أرقام قياسية جديدة في فترة انتقالات يناير/كانون الثاني 2025 للرجال والسيدات

ارتفع إنفاق الأندية في كرة القدم الاحترافية للرجال بنسبة 57.9% وبنسبة 180.6% للسيدات

شهدت فترة التقرير إجراء 5863 انتقالاً في فئة الرجال و455 في فئة السيدات

تصدّرت الأندية الإنجليزية قوائم الإنفاق على الانتقالات الدولية في فئتي الرجال والسيدات

شهدت أحدث فترة انتقالات تسجيل مجموعة من الأرقام القياسية في فئتي كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات، وهو ما يُظهره التقرير الموجز عن الانتقالات الدولية الصادر عن FIFA (يناير/كانون الثاني 2025).

وبحسب التقرير، الذي أعدّه قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال من مقره في مدينة ميامي الأمريكية، فقد شهد شهر يناير/كانون الثاني 2025 إجراء 5863 انتقالاً دولياً في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يُشكِّل أكبر عدد انتقالات في فترة انتقالات شهر يناير/كانون الثاني، وزيادة بنسبة 20% تقريباً بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024. كما أنفقت الأندية إجمالي 2.35 مليار دولار على رسوم الانتقالات الدولية، وهو رقم قياسي جديد لفترة الانتقالات لشهر يناير/كانون الثاني، ويُمثِّل ارتفاعاً بنسبة 57.9% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2024، وأعلى بنسبة 47.1% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في يناير/كانون الثاني 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أرقام قياسية في كرة القدم الاحترافية للسيدات، إذ أنفقت الأندية 5.8 مليون دولار أمريكي على رسوم الانتقالات الدولية، وهو أكبر حجم إنفاق مقارنة بأي فترة انتقالات سابقة لشهر يناير/كانون الثاني، وأكثر من ضعفي الرقم القياسي السابق (180.6%) المسجّل في يناير/كانون الثاني 2024. كما تم تسجيل حوالي 455 انتقالاً دولياً في كرة القدم الاحترافية للسيدات، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 22.6% بالمقارنة مع الرقم القياسي السابق والمسجل في يناير/كانون الثاني 2024. وفي كرة القدم للرجال، تصدّرت الأندية الإنجليزية قوائم الفرق الأكثر إنفاقاً على رسوم الانتقالات بإجمالي 621.6 مليون، وتليها أندية ألمانيا (295.7 مليون)، ثم إيطاليا (223.8 مليون)، وفرنسا (209.7 مليون)، والسعودية (202.1 مليون). في هذه الأثناء، تلقّت أندية فرنسا أكبر قيمة إجمالية لرسوم الانتقالات (371.0 مليون)، تليها أندية ألمانيا (226.2 مليون)، تليها إنجلترا (185.2 مليون)، والبرتغال (176.4 مليون)، وإيطاليا (162 مليون)، وجميعها بالدولار الأمريكي.