFA Campus – الدورات الأساسية في إدارة الأندية، وهي مبادرة لبناء القدرات تهدف إلى الارتقاء باحترافية إدارة الأندية على مستوى العالم.

وتوفر هذه الدورة دعماً مصمماً خصيصاً للأندية والمسؤولين التنفيذيين فيها، من خلال دعمهم استراتيجياً في مجالات أساسية داخل اللعبة، بما يساعد الأندية على المنافسة بأعلى مستوى داخل الملعب وخارجه.

وقد شكلت مدريد فضاءً مثالياً لاحتضان هذه الفعالية، باعتبارها واحدة من أبرز معاقل كرة القدم العالمية، وإحدى المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 2030™. كما يزخر هذا الإقليم بمشهد كروي فريد، حيث تقف مؤسسات عالمية مرموقة مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى جانب أندية تتنافس على أعلى مستوى، مثل خيتافي وليغانيس ورايو فايكانو. وقد أتاحت الأندية التي شملتها الزيارات للمشاركين فرصة الاطلاع على نماذج تنظيمية متعددة، واستراتيجيات رياضية متنوعة، ومقاربات مختلفة في إدارة الأندية.

وعلى امتداد الأيام الأربعة، خاض المشاركون نقاشات معمقة حول عدد من الملفات الرئيسية، من بينها الأهمية الاستراتيجية للبيانات المرتبطة بتجربة الجماهير في كرة القدم الاحترافية، واستراتيجيات الرعاية، وتجارب المشجعين القائمة على البيانات، وأكاديميات الناشئين وتطوير المواهب، إلى جانب استغلال الملاعب وتحسين مردوديتها. وكان من أبرز ما خلصت إليه ورشات العمل تزايد أهمية عائدات أيام المباريات باعتبارها إحدى فرص النمو المستقبلية للأندية. فبينما كان الدخل الوارد من الملاعب يقتصر تقليدياً على أيام المباريات، باتت الأندية تعتمد بشكل متزايد استراتيجيات ترمي إلى تفعيل الملاعب والمَرافق الكروية طوال العام، من خلال خدمات الضيافة والتجزئة وخدمات المأكولات والمشروبات، فضلاً عن الحفلات الموسيقية والاجتماعات والبرامج التحفيزية والمؤتمرات والمعارض.

كما بحث المشاركون كيفية إسهام البيانات في الدفع بعجلة الاستدامة إلى الأمام من جهة، وتعزيز التفاعل الجماهيري من جهة ثانية. وقد جرى التأكيد على أن فهم سلوك المشجعين وتخصيص تجربتهم وبناء روابط عاطفية أقوى معهم، تمثل أولويات حاسمة في مشهد ترفيهي يزداد تنافساً يوماً بعد يوم.

وباعتبارها الأساس الذي تقوم عليه منظومة كرة القدم، تؤدي الأندية دوراً محورياً في تطوير المواهب، وتعزيز الروابط المجتمعية، ودعم استدامة اللعبة على المدى الطويل. فمن خلال الاستثمار في التعليم والقيادة وتعزيز الهياكل الاحترافية، يواصل FIFA دعم الأندية في مختلف أنحاء العالم حتى تصبح مؤسسات أقوى وأكثر قدرة على استشراف المستقبل.