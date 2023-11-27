FIFA يتعاون مع منظمات مكافحة المنشطات في الدول المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026™

إقامة شراكات مع منظمات محلية لمكافحة المنشطات في الدول المستضيفة الثلاث

التخطيط لبرنامج اختبارات موسّع قبل البطولة وأثناء إقامتها

ستُجري منظمات مكافحة المنشطات اختبارات خارج إطار البطولة في الدول المعنية

بعد النجاح الباهر الذي حقّقه التعاون بين FIFA والوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات في إطار النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™، أعادت المنظمتان توحيد صفوفهما بمناسبة كأس العالم FIFA 2026™.

ولم يتوقّف FIFA عند هذا الحدّ، بل وقّع على شراكات رسمية أخرى مع المنظمة الكندية المعنية بالحفاظ على النزاهة في الرياضة، واللجنة المكسيكية لمكافحة المنشطات، بهدف تدعيم التزامه بتقديم بطولة عادلة في كلّ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية المستضيفة للبطولة.

تتضمن هذه البطولة، التي ستكون النسخة الأكبر من كأس العالم FIFA بمشارَكة 48 منتخباً تتنافس من 11 يونيو/حزيران ولغاية 19 يوليو/تمّوز من أجل الظفر بالمجد، واحداً من أكثر برامج مكافحة المنشطات شمولية في تاريخ اللعبة، تتعاون فيه منظمات من مختلف أنحاء العالم.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستجري كلّ واحدة من المنظمات المحلية لمكافحة المنشطات اختبارات خارج إطار البطولة وبرعاية إدارة وسلطات الاختبارات في FIFA، طوال الفترة المؤدية إلى البطولة. أمّا أثناء البطولة، فستُتيح كلّ منظمة محلية لمكافحة المنشطات ضبّاط مراقبة المنشطات لمساعدة نظرائهم في FIFA بهدف إجراء الاختبارات خارج إطار البطولة وأثناءها وخلال أيام المباريات، في جميع الملاعب في المدن المستضيفة.

وفي هذا السياق، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في FIFA: "تتطلب الفعاليات الدولية الكبرى شراكاتٍ قوية، ومن خلال العمل مع الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات، والمنظمة الكندية المعنية بالحفاظ على النزاهة في الرياضة، والمنظمة المكسيكية لمكافحة المنشطات، نقوم بتدعيم جهودنا العالمية في مكافحة المنشطات وتعزيز التزام FIFA بضمان بطولة عادلة ونظيفة".

ستضمن هذه الشراكات جمع عينات عالية الجودة بطريقة متناسقة بين مختلف المنظمات كما ستُعزّز التعاون بين الدول المستضيفة الثلاث تماشياً مع لوائح FIFA لمكافحة المنشطات، والقانون العالمي لمكافحة المنشطات، وجميع المعايير الدولية المرعية الإجراء.

كذلك أضاف جيريمي لوك، الرئيس التنفيذي للمنظمة الكندية المعنية بالحفاظ على النزاهة في الرياضة: "يسرّنا التعاون مع FIFA ودعم الضوابط الكندية لمكافحة المنشطات في كأس العالم FIFA. لأنّ حماية نزاهة الرياضة تتطلّب تنسيق الجهود، ونحن نشعر بالفخر لأداء دورنا في الحفاظ على نظافة اللعبة في العرض الكروي الأكبر بالعالم الذي يستضيفه بلدنا".

أمّا الدكتور خوان هيريرا نافارو، المدير التنفيذي في المنظمة المكسيكية لمكافحة المنشطات فقال: "دعم جهود FIFA لمكافحة المنشطات مسؤولية عظيمة، ونحن نعتزّ بالمساعدة على تقديم بطولة عادلة، لكي يترافق سحر كأس العالم في بلدنا مع نزاهة البطولة على أرض الملعب".

وهذه الشراكات، التي تصادف في فترة يتخللّها عدداً غير مسبوق من الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها أمريكا الشمالية، تعكس التزام FIFA في حماية اللاعبين والحفاظ على نزاهة البطولة على المسرح الأكبر للعبة العالمية.

وقد صرّح ترفيس ت. تيغارت، الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات: "هذا النوع من الشراكات الدولية بين منظمات ذات رؤى وأهداف مماثلة، ضروريّ لضمان قدرة اللاعبين الخالين من المنشطات على الحصول على فرص متكافئة في كأس العالم FIFA 2026. تَعِدنا هذه البطولة بإحضار أفضل اللاعبين في العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نفتخر بمساعدتنا على تقديم برنامج شفاف وقويّ لمكافحة المنشطات، يكون محطّ ثقة عند اللاعبين والمشجعين على حدّ سواء".