FIFA يُطلق النسخة التأسيسية من البرنامج التنفيذي للامتثال في الرياضة

تُقدّم الدورة التعليمية نظرة شاملة وعملية على أُطر الامتثال ومعايير الحوكمة والممارسات الأخلاقية

يُعتبر FIFA من أكثر المنظمات الرياضية الفاعلة في العالم في مجال الامتثال

يكتسب المشاركون فهماً للمبادئ التأسيسية للامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر في المنظمات الرياضية

يسرّ FIFA إطلاق البرنامج التنفيذي للامتثال في كرة القدم مرتكزاً على خبراته وتجاربه التي صقلها طوال سنوات طويلة، عبر دورة تدريبية بقيادة خبراء من قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال، بالإضافة إلى خبراء مستقلين في مجال الامتثال، ومختصين في الشؤون القانونية والمالية في عالم الرياضة. يفتح باب التسجيل للنسخة الأولى من البرنامج يوم الإثنين 16 مارس/آذار ويُغلق في 10 أيار/مايو.

يقود قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال كامل العمليات التنظيمية والمعنية بالامتثال في مجال كرة القدم على مستوى العالم، ويعود بالفائدة على كرة القدم والمجتمعات الرياضية بشكل عام بفضل خبراته المعمّقة في البيئة الرياضية الدولية الدائمة التغيّر.

يتوجّه البرنامج إلى المسؤولين المحترفين في مجال الامتثال من الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA، والاتحادات القارية، والأندية، والدوريات، وإلى الخبراء المستقلين العاملين في منظمات رياضية أخرى والمسؤولين عن مسائل الامتثال أو المشاركين في إنفاذها، والساعين إلى تعزيز مهاراتهم من خلال المساهمة في تعزيز ثقافة النزاهة في الرياضة.

تتطرّق هذه الدورة التعليمية إلى إجراءات تطبيق الضوابط الداخلية وآليات المراقبة، بالإضافة إلى دور مسؤولي الامتثال في المنظمات الرياضية. ويلقي البرنامج الضوء بشكل خاص على الاختلافات في الاختصاصات القضائية وعلى الأنظمة المتغيِّرة حول العالَم نتيجة عمل خبراء الامتثال والذي يضمّ مجموعة من القواعد والمسؤوليات.

تحت إشراف خبراء عالميين في مجال الامتثال وفي الشؤون القانونية والمالية، سوف ينخرط المشاركون في جلسات تفاعلية ودراسة حالات واقعية ويشاركون في نقاشات مع أقرانهم لاكتساب فهم معمّق للتحديات التي ستواجههم في مجال الامتثال والحلول المطروحة في عالم الرياضة الحديثة.

يُقسم هذا البرنامج إلى ثلاث وحدات، موزّعة على ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، والرباط في المغرب وزيوريخ في سويسرا، بين سبتمبر/أيلول ومارس/آذار 2027، وتتضمن مواضيع مهمّة مثل أساسيات إطار الامتثال، وتدابير مكافحة الفساد والرشوة، والأدوات التنظيمية الداخلية، والامتثال في الشؤون المالية، وحماية البيانات، وإدارة المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، تزوّد هذه الدورة المشاركين بما يلي: