لجنة الانضباط بـ FIFA تصدر قراراتها بشأن مباراة غانا - أوروغواي

أصدرت لجنة الانضباط بـ FIFA قراراتها بشأن مختلف الأحداث المسجلة أثناء و/أو بعد المباراة التي أقيمت بين منتخبي غانا وأوروغواي في بطولة كأس العالم FIFA™ بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2022. فبعد تحليل شامل لمختلف الوقائع في ضوء لوائح الانضباط المعمول بها في FIFA، خلصت لجنة الانضباط إلى أن اتحاد أوروغواي لكرة القدم مسؤول عن السلوك التمييزي الصادر عن مشجعي فريقه الوطني، وكذلك عما صدر عن أعضاء منتخبه من سوء سلوك وتصرف عدواني وانتهاك لمبادئ اللعب النظيف. كما قررت لجنة الانضباط التابعة لـ FIFA معاقبة لاعبِي منتخب أوروغواي خوسيه ماريا خيمينيز وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني ودييغو غودين، لما صدر منهم من تصرفات و/أو سوء سلوك. وفي هذا الصدد، فرضت لجنة الانضباط العقوبات التالية:
اتحاد أوروغواي لكرة القدم - إغلاق جزئي لملعبه (المدرجات التي تقع خلف المرميين) في المباراة الدولية المقبلة التي يكون فيها منتخبه الأول هو الفريق المضيف (مباراة ضمن الفئة "أ" من منافسات FIFA)، وغرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري.
خوسيه ماريا خيمينيز - إيقاف مدته أربع (4) مباريات، وأداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري؛
فرناندو موسليرا - إيقاف مدته أربع (4) مباريات، وأداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري؛
إدينسون كافاني - إيقاف مدته مباراة واحدة (1)، وأداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 15 ألف فرنك سويسري؛
دييغو غودين - إيقاف مدته مباراة واحدة (1)، وأداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 15 ألف فرنك سويسري؛
ستنطبق عقوبات الإيقاف المشار إليها أعلاه على المنتخب الوطني الممثِّل لاتحاد أوروغواي لكرة القدم خلال مبارياته الرسمية المقبلة. وقد تم اليوم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.