أولويات القسم
باعتباره الهيئة الحاكمة لكرة القدم، فإن FIFA ملتزم بشدة باحترام القانون ومبادئ الحكم الرشيد والشفافية.
وفي هذا السياق، يقدم قسم الشؤون القانونية والامتثال خدمات استشارية لمختلف الإدارات والهيئات واللجان التابعة لـFIFA، والتي تخضع جميعها للنظام الأساسي واللوائح الخاصة بـFIFA. كما يتولى قسم الشؤون القانونية والامتثال مسؤولية جميع القضايا المرفوعة أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) أو أي جهات قضائية أخرى.
يساهم القسم في رؤية FIFA الجديدة من خلال دعم الهدف الأول: النظام الأساسي لـFIFA؛ الهدف 2. إصلاح نظام الانتقالات والهدف 5. التطوير وأكاديميات FIFA من الأهداف الاستراتيجية.