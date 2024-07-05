دليل FIFA يقدّم شرحاً واضحاً حول تفاصيل خطوات العملية لإتمام الانتقالات الدولية

يوفّر دليل FIFA المعني بالانتقالات الدولية للاعبين العون والإرشاد لكافة الأطراف المعنية بالانتقالات الدولية

يُقدِّم الدليل معلومات مفصلة عن كيفية استخدام نظام مطابقة الانتقالات والربط بغرفة المقاصة FIFA

تطبيق الإصلاحات في نظام الانتقالات هو أحد أبرز بنود أهداف FIFA الاستراتيجية لفترة 2023-2026

في إطار التزامه بتمتين نظام الانتقالات، نشر FIFA دليلاً يُقدِّم شرحاً واضحاً للخطوات العملية التي تنطوي عليها الانتقالات الدولية. يُقدِّم دليل FIFA للانتقالات الدولية للاعبين بنسخته الأولى معلومات مفصلة عن كيفية استخدام نظام مطابقة الانتقالات (TMS) الذي يجب أن يتم فيه تسجيل كافة الانتقالات الدولية، بالإضافة إلى ربطه بغرفة المقاصة FIFA التي بدأ العمل بها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ويتمثّل الهدف من نظام مطابقة الانتقالات وغرفة المقاصة بضمان أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة في نظام الانتقالات.

ويُنظر إلى تطبيق الإصلاحات في نظام الانتقالات باعتباره أحد أبرز بنود أهداف FIFA الاستراتيجية لفترة 2023-2026، ويأتي في إطار الحرص على أن تكون القواعد الناظمة لكرة القدم متماشية مع عالم دائم التغيّر.

وبمناسبة إصدار هذا الدليل، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال لدى FIFA "يُقدِّم الدليل إضاءات عملية على الإجراءات التي ينطوي عليها نظام الانتقالات، والتي تهدف في نهاية الأمر إلى تعزيز الاستقرار التعاقدي، وحماية النزاهة، وبلوغ مستوى أعلى من الشفافية المالية. يُمثِّل هذا أمراً محورياً بالنظر تطوّر وتزايد تعقيد إجراءات الانتقالات."

يوفّر الدليل للأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء معلومات عن كيفية تحضير الانتقالات، والمستندات المطلوبة، ومواضيع مهمة أخرى، تشمل فترات التسجيل والموعد النهائي للإجراءات المختلفة، كما يشرح كيفية الحرص على إتمام الانتقالات بسلاسة ضمن المهل الزمنية المحددة للتسجيل، والتي تختلف من اتحاد وطني عضو إلى آخر.