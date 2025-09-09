FIFA يُطلق قاعدة بيانات رائدة للسوابق القضائية المتعلقة بكرة القدم

أداة رقمية جديدة تُتيح للجمهور إمكانية الاطلاع على قضايا محكمة التحكيم الرياضي والمحكمة الفدرالية السويسرية ذات الصلة بكرة القدم

تغطي قاعدة البيانات القضايا المرفوعة منذ عام 2002 وحتى اليوم، وتُتيح خدمة البحث بحسب الإجراء القانوني، والسنة، والموضوع، والحُكم، والمُحكِّمين، وفئات أخرى

تأتي هذه المبادرة للتأكيد على التزام FIFA بتشجيع الشفافية والتشارك بالمعارف في حوكمة كرة القدم

في مبادرة نوعية تهدف لإتاحة وصول مجتمع كرة القدم والمختصين القانونيين إلى القرارات القانونية ذات الصلة بكرة القدم، أعلن FIFA اليوم عن إطلاق قاعدة بيانات FIFA للسوابق القضائية الكروية.

وبفضل منصة رقمية منظمَّة وسهلة الاستخدام، سيتمكّن الجمهور من الاطلاع على القرارات المعنية بكرة القدم الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية والمحكمة الفدرالية السويسرية وتحليلها. يُذكر أن النزاعات المتعلقة بكرة القدم تُشكِّل ما نسبته 72% من إجمالي القضايا التي تنظر فيها محكمة التحكيم الرياضي، وهو ما يُمثِّل مؤشراً على الدور المحوري للعبة في القانون الرياضي الدولي.

تغطي قاعدة البيانات القضايا المرفوعة منذ عام 2002 وحتى اليوم، وتُتيح خدمة بحث متطورة، بحيث يمكن للمستخدمين تصنيف النتائج بحسب الإجراء القانوني، والسنة، والموضوع الأساسي، والموضوع الفرعي، واللغة، والحُكم، والمُحكِّمين، واللوائح أو بنود القوانين المطبَّقة. وبفضل هذه الميزة، يمكن للمختصين القانونيين والأكاديميين والجهات الفاعلة في عالَم كرة القدم الإلمام مباشرة بكل تفاصيل السوابق القضائية التي ترسم معالم اللعبة من الناحية القانونية.

وعن إطلاق قاعدة البيانات الجديدة هذه، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال: "يعكس هذا المشروع التزام FIFA المستمر بالشفافية والتعليم القانوني والنهوض بمجال الحوكمة الكروية، فإتاحة السوابق القضائية المتعلقة باللعبة من شأنها تزويد المختصين القانونيين والجهات الفاعلة بما يحتاجونه من أدوات لفهم السوابق القضائية، وتمتين مرافعاتهم القانونية، والمساهمة في التطبيق العادل والمتَّسق للوائح كرة القدم حول العالم".