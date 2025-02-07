FIFA.com
الجمعة 07 فبراير 2025, 11:00
القانوني

أرقام قياسية جديدة في فترة انتقالات يناير/كانون الثاني 2025 للرجال والسيدات

  • ارتفع إنفاق الأندية في كرة القدم الاحترافية للرجال بنسبة 57.9% وبنسبة 180.6% للسيدات

  • شهدت فترة التقرير إجراء 5863 انتقالاً في فئة الرجال و455 في فئة السيدات

  • تصدّرت الأندية الإنجليزية قوائم الإنفاق على الانتقالات الدولية في فئتي الرجال والسيدات

شهدت أحدث فترة انتقالات تسجيل مجموعة من الأرقام القياسية في فئتي كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات، وهو ما يُظهره التقرير الموجز عن الانتقالات الدولية الصادر عن FIFA (يناير/كانون الثاني 2025).

وبحسب التقرير، الذي أعدّه قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال من مقره في مدينة ميامي الأمريكية، فقد شهد شهر يناير/كانون الثاني 2025 إجراء 5863 انتقالاً دولياً في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يُشكِّل أكبر عدد انتقالات في فترة انتقالات شهر يناير/كانون الثاني، وزيادة بنسبة 20% تقريباً بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024. كما أنفقت الأندية إجمالي 2.35 مليار دولار على رسوم الانتقالات الدولية، وهو رقم قياسي جديد لفترة الانتقالات لشهر يناير/كانون الثاني، ويُمثِّل ارتفاعاً بنسبة 57.9% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2024، وأعلى بنسبة 47.1% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في يناير/كانون الثاني 2023.

Naomi Girma

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أرقام قياسية في كرة القدم الاحترافية للسيدات، إذ أنفقت الأندية 5.8 مليون دولار أمريكي على رسوم الانتقالات الدولية، وهو أكبر حجم إنفاق مقارنة بأي فترة انتقالات سابقة لشهر يناير/كانون الثاني، وأكثر من ضعفي الرقم القياسي السابق (180.6%) المسجّل في يناير/كانون الثاني 2024. كما تم تسجيل حوالي 455 انتقالاً دولياً في كرة القدم الاحترافية للسيدات، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 22.6% بالمقارنة مع الرقم القياسي السابق والمسجل في يناير/كانون الثاني 2024. وفي كرة القدم للرجال، تصدّرت الأندية الإنجليزية قوائم الفرق الأكثر إنفاقاً على رسوم الانتقالات بإجمالي 621.6 مليون، وتليها أندية ألمانيا (295.7 مليون)، ثم إيطاليا (223.8 مليون)، وفرنسا (209.7 مليون)، والسعودية (202.1 مليون). في هذه الأثناء، تلقّت أندية فرنسا أكبر قيمة إجمالية لرسوم الانتقالات (371.0 مليون)، تليها أندية ألمانيا (226.2 مليون)، تليها إنجلترا (185.2 مليون)، والبرتغال (176.4 مليون)، وإيطاليا (162 مليون)، وجميعها بالدولار الأمريكي.

Jhon Duran of Al Nassr runs with the ball

وحلّت البرازيل في المركز الأول على قائمة الدول في الانتقالات الواردة (471)، تليها الأرجنتين (265)، والبرتغال (207)، وإسبانيا (200)، وإنجلترا (190). أما الدول صاحبة أكبر عدد من الانتقالات الصادرة فهي الأرجنتين (255)، والبرازيل (212)، وإنجلترا (211)، والولايات المتحدة الأمريكية (188)، والبرتغال (170). وكانت الأندية الإنجليزية هي الأكثر إنفاقاً في كرة القدم للسيدات (2.3 مليون دولار أمريكي)، كما احتلت المركز الأول بأكبر عدد انتقالات واردة (39). كما كان يناير/كانون الثاني 2025 أول فترة انتقال على الإطلاق تشهد تسجيل انتقالات بقيمة إجمالية تزيد عن مليون دولار أمريكي في كرة القدم الاحترافية للسيدات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للتقرير، الرجاء الضغط هنا.

BIRMINGHAM, ENGLAND - JANUARY 26: Donyell Malen of Villa in action during the Premier League match between Aston Villa FC and West Ham United FC at Villa Park on January 26, 2025 in Birmingham, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
FIFA.COM
تقرير موجز عن الانتقالات الدولية (يناير/كانون الثاني 2025)

مواضيع مرتبطة
تنظيم كرة القدمكرة القدم للسيداتالقانوني
Cookie Settings