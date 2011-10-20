وفي هذا السياق، يقدم قسم الشؤون القانونية والامتثال خدمات استشارية لمختلف الإدارات والهيئات واللجان التابعة لـFIFA، والتي تخضع جميعها للنظام الأساسي واللوائح الخاصة بـFIFA. كما يتولى قسم الشؤون القانونية والامتثال مسؤولية جميع القضايا المرفوعة أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) أو أي جهات قضائية أخرى.