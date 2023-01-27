لجنة الانضباط بـ FIFA تصدر قراراتها بشأن مباراة غانا - أوروغواي

أصدرت لجنة الانضباط بـ FIFA قراراتها بشأن مختلف الأحداث المسجلة أثناء و/أو بعد المباراة التي أقيمت بين منتخبي غانا وأوروغواي في بطولة كأس العالم FIFA™ بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2022. فبعد تحليل شامل لمختلف الوقائع في ضوء لوائح الانضباط المعمول بها في FIFA، خلصت لجنة الانضباط إلى أن اتحاد أوروغواي لكرة القدم مسؤول عن السلوك التمييزي الصادر عن مشجعي فريقه الوطني، وكذلك عما صدر عن أعضاء منتخبه من سوء سلوك وتصرف عدواني وانتهاك لمبادئ اللعب النظيف. كما قررت لجنة الانضباط التابعة لـ FIFA معاقبة لاعبِي منتخب أوروغواي خوسيه ماريا خيمينيز وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني ودييغو غودين، لما صدر منهم من تصرفات و/أو سوء سلوك. وفي هذا الصدد، فرضت لجنة الانضباط العقوبات التالية: