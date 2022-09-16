قرار لجنة الاستئناف FIFA بشأن أهلية اللاعب بايرون ديفيد كاستيو سيغورا

أصدرت لجنة الاستئناف FIFA قرارها بخصوص الطعون التي تقدّم بها اتحادا تشيلي وبيرو لكرة القدم ضد القرار الصادر عن لجنة الانضباط FIFA حول احتمالية عدم أهلية اللاعب الإكوادوري بايرون ديفيد كاستيو سيغورا للعب لصالح منتخب بلاده، بعد أن شارك معه في ثماني مباريات تأهيلية في تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وبعد جلسة الاستماع والنظر في الوثائق المُقدمة، أكّدت لجنة الاستئناف دعمها لقرار اللجنة التأديبية بإغلاق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، واعتبار اللاعب حاملا للجنسية الإكوادورية الدائمة وفقًا للفقرة الأولى من المادة الخامسة للوائح الحاكمة لتطبيق النظام الأساسي لـ FIFA. وقد تم اليوم تبليغ الأطراف المعنية بالحُكم الذي أصدرته لجنة الاستئناف، وإعلامهم بإمكانية الطعن فيه مرة أخرى أمام محكمة التحكيم الرياضي.