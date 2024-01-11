FIFA يُطلق أداة رقمية جديدة لبيانات الأندية الخاضعة لحظر التسجيل

أصبحت الأداة الجديدة متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com

تُمنع الأندية المعاقبة من تسجيل أي لاعبٍ جديد سواء على المستوى الوطني أو الدولي

تماشياً مع جهوده المستمرة لرفع مستوى الشفافية والكشف الكامل عن البيانات المتعلقة بأجهزته القضائية، أطلق FIFA أداة رقمية جديدة تضمّ قائمة بأسماء الأندية الخاضعة لحظر التسجيل.

وبحسب الهيكل القانوني لـ FIFA يُمثّل حظر التسجيل أحد الإجراءات التأديبية المحتملة التي يمكن لأجهزة FIFA القضائية أو محكمة كرة القدم فرضها على الأندية بحسب الإطار القانوني المعمول به لدى FIFA. فعندما يُفرض حظر التسجيل على نادٍ ما، يُمنع هذا النادي من تسجيل أي لاعبٍ جديد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وسواء كان اللاعبون المعنيون من الهواة أو من المحترفين، وذلك طوال المدة التي يشملها هذا الإجراء.

ولن يتمكّن النادي من تسجيل أي لاعبين جدد إلا بعد انقضاء مدة الحظر بأكملها أو في حال رفع إدارة FIFA للحظر (وهو أمر عادة ما يتم عند تنفيذ النادي لإجراء واحد أو أكثر).

ويتمثّل الهدف الأساسي من هذه الأداة الجديدة بأن توفّر لكافة الأطراف المعنية، ولا سيما اللاعبين والأندية والجماهير، قائمة بكافة الأندية المحظور عليها في الوقت الراهن تسجيل لاعبين جدد.